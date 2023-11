Patro Eisden is gastheer voor KAA Gent: "Ze zullen ons niet onderschatten"

clock 13:59

vooraf, 13 uur 59. Patro Eisden - KAA Gent. Patro Eisden Maasmechelen ontvangt vanaf 19 u KAA Gent. De nummer 7 in de Challenger Pro League kijkt uit naar de komst van ploeg-in-vorm KAA Gent. "Als alles normaal verloopt, dan worden we waarschijnlijk uitgeschakeld", blijft trainer Stijn Stijnen bescheiden. "Maar we moeten het ongewone proberen te creëren." "We moeten Gent uit hun comfortzone proberen te halen, al zal er bij hen geen sprake zijn van onderschatting. Daar hoeven we niet op te rekenen." "We krijgen een kans om ons te tonen. Weinig moet, veel kan. Dat ligt ons. Vorig jaar waren we er al dichtbij tegen Club. Toen konden we verlengingen afdwingen." .