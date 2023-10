LIVE: Verlengingen in Brugge, Vossen brengt Zulte Waregem in het slot weer naast Cercle

clock 91' eerste verlenging eerste verlenging, minuut 91 match begonnen

clock 90' eerste verlenging, minuut 90. 1e verlenging. De eerste verlenging is onderweg. Stevenen we af op strafschoppen of krijgen we nog wat te zien?

clock 90+8' tweede helft, minuut 98. Verlengingen! We breien er nog een vervolg aan in het Jan Breydelstadion. Gboho leek Cercle met een knappe goal naar de 1/8e finales te knallen, maar het venijn zat in de staart voor de thuisploeg. Zulte Waregem kreeg nog een (lichte) penalty en Vossen zette die feilloos om.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Vossen doet het voor Essevee! Vossen zet de penalty feilloos om en brengt Zulte Waregem langszij. De meegereisde supporters gaan uit de bol. We stevenen af op verlengingen.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Penalty! De bal gaat dan toch op de stip voor Zulte Waregem. Daland tikt Machado aan in de zestien en Staessens twijfelt dit keer niet. Vossen krijgt de kans om verlengingen af te dwingen voor Essevee.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Even verwarring in het Jan Breydelstadion. Delanghe komt goed uit en onderschept al tacklend een diepe pass naar Gano. Brent Staessens wijst eerst naar de penaltystip, of zo lijkt het toch, maar geeft dan toch gewoon een doeltrap.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vossen mikt naast. Vossen probeert het nog te forceren voor Zulte Waregem. De invaller haalt uit vanuit de tweede lijn, maar zijn lage schuiver gaat net naast.

clock 84' Van der Gouw houdt het spannend. Gboho blijft voor gevaar zorgen. Hij plukt de bal uit de lucht en haalt uit in de draai. Van der Gouw heeft een knappe redding paraat en houdt zo de spanning in de wedstrijd. De buit is nog niet binnen voor Cercle. tweede helft, minuut 84. crucial save

clock 77' tweede helft, minuut 77. Ook bij Cercle droppen ze nog twee frisse krachten tussen de lijnen. Olaigbe ruimt plaats voor Van der Bruggen, Lopes Da Silva vervangt De Wilde.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Daar zijn Vormer en Vossen. Vincent Euvrard grijpt in en brengt zijn sterkhouders tussen de lijnen. Vormer en Vossen nemen de plaatsen in van Tambedou en Demuynck.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Gboho had even de ruimte en plaatste de bal buiten het bereik van Van der Gouw. Die had misschien wat beter kunnen doen, maar de bal was wel uitstekend geplaatst. Johan De Caluwé op Radio 1.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Ghobo laat Cercle-fans juichen! Met nog twintig minuten te gaan klimt Cercle Brugge op voorsprong! Invaller Gboho maakt het verschil. Hij snijdt goed naar binnen en mikt de bal in de verste bovenhoek.

clock 64' Delanghe houdt Cercle overeind. Plots een prangend moment voor Cercle op een hoekschop van Brüls. Derijck haalt van net buiten de zestien uit met een volley op de afvallende bal, maar Delanghe voorkomt een nieuwe achterstand voor de thuisploeg met een knappe redding. De doelman kan de bal nog net tegen de lat duwen. tweede helft, minuut 64. crucial save

clock 63' tweede helft, minuut 63. Dubbele wissel. Miron Muslic wil het niet op verlengingen laten aankomen en voert een dubbele wissel door. Minda en Gboho komen bij Cercle in de ploeg voor Nazinho en Lemaréchal.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Bij de bezoekers blijft het gevaar toch vooral van Traoré komen. De doelpuntenmaker Traore wordt nog eens gelanceerd met een diepe bal van Demuynck en haalt uit, maar zijn onbesuisde schot mist precisie en gaat over.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Schot Siquet afgeblokt. Zulte Waregem is voorlopig op verdedigen aangewezen. Siquet pakt uit met een gevaarlijk schot, Derijck kan de bal nog net in hoekschop werken. Die levert niks op.

clock 51' tweede helft, minuut 51. De Wilde trapt de bal wat wild naar voren. Het zit een beetje in zijn naam natuurlijk. Johan De Caluwé op Radio 1.