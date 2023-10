Kan voormalig KV Mechelen-spits Jens Naessens zijn ex-team een loer draaien in de beker?

clock 09:48

vooraf, 09 uur 48. KV Mechelen op bezoek in Knokke. KV Mechelen trekt vandaag naar de kust voor de bekerwedstrijd tegen Knokke FC, een club uit 1e Nationale. Kan KVM de competitiezorgen van zich afschudden in de beker of loopt het ook in de Croky Cup stroef? Volg het hier op de voet vanaf 20 uur. .