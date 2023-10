LIVE: Denkey brengt Cercle snel weer naast Zulte Waregem na openingstreffer van Traoré

clock 30' eerste helft, minuut 30. Afgeblokte poging van Lemaréchal. Cercle wil doorgaan op zijn elan. Olaigbe pakt uit met een knappe actie en schotelt Lemaréchal een fraaie kans voor, maar het schot van de Fransman wordt op de valreep afgeblokt. . Afgeblokte poging van Lemaréchal Cercle wil doorgaan op zijn elan. Olaigbe pakt uit met een knappe actie en schotelt Lemaréchal een fraaie kans voor, maar het schot van de Fransman wordt op de valreep afgeblokt.

clock 29' eerste helft, minuut 29.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Denkey maakt snel gelijk! Zulte Waregem is zijn voorsprong bijzonder snel weer kwijt. De onvermijdelijke Denkey brengt Cercle langszij. Hij pakt uit met een knap hakje op een scherpe voorzet van Nazinho en ziet de bal via de verste paal in doel verdwijnen. Alles ter herdoen in het Jan Breydelstadion! . Denkey maakt snel gelijk! Zulte Waregem is zijn voorsprong bijzonder snel weer kwijt. De onvermijdelijke Denkey brengt Cercle langszij. Hij pakt uit met een knap hakje op een scherpe voorzet van Nazinho en ziet de bal via de verste paal in doel verdwijnen. Alles ter herdoen in het Jan Breydelstadion!

clock 22' eerste helft, minuut 22. Traoré zet Essevee op voorsprong! Cercle Brugge is plots op achtervolgen aangewezen. Traoré kan zich doorzetten op links en bij Cercle wordt er niet scherp verdedigd in de zestien. Doelman Delanghe aarzelt even en Traoré straft dat genadeloos af met een gekruist schot in de verste hoek. . Traoré zet Essevee op voorsprong! Cercle Brugge is plots op achtervolgen aangewezen. Traoré kan zich doorzetten op links en bij Cercle wordt er niet scherp verdedigd in de zestien. Doelman Delanghe aarzelt even en Traoré straft dat genadeloos af met een gekruist schot in de verste hoek.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Cercle blijft Zulte Waregem nu onder druk zetten. Lemaréchal probeert het met een afstandsschot, maar zijn lage schuiver gaat voorlangs. . Cercle blijft Zulte Waregem nu onder druk zetten. Lemaréchal probeert het met een afstandsschot, maar zijn lage schuiver gaat voorlangs.

clock 19' Utkus niet voorbij Van der Gouw. Utkus toont zich bedrijvig in deze openingsfase. Hij torent boven iedereen uit op een vrije trap van De Wilde, maar Van der Gouw laat zich niet verrassen door zijn kopbal. . eerste helft, minuut 19. crucial save Utkus niet voorbij Van der Gouw Utkus toont zich bedrijvig in deze openingsfase. Hij torent boven iedereen uit op een vrije trap van De Wilde, maar Van der Gouw laat zich niet verrassen door zijn kopbal.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Zulte Waregem spreekt een aardig woordje mee in Brugge. Brüls lanceert Ndour op rechts, maar die krijgt zijn voorzet niet voorbij Delanghe. De doelman maakt vanavond zijn debuut voor Cercle Brugge. . Zulte Waregem spreekt een aardig woordje mee in Brugge. Brüls lanceert Ndour op rechts, maar die krijgt zijn voorzet niet voorbij Delanghe. De doelman maakt vanavond zijn debuut voor Cercle Brugge.

clock 14' eerste helft, minuut 14. "We are Waregem!": Veel sfeer in het bezoekersvak. "We are Waregem!": Veel sfeer in het bezoekersvak

clock 12' eerste helft, minuut 12. Utkus in het zijnet. Cercle blijft de kansjes opstapelen. Nu is het Utkus die op aangeven van Denkey zijn kans waagt, zijn schot strandt in het zijnet. . Utkus in het zijnet Cercle blijft de kansjes opstapelen. Nu is het Utkus die op aangeven van Denkey zijn kans waagt, zijn schot strandt in het zijnet.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Cercle is het best gestart aan de wedstrijd en zette vanaf de openingsminuut druk. Een kopbal van Daland in de tweede minuut ging niet zo ver naast. Zulte Waregem had een moeilijk begin, maar heeft het evenwicht hersteld. Beide ploegen spelen met open vizier. Johan De Caluwé op Radio 1. Cercle is het best gestart aan de wedstrijd en zette vanaf de openingsminuut druk. Een kopbal van Daland in de tweede minuut ging niet zo ver naast. Zulte Waregem had een moeilijk begin, maar heeft het evenwicht hersteld. Beide ploegen spelen met open vizier. Johan De Caluwé op Radio 1

clock 8' eerste helft, minuut 8. Van een studieronde is weinig sprake. Beide ploegen gaan er vol voor. Nazinho probeert het in één tijd op een diepe bal, maar zijn schot mist de goede richting. . Van een studieronde is weinig sprake. Beide ploegen gaan er vol voor. Nazinho probeert het in één tijd op een diepe bal, maar zijn schot mist de goede richting.

clock 5' eerste helft, minuut 5.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Ook Zulte Waregem steekt een eerste keer de neus aan het venster. Traoré kan zich doorzetten op links, maar Popovic haalt de angel uit de actie. Hij kan het schot nog net op tijd afblokken. . Ook Zulte Waregem steekt een eerste keer de neus aan het venster. Traoré kan zich doorzetten op links, maar Popovic haalt de angel uit de actie. Hij kan het schot nog net op tijd afblokken.

clock 3' eerste helft, minuut 3. De beste start is voor de thuisploeg. Daland kan voor dreiging zorgen op een vroege hoekschop, maar zijn poging is niet gekadreerd. . De beste start is voor de thuisploeg. Daland kan voor dreiging zorgen op een vroege hoekschop, maar zijn poging is niet gekadreerd.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:32 eerste helft, 20 uur 32. Aftrap. Scheidsrechter Brent Staessens fluit de bekerwedstrijd tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem op gang. Worden de verhoudingen gerespecteerd of krijgen we een verrassing in Brugge? . Aftrap Scheidsrechter Brent Staessens fluit de bekerwedstrijd tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem op gang. Worden de verhoudingen gerespecteerd of krijgen we een verrassing in Brugge?

clock 20:29 vooraf, 20 uur 29. Vossen, Vormer en Gano zitten op de bank bij Zulte Waregem. Dat is toch een beetje verrassend. Als je die spelers op de bank zet en bijvoorbeeld speelkansen geeft aan de Est Palumets, aan de Ier Bagan en enkele anderen, dan zet je toch niet volop in op die beker. Johan De Caluwé op Radio 1. Vossen, Vormer en Gano zitten op de bank bij Zulte Waregem. Dat is toch een beetje verrassend. Als je die spelers op de bank zet en bijvoorbeeld speelkansen geeft aan de Est Palumets, aan de Ier Bagan en enkele anderen, dan zet je toch niet volop in op die beker. Johan De Caluwé op Radio 1

clock 20:13 vooraf, 20 uur 13. De beker is geen doel op zich. Het doel is natuurlijk de titel en de promotie. Maar de beker kan een leuke extra bieden. We zijn naar hier gekomen om de kwalificatie voor de volgende ronde te bewerkstelligen. Vincent Euvrard (trainer Zulte Waregem). De beker is geen doel op zich. Het doel is natuurlijk de titel en de promotie. Maar de beker kan een leuke extra bieden. We zijn naar hier gekomen om de kwalificatie voor de volgende ronde te bewerkstelligen. Vincent Euvrard (trainer Zulte Waregem)

clock 20:05 vooraf, 20 uur 05. Cercle heeft statistisch voordeel. Bij Zulte Waregem kunnen ze maar beter niet te veel belang hechten aan de vorige confrontaties met Cercle, want de vereniging won de voorbije twee seizoenen drie van de vier onderlinge competitieduels. Het is al van 26 december 2020 geleden dat Essevee nog eens kon winnen van Cercle. . Cercle heeft statistisch voordeel Bij Zulte Waregem kunnen ze maar beter niet te veel belang hechten aan de vorige confrontaties met Cercle, want de vereniging won de voorbije twee seizoenen drie van de vier onderlinge competitieduels. Het is al van 26 december 2020 geleden dat Essevee nog eens kon winnen van Cercle.