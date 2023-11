LIVE (20 u): Redt De Roeck zijn hachje met bekerwinst in Beveren?

Fase per fase

De 11 namen bij Westerlo:

Weer naar af. Na de opflakkering met 5 op 9 tegen Standard, Genk en winst in de kelderkraker tegen Kortrijk, nemen de resultaten weer een duik bij Westerlo. Een goal in de laatste minuut sleepte nog een puntje uit de brand bij RWDM. Afgelopen weekend won Union overtuigend in 't Kuipje.

De basiself van SK Beveren:

Ook Beveren kan bekersprookje gebruiken. SK Beveren beleefde geen geweldige competitiestart in de Challenger Pro League. De Waaslanders pakten 6 op 24, maar zijn nu wel bezig aan een zegereeksje van twee wedstrijden. Toch is een 10e plek niet waar de fans van dromen, dus is een bekersprookje welgekomen.

Kansloos onderuit in eigen huis tegen Union. Goed voor de 7e nederlaag van Westerlo dit seizoen in eerste klasse. De rode lantaarn zit in het sukkelstraatje. Vindt het een uitweg bij SK Beveren?

