Vanhaezebrouck: "Vorige match waren we kansloos tegen Union, maar zitten in andere periode"

clock 12:22 vooraf, 12 uur 22. Twee keer op rij voor AA Gent? Met AA Gent krijgt Union straks de regerende bekerhouder over de vloer. Het is van 1996 geleden dat een ploeg er nog eens in slaagde om 2 jaar op rij de beker te winnen. Daar zijn de Buffalo's zich zeker bewust van. "We hadden het er al over in de spelersgroep. Het is een extra stimulans, net als het feit dat we de beker verdedigen", zegt AA Gent-speler Matisse Samoise.



"We hadden het er al over in de spelersgroep. Het is een extra stimulans, net als het feit dat we de beker verdedigen", zegt AA Gent-speler Matisse Samoise.

clock 12:21 vooraf, 12 uur 21. In de vorige match tegen Union waren we kansloos. We hebben toen dingen niet goed uitgevoerd en toonden ook onze tanden niet. Union is gewoon ook een sterk team. Maar we moeten niet terugkijken naar die match, we zitten nu in een andere periode. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

clock 12:21 vooraf, 12 uur 21.

clock 12:20 vooraf, 12 uur 20. Ons doel is duidelijk: in de beker willen we zo ver mogelijk geraken. De match kan 2 kanten uit, want Gent is een goeie ploeg. De steun van het thuispubliek zal ons zeker helpen. Union-coach Karel Geraerts.

clock 12:19 vooraf, 12 uur 19.

clock 12:18 vooraf, 12 uur 18. Union-AA Gent is vanavond de laatste kwartfinale in de Croky Cup. Wie schaart zich straks bij de laatste vier? We volgen het hier fase per fase vanaf 20.45 uur.