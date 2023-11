Kijk vanmiddag naar Lierse-Antwerp: "Normaal moeten wij winnen", zegt Van Bommel

Antwerp zit niet in zijn beste periode met een 7e plaats in de competitie en 0 op 9 in de Champions League. De bekercompetitie is misschien het ideale platform om de ploeg weer te lanceren.





"Ik wil niet roteren", vertelde trainer Mark van Bommel een dag vooraf. "Er gaan geen 6, 7 of 8 nieuwe jongens starten. Dat doe ik niet. De doelman? Er zijn geen afspraken met Lammens. Dat hoeft ook niet. Hij is onze toekomst en het zou kunnen dat hij morgen speelt. Of niet. Daar hebben jullie weinig aan hé?"





En de spitspositie? Hoe zal hij dat invullen? "Het is mooi dat Georges Ilenikhena nu twee keer is ingevallen en twee keer snel scoort. De situatie is duidelijk: bij Vincent Janssen lukt het even niet, maar dat ligt ook aan ons spel. Hij heeft goals nodig, en Georges valt goed in. Als ik hem wil gebruiken, kan dat. Daarom zit hij ook op mijn bank. Voorlopig stond hij nog niet in de basis, maar dat kan wel."





Heel veel wijzer worden we daar niet van, al is de spoeling bij Antwerp sowieso niet heel erg breed. "Er zijn best wel wat geblesseerden."