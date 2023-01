Met Z.Waregem-STVV treft nummer 8 van rechterkolom nummer 8 van linkerkolom in beker

clock 09:05

vooraf, 09 uur 05. 7e kwartfinale voor Zulte Waregem. Zulte Waregem is toe aan zijn 7e kwartfinale in de beker van België, 4 keer wist het door te stoten naar de laatste 4. In 2006 en 2017 won het de beker. Het is het vierde duel met de Kanaries in de Belgische beker, staat te lezen op de website van Essevee. In 2004 won STVV na een spannende penaltyreeks. Twaalf jaar later wist Essevee STVV wel te kloppen. De Boeren wonnen met 2-0. In 2019 deed Essevee het nog eens over en klopten ze STVV in de achtste finale met 3-0. .