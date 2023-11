LIVE: De bal rolt opnieuw in Molenbeek, RWDM schiet op de lat!

Paulet volgt het voorbeeld van zijn tegenstander Reine-Adélaïde en haalt uit vanuit de tweede lijn. Defourny kan de bal nog net in hoekschop duwen met zijn vingertoppen. Op de hoekschop die volgt kan Ghesquiere uithalen, maar Defourny brengt niet zonder problemen redding.

tweede helft, minuut 65. Paulet volgt het voorbeeld van zijn tegenstander Reine-Adélaïde en haalt uit vanuit de tweede lijn. Defourny kan de bal nog net in hoekschop duwen met zijn vingertoppen. Op de hoekschop die volgt kan Ghesquiere uithalen, maar Defourny brengt niet zonder problemen redding. .

tweede helft, minuut 63. Daar is het antwoord van Charleroi. De poging van gevaarlijkste man Walbrecq vliegt een half metertje over het doel van Defourny. .

tweede helft, minuut 58. Het is duidelijk dat de eerste helft veel energie heeft gevergd van beide ploegen. Wie kan het langst het tactisch plannetje blijven uitvoeren? .

Reine-Adélaïde op de lat! "Waarom niet?" dacht Reine-Adélaïde. Hij gaat zijn kans vanuit de tweede lijn en ziet zijn schot uit elkaar spatten op de dwarsligger. Moriconi was verslagen. . tweede helft, minuut 55.

tweede helft, minuut 47. RWDM-trainer Cacapa is duidelijk niet tevreden en grijpt in: Segovia, Camara en Sissako verlaten het terrein. Dailly, Heris en Rikelmi moeten voor beterschap zorgen. .

rust, 20 uur 44. RUST: 0-0. We gaan rusten zonder goals. De twee ploegen hebben goede intenties, maar zijn voorlopig niet tot echt grote kansen gekomen. Olympic Charleroi is ietwat verrassend de betere ploeg. .

Eddy Botteldoorne via Sporza op Radio 1

eerste helft, minuut 37. RWDM zal iets moeten verzinnen om Olympic Charleroi uit verband te spelen. Eddy Botteldoorne via Sporza op Radio 1.

eerste helft, minuut 32. Olympic Charleroi slaagt erin om het middenveld goed vast te zetten, waardoor RWDM niet in zijn spel kan komen. De troepen van voorzitter Dahmane proberen snel uit te breken in de omschakeling om RWDM zo pijn te doen. .

eerste helft, minuut 25. Olympic Charleroi doet mee. De bezoekers uit Charleroi voetballen goed mee en zitten goed in deze wedstrijd. Er is bij momenten weinig te merken van het niveauverschil tussen de competities. .

Eddy Botteldoorne via Sporza op Radio 1

eerste helft, minuut 23. Er zit veel tempo in deze wedstrijd, het gaat goed op en neer. Eddy Botteldoorne via Sporza op Radio 1.

eerste helft, minuut 22. Koné kan vanaf zijn linkerflank goed voorzetten richting Gueye. De spits knikkert de bal naar de linkerhoek en Moriconi duwt met een gestrekte arm de bal in hoekschop. Op de hoekschop die volgt is het Klaus die koppen, Moriconi kan makkelijk klemmen. RWDM toont veel goede wil, maar de precisie in de afwerking ontbreekt voorlopig. .