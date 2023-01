LIVE: KV Kortrijk en KV Mechelen openen de kwartfinales in de Croky Cup

clock 6' eerste helft, minuut 6. Kortrijk heeft zich hersteld en kan nu zelf beginnen voetballen, al oogt het allemaal nog wat slordig. . Kortrijk heeft zich hersteld en kan nu zelf beginnen voetballen, al oogt het allemaal nog wat slordig.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Mechelen toont initiatief en drukt Kortrijk meteen terug. Mehssatou probeert het te forceren en kan een hoekschop afdwingen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. We zijn vertrokken! De bal rolt. Welke KV mag zich straks opmaken voor de halve finale: Kortrijk of Mechelen?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:27 vooraf, 18 uur 27. Vol zitten de tribunes in het Guldensporenstadion hoegenaamd niet. Er zou zo'n 3.000 man aanwezig zijn. Ondertussen staan de spelers klaar, zo dadelijk beginnen we eraan.

clock 18:12 vooraf, 18 uur 12. Witte rook in Mechelen. Vlak voor de aftrap komt er nog opvallend nieuws van Achter de Kazerne. Er is een basisakkoord tussen de Mechelse aandeelhouders over een kapitaalsverhoging. Dieter Penninckx stapt uit de aandelenstructuur, Eddy De Reys en de Nederlander Philippe van Esch zorgen voor een kapitaalsverhoging.

clock 18:10 vooraf, 18 uur 10. statistics KVM heeft statistieken mee KV Mechelen zit dan wel in een dipje, de statistieken tussen KVM en KVK kleuren overwegend rood-geel. Mechelen won het laatste onderlinge duel met 4-1, in september in de competitie. In de laatste tien confrontaties met Kortrijk won het maar liefst zes keer, KVK amper tweemaal. Twee keer bleef het onbeslist. Het laatste bekerduel tussen beide teams dateert van 19 december 2018. Toen won Malinwa met 3-0 van KVK, ook in de kwartfinales.

clock 17:55 vooraf, 17 uur 55. Beide teams op zoek naar lichtpunten. Voor zowel KV Kortrijk als KV Mechelen is het vooralsnog een grijs seizoen. Kortrijk staat in de JPL in de gevarenzone met een 15e plek, maar KVK lijkt het ergste stilaan wel achter de rug te hebben. De jongens van Bernd Storck wonnen hun laatste twee competitiematchen: tegen de autoritaire leider Genk en tegen middenmoter OHL. Bij KV Mechelen is de sfeer minder hoopvol. Extrasportief rommelt het opnieuw - er zijn centen nodig - en ook sportief loopt het dit seizoen spaak. KVM staat amper twee punten boven de rode zone, de promotie van Steven Defour tot T1 bracht voorlopig nog niet de verhoopte successen. Een halve finale in de Beker zou alvast een stap in de goede richting zijn.

clock 17:46 vooraf, 17 uur 46. Storck wijzigt bijna niet. Ook Bernd Storck verandert weinig aan zijn basiselftal ten opzichte van de voorbije competitiematch. De Duitser heeft daar wel meer reden toe dan collega Defour, want Kortrijk won knap op het veld van OH Leuven. Alleen Tanaka verdwijnt uit de ploeg en start op de bank, Keita is zijn vervanger op het middenveld.

clock 17:36 vooraf, 17 uur 36. Defour wijzigt niet. Amper drie dagen na de pijnlijke competitie nederlaag tegen degradatieconcurrent Zulte Waregem moet KV Mechelen tegen KV Kortrijk de rug proberen rechten. Coach Steven Defour rekent daarvoor op dezelde elf basisspelers als tegen Essevee. Zijn zijn spelers dit keer wel op de afspraak?



Coach Steven Defour rekent daarvoor op dezelde elf basisspelers als tegen Essevee. Zijn zijn spelers dit keer wel op de afspraak?

clock 17:30 vooraf, 17 uur 30. Bekervoetbal! Zet u schrap voor een nieuwe avond bekervoetbal. KV Kortrijk en KV Mechelen trappen deze cupavond af, om 20.00 u volgt Zulte Waregem-STVV en om 20.45 u de kraker tussen Genk en Antwerp.

clock 08:40 vooraf, 08 uur 40. Goeie herinnering voor KVM. De vorige Kortrijk-KV Mechelen - op speeldag 8 van deze voetbaljaargang - werd een klinkende overwinning voor Mechelen: 1-4. Schoofs (2), Walsh en Hairemans scoorden. Tussendoor milderde Lamkel Zé. Die laatste heeft zich ondertussen weer op een zijspoor gevoetbald bij Kortrijk.

clock 08:38 vooraf, 08 uur 38. KVM is beducht voor Storck. Sinds Bernd Storck op 18 november overnam bij Kortrijk, verloren de West-Vlamingen geen match met inzet meer, merkt KVM op. Meer nog: "De scalp van leider Racing Genk werd genomen."

clock 18:38 vooraf, 18 uur 38. Het wordt moeilijk om nog kampioen te worden, maar in de beker kan er wel nog iets. We hoeven niet zoveel meer te winnen om in de finale te staan. Bernd Storck (coach Kortrijk).

clock 18:37 vooraf, 18 uur 37. KV Kortrijk bereidt zich voor op de bekerclash met KV Mechelen.

clock 18:36 vooraf, 18 uur 36. Eerste klasse is een must voor deze traditieclub. Dat blijft dus de prioriteit. Maar de beker kan een extraatje zijn. Bernd Storck (coach Kortrijk).

