LIVE: Kan amateurclub Elene-Grotenberge stunten tegen OH Leuven?

clock 12' eerste helft, minuut 12. Misschien wordt het voor OHL nu al een makkelijke weg richting overwinning. Olivier De Wilde. Misschien wordt het voor OHL nu al een makkelijke weg richting overwinning. Olivier De Wilde

clock 11' eerste helft, minuut 11. Shlomo brengt OHL op voorsprong! OH Leuven heeft een vroege voorsprong te pakken. N'Dri dwingt een hoekschop af en daarop kopt Shlomo raak. . Shlomo brengt OHL op voorsprong! OH Leuven heeft een vroege voorsprong te pakken. N'Dri dwingt een hoekschop af en daarop kopt Shlomo raak.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Traag tempo. Voorlopig slaagt OHL er niet in om de bezoekers uit Zottegem uit verband te spelen. De thuisploeg speelt te traag om Elene-Grotenberge in de problemen te brengen. . Traag tempo Voorlopig slaagt OHL er niet in om de bezoekers uit Zottegem uit verband te spelen. De thuisploeg speelt te traag om Elene-Grotenberge in de problemen te brengen.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Niet geheel verrassend, natuurlijk. Het is OHL dat de touwtjes in handen neemt en het balbezit opeist. Elene-Grotenberge focust zich op de defensieve organisatie. . Niet geheel verrassend, natuurlijk. Het is OHL dat de touwtjes in handen neemt en het balbezit opeist. Elene-Grotenberge focust zich op de defensieve organisatie.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in Leuven! Laat de thuisploeg zich verrassen door Elene-Grotenberge? . Aftrap Ze zijn eraan begonnen in Leuven! Laat de thuisploeg zich verrassen door Elene-Grotenberge?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 17:52 vooraf, 17 uur 52. Voor de spelers en supporters van Elene-Grotenberge is dit het evenement van het jaar. Beide ploegen zitten een beetje in hetzelfde schuitje en draaien geen topseizoen. Maar als OHL hier struikelt, zou dat een ramp zijn voor de club. De Red Flames verwezenlijkten hier gisteravond een mirakel, misschien kan Elene-Grotenberge dat ook? Olivier De Wilde op Radio 1. Voor de spelers en supporters van Elene-Grotenberge is dit het evenement van het jaar. Beide ploegen zitten een beetje in hetzelfde schuitje en draaien geen topseizoen. Maar als OHL hier struikelt, zou dat een ramp zijn voor de club. De Red Flames verwezenlijkten hier gisteravond een mirakel, misschien kan Elene-Grotenberge dat ook? Olivier De Wilde op Radio 1

clock 17:47 vooraf, 17 uur 47. Elene-Grotenberge met vertrouwen. OH Leuven kende geen ideale aanloop naar deze bekerwedstrijd. Afgelopen zaterdag incasseerde het op bezoek bij Anderlecht nog een stevige 5-1-pandoering. Elene-Grotenberge tankte daarentegen wél vertrouwen. Het won thuis met 3-1 van KSC Wielsbeke, de leider in de derde amateurklasse. . Elene-Grotenberge met vertrouwen OH Leuven kende geen ideale aanloop naar deze bekerwedstrijd. Afgelopen zaterdag incasseerde het op bezoek bij Anderlecht nog een stevige 5-1-pandoering. Elene-Grotenberge tankte daarentegen wél vertrouwen. Het won thuis met 3-1 van KSC Wielsbeke, de leider in de derde amateurklasse.

clock 17:37 vooraf, 17 uur 37.

clock 17:30 vooraf, 17 uur 30. Groot enthousiasme bij fans van Elene-Grotenberge. Voor Elene-Grotenberge is dit de match van het jaar. De supporters zakken dan ook in groten getale af naar Leuven, ze zouden vanavond met meer dan 700 zijn. Volgende week maandag staat de club opnieuw in de kijker, dan wordt Extra Time uitgezonden vanuit de kantine van Elene-Grotenberge. . Groot enthousiasme bij fans van Elene-Grotenberge Voor Elene-Grotenberge is dit de match van het jaar. De supporters zakken dan ook in groten getale af naar Leuven, ze zouden vanavond met meer dan 700 zijn. Volgende week maandag staat de club opnieuw in de kijker, dan wordt Extra Time uitgezonden vanuit de kantine van Elene-Grotenberge.

clock 17:25 vooraf, 17 uur 25. Van provinciale reeksen naar 3e amateur. Na een jarenlange tocht in de provinciale reeksen speelt Elene-Grotenberge pas sinds vorig seizoen op nationaal niveau. Op het einde van het seizoen 2021-2022 promoveerde het als vicekampioen in eerste provinciale naar de derde amateurklasse, waarin het zich als 11e wist te handhaven. . Van provinciale reeksen naar 3e amateur Na een jarenlange tocht in de provinciale reeksen speelt Elene-Grotenberge pas sinds vorig seizoen op nationaal niveau. Op het einde van het seizoen 2021-2022 promoveerde het als vicekampioen in eerste provinciale naar de derde amateurklasse, waarin het zich als 11e wist te handhaven.

clock 17:17 vooraf, 17 uur 17. Opnieuw forfaitscore voor OHL? Ook vorig seizoen trof OHL met Francs Borains een amateurclub in de 1/16e finales van de beker. OHL maakte er korte metten mee en boekte een overtuigende 0-5-overwinning. Een ronde later was het bekerverhaal van de Leuvenaren uit, KV Kortrijk bleek te sterk. . Opnieuw forfaitscore voor OHL? Ook vorig seizoen trof OHL met Francs Borains een amateurclub in de 1/16e finales van de beker. OHL maakte er korte metten mee en boekte een overtuigende 0-5-overwinning. Een ronde later was het bekerverhaal van de Leuvenaren uit, KV Kortrijk bleek te sterk.

clock 17:16 vooraf, 17 uur 16. Elene-Grotenberge overleefde al 5 ronden. Op papier is Eendracht Elene-Grotenberge vanavond een vogel voor de kat. De ploeg speelt in de derde amateurklasse A en staat daar met 9 punten uit evenveel wedstrijden pas 13e. In de beker verging het de amateurclub tot dusver een pak beter met een indrukwekkend parcours. Elene-Grotenberge sprong in de tweede ronde al in de dans en schakelde achtereenvolgens BX Brussels, Mandel United, Sparta Petegem, Wezel en Crossing Schaerbeek uit. Wordt OHL nummer zes in die rij? . Elene-Grotenberge overleefde al 5 ronden Op papier is Eendracht Elene-Grotenberge vanavond een vogel voor de kat. De ploeg speelt in de derde amateurklasse A en staat daar met 9 punten uit evenveel wedstrijden pas 13e.

In de beker verging het de amateurclub tot dusver een pak beter met een indrukwekkend parcours. Elene-Grotenberge sprong in de tweede ronde al in de dans en schakelde achtereenvolgens BX Brussels, Mandel United, Sparta Petegem, Wezel en Crossing Schaerbeek uit. Wordt OHL nummer zes in die rij?

clock 17:10 vooraf, 17 uur 10. Zeven wissels bij OHL. OHL-coach Eddy Vanhemel voert een aantal wijzigingen door t.o.v. van de competitiewedstrijd tegen Anderlecht. In doel neemt Leysen de plaats in van Prévot. Naast de geblesseerde Vlietinck verdwijnen ook Schrijvers, Mendyl, Maziz, Brunes en Nsingi uit de basis. Dom, Schlomo, Banzuzi, Maertens, N'Dri en Thorsteinsson zijn hun vervangers. . Zeven wissels bij OHL OHL-coach Eddy Vanhemel voert een aantal wijzigingen door t.o.v. van de competitiewedstrijd tegen Anderlecht. In doel neemt Leysen de plaats in van Prévot. Naast de geblesseerde Vlietinck verdwijnen ook Schrijvers, Mendyl, Maziz, Brunes en Nsingi uit de basis. Dom, Schlomo, Banzuzi, Maertens, N'Dri en Thorsteinsson zijn hun vervangers.

clock 17:08 vooraf, 17 uur 08.

clock 17:07 vooraf, 17 uur 07. Kan OHL een KV Mechelen-scenario vermijden? OHL verloor drie van zijn vier laatste competitiewedstrijden en bengelt als 13e onderaan het klassement. Nét boven KV Mechelen, dat zich gisteren liet verrassen door amateurclub FC Knokke. Kan OHL een gelijkaardig scenario vermijden? . Kan OHL een KV Mechelen-scenario vermijden? OHL verloor drie van zijn vier laatste competitiewedstrijden en bengelt als 13e onderaan het klassement. Nét boven KV Mechelen, dat zich gisteren liet verrassen door amateurclub FC Knokke. Kan OHL een gelijkaardig scenario vermijden?