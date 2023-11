LIVE: Beerschot blijft ook in de tweede helft cadeaus uitdelen, Vetlesen zorgt voor de 0-6

Ook bij Club voeren ze een dubbele wissel door. Barbera mag zijn debuut maken, hij neemt de plaats in voor Thiago. Vanaken ruimt dan weer plaats voor Zinckernagel.

tweede helft, minuut 58. Debuut voor Barbera. Ook bij Club voeren ze een dubbele wissel door. Barbera mag zijn debuut maken, hij neemt de plaats in voor Thiago. Vanaken ruimt dan weer plaats voor Zinckernagel. .

tweede helft, minuut 50. Vetlesen straft nieuwe fout van Beerschot af. Weer gaan ze bij Beerschot achteraan in de fout en weer straft Club het genadeloos af. Matthys speelt de bal te kort terug op Matijas en Thiago zit er goed tussen. Hij legt de bal terug op Vetlesen en die maakt zijn tweede van de avond. .

tweede helft, minuut 48. Verlinden probeert er nog wat van te maken bij Beerschot. Hij kapt naar zijn rechter en haalt uit. Boyata verwerkt zijn schot in hoekschop. Die levert niks op. .

clock 21:48

tweede helft, 21 uur 48. 2e helft. De Skov Olsen-show zal beperkt blijven tot één hellft. De Deen wordt na twee goals en twee assists rust gegund in de tweede helft, Skoras is zijn vervanger. Ook Meijer blijft aan de kant, Boyata neemt zijn plaats in. .