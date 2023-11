LIVESTREAM: Antwerp komt slap uit de kleedkamer, kansjes geven Lierse moed

Fase per fase

De Smet houdt Alderweireld van 2e goal. Op De Smet zijn reddingen valt weinig aan te merken. Hij gaat goed plat en houdt Alderweireld van de 1-4.

Antwerp voert de druk op en krijgt - mede dankzij foutjes bij Lierse achterin - twee hoekschoppen. Die leveren weinig gevaar op.

Even een pauzemoment in de wedstrijd. Antwerp eist de bal op om controle te houden. Voorlopig laat Lierse dat gebeuren.

Ocansey zijn beweging is mooi, maar zijn schot is niet om aan te zien. Zelfs in het rugby levert zo'n afzwaaier geen punten op.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Lierse komt meteen opzetten, Ocansey kan net niet afwerken.

Antwerp kwam zwakjes uit de kleedkamer, maar herstelt nu toch het evenwicht. Balikwisha stormt op doel af, maar kan niet afwerken uit een scherpe hoek.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

Schouterden pikt een overgewaaide voorzet op aan de linkerflank. Hij controleert en trapt met zijn mindere rechtervoet. Een afzwaaier die de thuisploeg wel moed geeft.

Meteen een grote kans van de thuisploeg. Een schot uit een scherpe hoek hobbelt gevaarlijk voorbij de doellijn van Lammens. Antwerp is gewaarschuwd.

clock 16:53 tweede helft, 16 uur 53. Tweede helft. Nog 45 minuten en dan staat Antwerp in de volgende ronde van de beker. Of lukt Lierse nog een straffe ommekeer?

clock 16:42 rust, 16 uur 42. Ritchie wil de bal blokken, die gaat buiten het stadion, maar vliegt toevallig tegen zijn hand. Maar we reageren goed. Het is heel moeilijk voetballen op een dramatisch veld. We moeten alert blijven. Toby Alderweireld.

clock 16:37 rust, 16 uur 37. RUST: 1-3. Antwerp was enkele maten te groot voor Lierse in de eerste helft. Al was het toch schrikken voor de bezoekers toen ze plots op het halfuur de gelijkmaker slikten vanaf de stip. Ilenikhena - ook al goed voor de assist op Alderweireld zijn openingstreffer - werkte daarna een heerlijke aanval af. De Laet zette nog voor rust zijn penaltyfoutje recht en kopte Lierse tegen de vlakte.

Ilenikhena - ook al goed voor de assist op Alderweireld zijn openingstreffer - werkte daarna een heerlijke aanval af. De Laet zette nog voor rust zijn penaltyfoutje recht en kopte Lierse tegen de vlakte.

clock 45+9' eerste helft eerste helft, minuut 54 match afgelopen

Schouterden kapt zijn mannetje uit en zet voor. Lammens is weer alert en vangt het leer.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Nog vier minuten scheidt de 22 hoofdrolspelers van de rust. Kan Lierse nog eens tegenprikken?

clock 44' eerste helft, minuut 44. De Laet zorgt voor veilige voorsprong met rake kopbal.

clock 43' eerste helft, minuut 43. De Laet zet foutje zelf recht: 1-3. Niemand die Ritchie De Laet straks zijn penaltyfout kwalijk neemt. De linksachter torent boven de tegenstand uit bij een hoekschop en kopt hard binnen. 1-3, het doek lijkt te vallen voor Lierse vlak voor rust.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Lammens komt goed uit. Lammens denkt goed mee met zijn ploeg en grijpt uit buiten de zestien. Met een kopbal veegt hij het gevaar van tafel.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Formidabele aanval via drie stationnetjes met Ilenikhena als afwerker: 1-2 Antwerp.