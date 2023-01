LIVESTREAM: Janssen knalt Antwerp al vroeg op voorsprong na snelle omschakeling

clock 7' eerste helft, minuut 7. Genk verzamelt de onzuivere baltoetsen als postzegels in de openingsfase. Langs de zijlijn zucht Wouter Vrancken: dit keer komt de thuisploeg ermee weg. . Genk verzamelt de onzuivere baltoetsen als postzegels in de openingsfase. Langs de zijlijn zucht Wouter Vrancken: dit keer komt de thuisploeg ermee weg.

clock 6' eerste helft, minuut 6. We zien voorlopig een heel agressief Antwerp op de man in balbezit. Peter Vandenbempt. We zien voorlopig een heel agressief Antwerp op de man in balbezit. Peter Vandenbempt

clock 5' Einde reeks voor Vandevoordt. Al 2 keer hield Vandevoordt de 0 voor Genk in de beker. Na drie minuten moet hij de droom van een derde opeenvolgende clean sheet opbergen. . eerste helft, minuut 5. statistics Einde reeks voor Vandevoordt Al 2 keer hield Vandevoordt de 0 voor Genk in de beker. Na drie minuten moet hij de droom van een derde opeenvolgende clean sheet opbergen.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Janssen knalt Antwerp al na 2 minuten op voorsprong tegen Genk: 0-1. Janssen knalt Antwerp al na 2 minuten op voorsprong tegen Genk: 0-1

clock 2' eerste helft, minuut 2. Janssen knalt! 0-1. Net zoals trainer Mark van Bommel aangaf, schuilt er gevaar in de snelle omschakeling. Stengs zoekt en vindt Vincent Janssen. De Nederlander opent zijn rekening in de beker met een flinke knal. . Janssen knalt! 0-1 Net zoals trainer Mark van Bommel aangaf, schuilt er gevaar in de snelle omschakeling. Stengs zoekt en vindt Vincent Janssen. De Nederlander opent zijn rekening in de beker met een flinke knal.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Antwerp bokst de eerste prima aanval in elkaar. Balikwisha kan zijn kopbal niet goed richten omdat Munoz in zijn nek hijgt. . Antwerp bokst de eerste prima aanval in elkaar. Balikwisha kan zijn kopbal niet goed richten omdat Munoz in zijn nek hijgt.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:46 eerste helft, 20 uur 46. Aftrap! De thuisploeg stuurt de eerste bal meteen diep. De kwartfinale tussen Genk en Antwerp is begonnen. . Aftrap! De thuisploeg stuurt de eerste bal meteen diep. De kwartfinale tussen Genk en Antwerp is begonnen.

clock 20:45 VAR vervroegd aanwezig. Niet pas in de halve finales, maar in de kwartfinales is de VAR al aanwezig. Net op tijd voor de topaffiche vandaag. . vooraf, 20 uur 45. var VAR vervroegd aanwezig Niet pas in de halve finales, maar in de kwartfinales is de VAR al aanwezig. Net op tijd voor de topaffiche vandaag.

clock 20:41 vooraf, 20 uur 41. De supporters lopen niet erg warm voor de laatavondmatch op woensdag. Zo'n 11.000 Genkse fans vullen de tribunes. Afgelopen zondag keken nog 24.000 supporters naar de clash met Brugge. . De supporters lopen niet erg warm voor de laatavondmatch op woensdag. Zo'n 11.000 Genkse fans vullen de tribunes. Afgelopen zondag keken nog 24.000 supporters naar de clash met Brugge.

clock 20:39 vooraf, 20 uur 39. De ploegen die graag het balbezit hebben, zijn kwetsbaar in de omschakeling. Dus ik heb tegen mijn jongens gezegd dat ze moeten oppassen. Mark van Bommel (Antwerp). De ploegen die graag het balbezit hebben, zijn kwetsbaar in de omschakeling. Dus ik heb tegen mijn jongens gezegd dat ze moeten oppassen. Mark van Bommel (Antwerp)

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. We gaan vandaag ons ding doen en berekende risico's nemen. Het gevaar kan van overal komen bij Antwerp, niet van 1 of 2 spelers. Wouter Vrancken (Genk). We gaan vandaag ons ding doen en berekende risico's nemen. Het gevaar kan van overal komen bij Antwerp, niet van 1 of 2 spelers. Wouter Vrancken (Genk)

clock 20:36 vooraf, 20 uur 36.

clock 20:34 vooraf, 20 uur 34. Huiveringwekkende thuisreputatie. 10 van de 11 thuiswedstrijden dit seizoen gewonnen, die ene wedstrijd speelde Genk nog eens gelijk. Het moge Antwerp duidelijk wezen: makkelijk zullen ze vanavond niet winnen op verplaatsing. . Huiveringwekkende thuisreputatie 10 van de 11 thuiswedstrijden dit seizoen gewonnen, die ene wedstrijd speelde Genk nog eens gelijk. Het moge Antwerp duidelijk wezen: makkelijk zullen ze vanavond niet winnen op verplaatsing.

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. Voor Racing Genk zou de beker "extra cachet" geven aan een - nu al - knap seizoen. Bij Antwerp ligt er iets meer druk op de bekerketel. The Great Old volgt al op 10 punten van de leider in de Jupiler Pro League en moet nu ook Union voor zich dulden in de stand. . Voor Racing Genk zou de beker "extra cachet" geven aan een - nu al - knap seizoen. Bij Antwerp ligt er iets meer druk op de bekerketel. The Great Old volgt al op 10 punten van de leider in de Jupiler Pro League en moet nu ook Union voor zich dulden in de stand.

clock 20:15 Christopher Scott is er opnieuw bij. Een hamstringblessure hield de jonge middenvelder 3 wedstrijden aan de kant. vooraf, 20 uur 15. Christopher Scott is er opnieuw bij. Een hamstringblessure hield de jonge middenvelder 3 wedstrijden aan de kant.

clock 20:05 vooraf, 20 uur 05. Vrancken vertrouwt 11 Club-kloppers. Na een zege in de topper tegen Club Brugge afgelopen zondag, denkt Wouter Vrancken er niet aan om zijn basispionnen te wijzigen. Op het middenveld wordt het dus smullen van een duel tussen jonge talenten El Khannouss (18) en Vermeeren (17). . Vrancken vertrouwt 11 Club-kloppers Na een zege in de topper tegen Club Brugge afgelopen zondag, denkt Wouter Vrancken er niet aan om zijn basispionnen te wijzigen. Op het middenveld wordt het dus smullen van een duel tussen jonge talenten El Khannouss (18) en Vermeeren (17).

clock 20:04 De 11 van Vrancken:. vooraf, 20 uur 04. De 11 van Vrancken:

clock 19:55 Parcours van beide ploegen. Zowel Genk als Antwerp speelde twee wedstrijden om in de kwartfinale van de beker te staan: Genk ging met 0-1 uit winnen bij Westerlo, daarna volgde een moeizame partij thuis tegen Anderlecht die pas in de verlengingen beslist werd (1-0). Antwerp kon Beveren pas kloppen na een penaltythriller (2-2 en 4-6 na strafschoppen), vervolgens ging Standard vlot voor de bijl in Antwerpen: 4-0. . vooraf, 19 uur 55. statistics Parcours van beide ploegen Zowel Genk als Antwerp speelde twee wedstrijden om in de kwartfinale van de beker te staan:

Genk ging met 0-1 uit winnen bij Westerlo, daarna volgde een moeizame partij thuis tegen Anderlecht die pas in de verlengingen beslist werd (1-0).



Antwerp kon Beveren pas kloppen na een penaltythriller (2-2 en 4-6 na strafschoppen), vervolgens ging Standard vlot voor de bijl in Antwerpen: 4-0.

clock 19:43 vooraf, 19 uur 43. Janssen wil rekening openen. De Beker van België is tot dusver niet het toernooi van Vincent Janssen. De Nederlandse spits - die in de competitie al 11 raak trof - speelde nog maar 11 minuten. Tegen Beveren kreeg hij een rode kaart na een opstootje vroeg in de wedstrijd. Het resultaat: avondjes brommen in de tribune tegen Beveren en Standard (1/8e finales). Vereffent hij vandaag een openstaande rekening met de Croky Cup? . Janssen wil rekening openen De Beker van België is tot dusver niet het toernooi van Vincent Janssen. De Nederlandse spits - die in de competitie al 11 raak trof - speelde nog maar 11 minuten. Tegen Beveren kreeg hij een rode kaart na een opstootje vroeg in de wedstrijd.

Het resultaat: avondjes brommen in de tribune tegen Beveren en Standard (1/8e finales). Vereffent hij vandaag een openstaande rekening met de Croky Cup?

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33. Vermeeren in de basis, ook De Laet mag starten. Mark van Bommel voert één wissel door in de basiself van Antwerp ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Gent (2-0). Op rechtsachter verruilt de Nederlandse coach Jelle Bataille voor Ritchie De Laet. Arthur Vermeeren (17) mag zich opnieuw bewijzen tegen een topploeg. . Vermeeren in de basis, ook De Laet mag starten Mark van Bommel voert één wissel door in de basiself van Antwerp ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Gent (2-0).

Op rechtsachter verruilt de Nederlandse coach Jelle Bataille voor Ritchie De Laet. Arthur Vermeeren (17) mag zich opnieuw bewijzen tegen een topploeg.

clock 19:32 De basiself van Antwerp:. vooraf, 19 uur 32. De basiself van Antwerp:

clock 19:28 Genk het mentale voordeel? In de laatste onderlinge confrontatie tussen beide ploegen, ging Genk met een 1-3-winst aan de haal op Antwerp. In de competitiematch in oktober scoorden Heynen en - uiteraard - Onuachu (2x) de Limburgse doelpunten. Vincent Janssen zette zijn naam op het scorebord namens The Great Old. . vooraf, 19 uur 28. statistics Genk het mentale voordeel? In de laatste onderlinge confrontatie tussen beide ploegen, ging Genk met een 1-3-winst aan de haal op Antwerp. In de competitiematch in oktober scoorden Heynen en - uiteraard - Onuachu (2x) de Limburgse doelpunten. Vincent Janssen zette zijn naam op het scorebord namens The Great Old.



clock 19:27 vooraf, 19 uur 27.

clock 08:48 vooraf, 08 uur 48. Live op alle Sporza-kanalen. Dé affiche van deze bekerronde kunt u op live meemaken op Sporza. We zijn er natuurlijk hier bij met live tekst én onze livestream. De tv-uitzending begint om 20.35 uur op Canvas. Maarten Vangramberen ontvangt Wesley Sonck en Patrick Goots in de omkadering, Peter Vandenbempt geeft commentaar, Aster Nzeyimana verzorgt de interviews. Ook op Radio 1 kunt u terecht met commentaar van Bert Sterckx. . Live op alle Sporza-kanalen Dé affiche van deze bekerronde kunt u op live meemaken op Sporza. We zijn er natuurlijk hier bij met live tekst én onze livestream.



De tv-uitzending begint om 20.35 uur op Canvas. Maarten Vangramberen ontvangt Wesley Sonck en Patrick Goots in de omkadering, Peter Vandenbempt geeft commentaar, Aster Nzeyimana verzorgt de interviews.



Ook op Radio 1 kunt u terecht met commentaar van Bert Sterckx.

clock 11-01-2023 11-01-2023.

clock 17:48 vooraf, 17 uur 48.

clock 17:46 vooraf, 17 uur 46. We zullen top moeten zijn tegen Antwerp, maar ik denk niet in termen als "schrik hebben". Ons seizoen is al heel mooi tot nu toe en als we winnen zou het dat nog wat extra cachet geven. Wouter Vrancken (coach Genk). We zullen top moeten zijn tegen Antwerp, maar ik denk niet in termen als "schrik hebben". Ons seizoen is al heel mooi tot nu toe en als we winnen zou het dat nog wat extra cachet geven. Wouter Vrancken (coach Genk)

clock 17:45 vooraf, 17 uur 45.

clock 17:45 - Vooraf Vooraf, 17 uur 45

clock Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Joseph Paintsil, Bryan Heynen, Bilal El Khannous, Patrik Hrošovský, Mike Trésor, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Joseph Paintsil, Bryan Heynen, Bilal El Khannous, Patrik Hrošovský, Mike Trésor, Paul Onuachu

clock Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, William Pacho, Gaston Avila, Michel Ange Balikwisha, Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs, Arthur Vermeeren, Arbnor Muja, Vincent Janssen Opstelling Antwerp Jean Butez, Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, William Pacho, Gaston Avila, Michel Ange Balikwisha, Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs, Arthur Vermeeren, Arbnor Muja, Vincent Janssen