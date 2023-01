LIVE: Fadera breekt de ban voor Essevee na doldwaze beginfase tegen STVV

Fase per fase

clock 41' eerste helft, minuut 41. Doelpunt Zulte Waregem: 1-0! Het hek is van de dam voor de thuisploeg. Zino Gano fungeert als perfecte pivot en speelt de bal perfect in de loop van de aanstormende Fadera. Het nummer 7 van Essevee twijfelt niet en schuift het leer de verste hoek in.

clock 39' eerste helft, minuut 39. De eerste échte kans van STVV is een feit. Gianni Bruno loopt weg in de rug van Lopéz en krijgt een uitgemeten lange bal in zijn loop gespeeld. De aanvaller van STVV mikt het leer vanuit een scherpe hoek naar doel, maar Bossut devieert naast.

clock 34' eerste helft, minuut 34. De Gaverbeek zal gevuld zijn na vanavond. De spelers krijgen een serieuze stortbui op hun knikker.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Grote misser Gano. Zinho Gano lijkt de kluts wat kwijt na zijn gemiste strafschop. De aanvaller van Essevee krijgt een pasklare voorzet op zijn voet, maar Gano duwt de bal van heel dichtbij onbegrijpelijk naast.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Fadera in Phantasialand. De dribbelvaardige winger van Zulte Waregem haalt zijn toverschoenen boven en speelt door de beentjes van zijn tegenstander. Hij wil zo de zestien induiken, maar de Sint-Truidense defensie zet een heus basketbalblok. Gevaar geweken.

clock 24' eerste helft, minuut 24. De lijnrechter moet afzwaaien met een blessure. De spelers krijgen zo een geïmproviseerde drankpauze. Doelman Coppens maakt er alvast gretig gebruik van om nog wat op te warmen. Wim Smet is de vervanger met dienst



clock 21' eerste helft, minuut 21. Vormer dirigeert. De integratie van Ruud Vormer bij Zulte Waregem verloopt vlekkeloos. De middenvelder ontpopt zich meteen tot de draaischijf van de ploeg en strooit met passes en voorzetten. De Nederlander krijgt wel verdacht veel ruimte in de as van het veld.

clock 20' eerste helft, minuut 20. STVV grijpt het momentum na de gestopte strafschop. De volledige eerste twintig minuten kampeerde het op zijn eigen helft, maar nu komen de bezoekers toch voorzichtig snuffelen aan de kooi van Sammy Bossut.

clock 18' Gemiste strafschop tijdens eerste helft, minuut 18 door Zinho Gano van Zulte Waregem. penalty gemist Zulte Waregem STVV 45+7' 0 0

clock 17' eerste helft, minuut 17. Coppens penaltyheld. De vervanger ven de rood geblakerde Schmidt is meteen de penaltyheld. Zinho Gano plaats de bal in het hoekje, maar Coppens ligt pal. De doelman wordt als een held ontvangen in de armen van zijn ploegmakkers.

clock 17' Gele kaart voor Daichi Hayashi van STVV tijdens eerste helft, minuut 17 yellow card Daichi Hayashi STVV

clock 13' Penalty Essevee. Het lijkt niet meteen de avond van STVV te worden. Bij een geduldig opgebouwde aanval mag Ruud Vormer alleen aanleggen naar het doel van Coppens. Maar de keeper moet niet in actie komen. Het leer vliegt tegen de hand van een van zijn ploegmakkers: penalty! Dit is al de tweede wedstrijd op rij dat de Nederlander een elfmeter kan afdwingen. eerste helft, minuut 13. hands

clock 10' eerste helft, minuut 10. Essevee profiteert van het numeriek voordeel. Het monopoliseert het leer en laat STVV van links naar rechts crossen. Dit kost - zo vroeg in de wedstrijd - al heel wat krachten.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Debutant Dumont geslachtofferd. Olivier Dumont had zijn basisdebuut voor STVV wellicht helemaal anders ingebeeld. De 20-jarige middenvelder is het kind van de rekening. Hollerbach wil zekerheid inbouwen na de rode kaart en brengt Bent Sormo ter vervanging tussen de lijnen.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Vervanging bij STVV, Jo Coppens erin, Olivier Dumont eruit wissel substitution out Olivier Dumont substitution in Jo Coppens

clock 3' eerste helft, minuut 3. STVV meteen met 10. Na minder dan een minuut staat STVV met 10, doelman Schmidt komt driest uit zijn doel en knalt de doorgebroken Dani Ramirez omver. Boucaut twijfelt niet en trekt meteen rood.



clock 2' Rode kaart voor Daniel Schmidt van STVV tijdens eerste helft, minuut 2 red card Daniel Schmidt STVV