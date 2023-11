Vanhaezebrouck op zijn hoede voor Patro Eisden: "We zijn bij kandidaat-uitvallers"

clock 16:38 vooraf, 16 uur 38. De Beker is altijd belangrijk geweest voor mij, ook bij mijn vorige clubs. Met Gent zijn we ook altijd ver geraakt. Twee jaar geleden hebben we nog de finale gewonnen. Hein Vanhaezebrouck, coach AA Gent. De Beker is altijd belangrijk geweest voor mij, ook bij mijn vorige clubs. Met Gent zijn we ook altijd ver geraakt. Twee jaar geleden hebben we nog de finale gewonnen. Hein Vanhaezebrouck, coach AA Gent

clock 16:37 vooraf, 16 uur 37. Vanhaezebrouck op zijn hoede: "We zijn bij de kandidaat-uitvallers". Van onderschatting geen sprake bij AA Gent. Coach Hein Vanhaezebrouck is op zijn hoede voor het bezoekje aan Maasmechelen. "Onze eerste loting is niet eenvoudig", vertelt hij. "Er zijn altijd verrassingen in de Beker van België en wij zijn bij de kandidaat-uitvallers." "Als wij een mindere dag hebben en zij hebben een superdag, dan kan het een heel moeilijke match zijn voor ons", verklaart Vanhaezebrouck. De Gent-coach twijfelt dan ook of hij nieuwe namen een kans moet geven. "Dat is soms een goed idee en soms niet. Ik heb het in Europa al geprobeerd en dat leverde niet altijd meer scherpte en kwaliteit op het veld op. Je mag ook niet alles veranderen, je moet het juiste evenwicht vinden." . Vanhaezebrouck op zijn hoede: "We zijn bij de kandidaat-uitvallers" Van onderschatting geen sprake bij AA Gent. Coach Hein Vanhaezebrouck is op zijn hoede voor het bezoekje aan Maasmechelen. "Onze eerste loting is niet eenvoudig", vertelt hij. "Er zijn altijd verrassingen in de Beker van België en wij zijn bij de kandidaat-uitvallers."



"Als wij een mindere dag hebben en zij hebben een superdag, dan kan het een heel moeilijke match zijn voor ons", verklaart Vanhaezebrouck.



De Gent-coach twijfelt dan ook of hij nieuwe namen een kans moet geven. "Dat is soms een goed idee en soms niet. Ik heb het in Europa al geprobeerd en dat leverde niet altijd meer scherpte en kwaliteit op het veld op. Je mag ook niet alles veranderen, je moet het juiste evenwicht vinden."

clock 13:59 vooraf, 13 uur 59. Patro Eisden - KAA Gent. Patro Eisden Maasmechelen ontvangt vanaf 19 u KAA Gent. De nummer 7 in de Challenger Pro League kijkt uit naar de komst van ploeg-in-vorm KAA Gent. "Als alles normaal verloopt, dan worden we waarschijnlijk uitgeschakeld", blijft trainer Stijn Stijnen bescheiden. "Maar we moeten het ongewone proberen te creëren." "We moeten Gent uit hun comfortzone proberen te halen, al zal er bij hen geen sprake zijn van onderschatting. Daar hoeven we niet op te rekenen." "We krijgen een kans om ons te tonen. Weinig moet, veel kan. Dat ligt ons. Vorig jaar waren we er al dichtbij tegen Club. Toen konden we verlengingen afdwingen." . Patro Eisden - KAA Gent Patro Eisden Maasmechelen ontvangt vanaf 19 u KAA Gent. De nummer 7 in de Challenger Pro League kijkt uit naar de komst van ploeg-in-vorm KAA Gent. "Als alles normaal verloopt, dan worden we waarschijnlijk uitgeschakeld", blijft trainer Stijn Stijnen bescheiden. "Maar we moeten het ongewone proberen te creëren." "We moeten Gent uit hun comfortzone proberen te halen, al zal er bij hen geen sprake zijn van onderschatting. Daar hoeven we niet op te rekenen." "We krijgen een kans om ons te tonen. Weinig moet, veel kan. Dat ligt ons. Vorig jaar waren we er al dichtbij tegen Club. Toen konden we verlengingen afdwingen."