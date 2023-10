LIVE: KV Mechelen is dominant in Knokke, dat twee keer redt op de lijn

De eerste helft zit erop in Knokke. KV Mechelen was baas voor de rust, maar kon nog niet scoren. Twee keer zag het een bal van de lijn gekeerd worden.

Prudhomme baalt als een stekker, want hij trapt de bal zomaar in de zandbak achter het doel van Thoelen. Hier moet de thuisploeg toch meer mee doen.

Prudhomme is blijven liggen na een tikje van Konaté. Zuiver op de graad is het niet, maar een gele kaart krijgt de middenvelder van KVM er niet voor.

Daar is Knokke nog een keer via Naessens, die gevonden wordt vlak voor doel. Foulon blokt uitstekend af.

Op de counter is de thuisploeg eindelijk nog eens actief. De voorzet van Naessens is net te scherp voor Addo om echt voor dreiging te zorgen.

clock 28'

eerste helft, minuut 28. Het is al even geleden dat Knokke in de buurt van Thoelen kwam. Op een paar voorzetten richting Naessens na in het begin van de wedstrijd, maakte de thuisploeg niets meer klaar. .