LIVE: AA Gent zit in de problemen: Lazare maakt er met links 2-0 van voor Union

clock 39' eerste helft, minuut 39. Vijf minuten voor de rust lijkt de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. De fans in het Dudenpark laten zich horen.

clock 38' eerste helft, minuut 38.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Lapoussin gaat in eerste instantie netjes voorbij Samoise, maar die vindt aan de achterlijn toch nog een tweede adem om nieuw gevaar van Union te voorkomen.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Union al bijna zegezeker! Net op het moment dat Gent wat beter in de wedstrijd kwam, is het toch 2-0 geworden. Het is Lazare die netjes afwerkt na een goede aanval van de thuisploeg. Nardi had geen verhaal tegen het lage schot met links.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Union is zijn overwicht toch een klein beetje kwijt geraakt. Tom Boudeweel op Radio 1.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Nieuwkoop legt met zijn borst terug tot bij Moris, bijna zat Hong er nog tussen.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Zwak schot van Teuma. Een schotje van Teuma bezorgt Nardi weinig problemen. Dat heeft de aanvoerder van Union toch al beter gedaan, al is zijn rechter ook niet zijn beste voet.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Met wat meeval versiert Nurio opnieuw een corner. Kums geeft die kort, maar veel levert het niet op.

clock 28' eerste helft, minuut 28.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Gent komt toch wat beter in de wedstrijd. Ngadeu gaat hoog op een corner van Hong, maar vergeet te richten.

clock 24' eerste helft, minuut 24.

clock 24' eerste helft, minuut 24.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Depoitre wordt gevonden voor doel na een vlotte Gentse tegenaanval. Dat hij niet overloopt van vertrouwen, illustreert hij met een matige afwerking in twee tijden.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Lapoussin, die goed is ingevallen, schept de bal net te ver voor Nilsson. Nardi was wel in de buurt.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Hong kan net niet bij een afvallende bal op de rand van de zestien. Het is van deze momenten dat de bezoekers toch zullen moeten profiteren, willen ze gevaarlijk worden.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Depoitre in de handen van Moris. Voor het eerst wordt Depoitre in stelling gebracht. Samoise vindt zijn diepe spits aan de tweede paal, maar diens kopbal uit een scherpe hoek mist kracht en richting.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Union is gewoon veel scherper in de duels. AA Gent kan de bal amper in de ploeg houden.

clock 18' eerste helft, minuut 18.

clock 15' eerste helft, minuut 15. De hoekschop van Teuma is minder dan die van Adingra. De bal van de aanvoerder gaat over de achterlijn voor hij het pak bereikt.