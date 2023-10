LIVE: Knokke en KV Mechelen moeten strafschoppen nemen

Goblet speelt een geweldige wedstrijd en laat dat meteen ook zien in de penaltyreeks. Hij zit in de goede hoek op de strafschop van Vanlerberghe.

Goblet pakt meteen. Goblet speelt een geweldige wedstrijd en laat dat meteen ook zien in de penaltyreeks. Hij zit in de goede hoek op de strafschop van Vanlerberghe. . strafschoppen, 22 uur 46.

tweede verlenging, minuut 114. Strafschoppen! Na 120 minuten voetballen tussen Knokke en KV Mechelen is de stand 1-1. Strafschoppen moeten over kwalificatie voor de achtste finales beslissen. .

tweede verlenging, minuut 112. In de slotseconden van de reguliere speeltijd van de tweede verlenging is KV Mechelen nog eens gevaarlijk. Lauberbach vindt Foulon na een tegenstoot, zijn schot wordt geblokt door Hallaert. .

tweede verlenging, minuut 107. Knokke komt langszij! Met nog vijf minuten op de klok is alles te herdoen. Centrale verdediger Vanraefelgem duikt voorin op en houdt drie man aan de praat. Als een volleerd spits schuift hij de gelijkmaker netjes voorbij Thoelen in doel: 1-1. .

tweede verlenging, 22 uur 35. Lauerbach in het zijnet. Op de counter komt KV Mechelen dichtbij de 0-2. Lauerbach moet veel te ver uitwijken en knalt in het zijnet. .

tweede verlenging, 22 uur 28. Mrabti vindt het gaatje. Daar is de (verdiende) 0-1 dan toch. Malede speelt goed in tot bij Mrabti. Die draait simpel weg van Bailly en tegen zijn streep heeft Goblet geen verhaal. Eindelijk is er gescoord! .

tweede verlenging, 22 uur 27. De tweede verlenging is begonnen in Knokke. Wordt er nog gescoord? Of gaan we naar strafschoppen? .