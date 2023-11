LIVE (20:00u): Olympic Charleroi komt op bezoek bij RWDM, kan de thuisploeg nog eens winnen?

De enige oplossing is nog meer werken. We gaan werken, werken, werken en uiteindelijk zal dat opleveren.

vooraf, 18 uur 49. De enige oplossing is nog meer werken. We gaan werken, werken, werken en uiteindelijk zal dat opleveren. Claudia Cacapa na de nederlaag tegen STVV.

vooraf, 18 uur 48. Slechte reeks RWDM. Het is al van 16 september geleden dan RWDM nog eens kon winnen. Cercle Brugge ging toen voor de bijl met 2-1. In de tussentijd kon RWDM geen 3 punten pakken tegen Antwerp, Union, Gent, Charleroi, Westerlo en STVV. .

vooraf, 18 uur 47. Gevaarlijkste man bij de bezoeker is Lucas Walbrecq. De 27-jarige rechtsbuiten kwam dit seizoen al 5 keer tot scoren in de competitie. Kan hij RWDM pijn doen met zijn acties? .

vooraf, 18 uur 44. Wedstrijd niet in Charleroi. Niet onbelangrijk: we spelen vandaag in Sint-Jans-Molenbeek en niet in Charleroi. De burgemeester van Charleroi heeft om veiligheidsredenen beslist dat de wedstrijd niet in het eigen stadion kan doorgaan. Daarom speelt de club het thuisvoordeel kwijt. .