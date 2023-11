LIVE: Kortrijk en Kadri maken geklungel vanaf de stip goed, Dender valt met 10

clock 42' eerste helft, minuut 42. Dender is de kluts wat kwijt. Na het wegvallen van Masangu plooit het volledig naar achteren. Kortrijk drukt op zijn beurt vooruit en kan via De Neve nog eens zijn kanon laten weerklinken, maar de jonge verdediger knalt van dichtbij op de doelman. . Dender is de kluts wat kwijt. Na het wegvallen van Masangu plooit het volledig naar achteren. Kortrijk drukt op zijn beurt vooruit en kan via De Neve nog eens zijn kanon laten weerklinken, maar de jonge verdediger knalt van dichtbij op de doelman.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Dender maakt het zichzelf zo wel heel lastig. Het moet met 10 verder en Kortrijk groeit zienderogen in de wedstrijd. Geert Heremans op Radio 1. Dender maakt het zichzelf zo wel heel lastig. Het moet met 10 verder en Kortrijk groeit zienderogen in de wedstrijd. Geert Heremans op Radio 1

clock 37' eerste helft, minuut 37. Rood voor Masangu. Ai, ai, ai. Vlak voor rust gaat Masangu een tweede keer te hard in het duel. De verdediger van Dender stak Kadri daarjuist al onder de graszoden en doet dat nu opnieuw. Genoeg geweest, denkt de scheidsrechter. Dender moet met 10 verder. . Rood voor Masangu Ai, ai, ai. Vlak voor rust gaat Masangu een tweede keer te hard in het duel. De verdediger van Dender stak Kadri daarjuist al onder de graszoden en doet dat nu opnieuw. Genoeg geweest, denkt de scheidsrechter. Dender moet met 10 verder.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Tot twee keer toe valt het leer voor de voeten van Malinov, maar zijn vizier staat nog niet scherp. Kortrijk wordt wel steeds dreigender. . Tot twee keer toe valt het leer voor de voeten van Malinov, maar zijn vizier staat nog niet scherp. Kortrijk wordt wel steeds dreigender.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Doelpunt Kortrijk: 1-1. Kortrijk slaat na een half uur een diepe zucht van opluchting. Ojo zet zich goed door in de grote rechthoek en dwingt Dender-verdediger Pupe tot een fout. Penalty! Een koud kunstje voor Kadri, die het bal na een slinkse schijnbeweging droog in doel dropt. . Doelpunt Kortrijk: 1-1 Kortrijk slaat na een half uur een diepe zucht van opluchting. Ojo zet zich goed door in de grote rechthoek en dwingt Dender-verdediger Pupe tot een fout. Penalty! Een koud kunstje voor Kadri, die het bal na een slinkse schijnbeweging droog in doel dropt.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Daar is Kortrijk een eerste keer. Dion De Neve heeft vandaag iets te bewijzen en zet zich goed door. Hij brengt de bal na zijn rush tot bij Idrissy, maar de spits van KVK verwerkt het leer zeer matig. . Daar is Kortrijk een eerste keer. Dion De Neve heeft vandaag iets te bewijzen en zet zich goed door. Hij brengt de bal na zijn rush tot bij Idrissy, maar de spits van KVK verwerkt het leer zeer matig.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Kortrijk klungelt. Kortrijk voetbalt af en toe met knikkende knietjes. Zo verliest ook Malinov domweg de bal. Dender lacht in zijn vuistje en breekt opnieuw goed uit. Rajsel geeft de bal meteen aan Soladio, maar die mist zijn schot volledig. Hier zat meer in voor de thuisploeg. . Kortrijk klungelt Kortrijk voetbalt af en toe met knikkende knietjes. Zo verliest ook Malinov domweg de bal. Dender lacht in zijn vuistje en breekt opnieuw goed uit. Rajsel geeft de bal meteen aan Soladio, maar die mist zijn schot volledig. Hier zat meer in voor de thuisploeg.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Dender laat zich gelden. Niet alleen op het scorebord, ook tussen de lijnen. Het nummer 16 Masangu gaat iets te prominent in duel en krijgt meteen een gele kaart onder zijn neus geschoven. . Dender laat zich gelden. Niet alleen op het scorebord, ook tussen de lijnen. Het nummer 16 Masangu gaat iets te prominent in duel en krijgt meteen een gele kaart onder zijn neus geschoven.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Kortrijk toont voorlopig niet dat het Dender in de problemen kan brengen. Geert Heremans op Radio 1. Kortrijk toont voorlopig niet dat het Dender in de problemen kan brengen. Geert Heremans op Radio 1

clock 15' eerste helft, minuut 15.

clock 14' eerste helft, minuut 14.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Doelpunt Dender: 1-0. Eerste kans, eerste goal. Kortrijk monopoliseert de bal in de beginfase, maar dat breekt de bezoekers meteen zuur op. Na een slechte bal van Kana, kan Soladio naar doel besluiten. De spits van Dender treft de paal, maar Rajsel tikt de rebound genadeloos binnen. Meteen kopzorgen voor Kortrijk. . Doelpunt Dender: 1-0 Eerste kans, eerste goal. Kortrijk monopoliseert de bal in de beginfase, maar dat breekt de bezoekers meteen zuur op. Na een slechte bal van Kana, kan Soladio naar doel besluiten. De spits van Dender treft de paal, maar Rajsel tikt de rebound genadeloos binnen. Meteen kopzorgen voor Kortrijk.

clock 8' eerste helft, minuut 8. De wedstrijd trekt zich hier traag op gang. Het balbezit is voor Kortrijk, maar vooralsnog zonder kansen. Dender is op zijn beurt zeer afwachtend begonnen. Geert Heremans op Radio 1. De wedstrijd trekt zich hier traag op gang. Het balbezit is voor Kortrijk, maar vooralsnog zonder kansen. Dender is op zijn beurt zeer afwachtend begonnen. Geert Heremans op Radio 1

clock 2' eerste helft, minuut 2. START. De bal wordt aan het rollen gebracht in het Roystadion. Kan Kortrijk zijn seizoensstart opsmukken met een betere bekercampagne of laat het zich verrassen door tweedeklasser Dender? Volg de wedstrijd op deze pagina of luister naar Radio 1 . START De bal wordt aan het rollen gebracht in het Roystadion. Kan Kortrijk zijn seizoensstart opsmukken met een betere bekercampagne of laat het zich verrassen door tweedeklasser Dender? Volg de wedstrijd op deze pagina of luister naar Radio 1

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:47 vooraf, 18 uur 47. De Neve opnieuw in de basis. Massimo Bruno en Dion De Neve maken opnieuw hun opwachting in de basiself van Glen De Boeck. Vooral De Neve is toch een verrassing. De jonge verdediger werd door zijn trainer nog uit de selectie gelaten voor de voorbije competitiewedstrijd tegen Genk. "Een keuze op basis van wat ik van hem te zien krijg op training", klonk het scherp. De 22-jarige kan alvast zijn revanche nemen vandaag tegen Kortrijk Avenatti en Pirard moeten op hun beurt op de bank postvatten. . De Neve opnieuw in de basis Massimo Bruno en Dion De Neve maken opnieuw hun opwachting in de basiself van Glen De Boeck. Vooral De Neve is toch een verrassing. De jonge verdediger werd door zijn trainer nog uit de selectie gelaten voor de voorbije competitiewedstrijd tegen Genk. "Een keuze op basis van wat ik van hem te zien krijg op training", klonk het scherp. De 22-jarige kan alvast zijn revanche nemen vandaag tegen Kortrijk



Avenatti en Pirard moeten op hun beurt op de bank postvatten.

clock 18:27 vooraf, 18 uur 27. De opstellingen:. Dender Kortrijk 26. Tani 1. Vandenberghe 3. Pupe 4. Mampassi 7. M'Barki 10. Kadri 10. Hens 11. De Neve 11. Rajsel 15. Malinov 16. Masangu 16. Kana 18. Rödes 23. Mighten 21. Cools 44. Da Silva 22. Ruyssen 54. Ojo 28. Marzo 70. Bruno 98. Soladio 99. El Idrissy Wisselspelers 13. Devriendt 95. Pirard 5. Ragolle 6. Pirard 6. Rowell 7. Mbayo 14. Myny 21. Wasinski 19. Akman 27. Sissako 77. Nsimba 39. Davies 85. Dony 76. Seck . De opstellingen: Dender Kortrijk 26. Tani 1. Vandenberghe 3. Pupe 4. Mampassi 7. M'Barki 10. Kadri 10. Hens 11. De Neve 11. Rajsel 15. Malinov 16. Masangu 16. Kana 18. Rödes 23. Mighten 21. Cools 44. Da Silva 22. Ruyssen 54. Ojo 28. Marzo 70. Bruno 98. Soladio 99. El Idrissy Wisselspelers 13. Devriendt 95. Pirard 5. Ragolle 6. Pirard 6. Rowell 7. Mbayo 14. Myny 21. Wasinski 19. Akman 27. Sissako 77. Nsimba 39. Davies 85. Dony 76. Seck

clock 18:19 vooraf, 18 uur 19. Het Dender van Timmy Simons. Dender heeft een goed momentum te pakken. Het staat momenteel zesde in de Challenger Pro League en heeft twee niet te onderschatten prestaties achter de rug in de tweede klasse. Dender won dit weekend nog tegen titelpretendent Beerschot met 0-1 en speelde vorige week ook 1-1 gelijk tegen KV Oostende. Tussen de lijnen staan bij Dender weinig bekende namen, maar voor de dug-out staat er wel een ervaren rot uit de eerste klasse. Zo werd de voormalige Belgische international Timmy Simons dit seizoen de coach van de tweedeklasser. "We gaan uiteraard voor de winst, maar deze week gaan we alvast toch wat oefenen op penalty’s, je weet maar nooit", vertelde de op alles voorbereide coach eerder deze week. . Het Dender van Timmy Simons Dender heeft een goed momentum te pakken. Het staat momenteel zesde in de Challenger Pro League en heeft twee niet te onderschatten prestaties achter de rug in de tweede klasse. Dender won dit weekend nog tegen titelpretendent Beerschot met 0-1 en speelde vorige week ook 1-1 gelijk tegen KV Oostende.



Tussen de lijnen staan bij Dender weinig bekende namen, maar voor de dug-out staat er wel een ervaren rot uit de eerste klasse. Zo werd de voormalige Belgische international Timmy Simons dit seizoen de coach van de tweedeklasser. "We gaan uiteraard voor de winst, maar deze week gaan we alvast toch wat oefenen op penalty’s, je weet maar nooit", vertelde de op alles voorbereide coach eerder deze week.

clock 18:19 vooraf, 18 uur 19. Ik ben benieuwd hoe we het er tegen een eersteklasser gaan vanaf brengen. Kortrijk behaalde 6 op 12, met vooral 2 in het oog springende overwinningen tegen de beide Brugse clubs. Timmy Simons. Ik ben benieuwd hoe we het er tegen een eersteklasser gaan vanaf brengen. Kortrijk behaalde 6 op 12, met vooral 2 in het oog springende overwinningen tegen de beide Brugse clubs. Timmy Simons