Kijk vanavond naar Genk-Antwerp in beker: "Kan ons mooie seizoen extra cachet geven"

Dé affiche van deze bekerronde kunt u op live meemaken op Sporza. We zijn er natuurlijk hier bij met live tekst én onze livestream. De tv-uitzending begint om 20.35 uur op Canvas. Maarten Vangramberen ontvangt Wesley Sonck en Patrick Goots in de omkadering, Peter Vandenbempt geeft commentaar, Aster Nzeyimana verzorgt de interviews. Ook op Radio 1 kunt u terecht met commentaar van Bert Sterckx.

vooraf, 08 uur 48. Live op alle Sporza-kanalen. Dé affiche van deze bekerronde kunt u op live meemaken op Sporza. We zijn er natuurlijk hier bij met live tekst én onze livestream. De tv-uitzending begint om 20.35 uur op Canvas. Maarten Vangramberen ontvangt Wesley Sonck en Patrick Goots in de omkadering, Peter Vandenbempt geeft commentaar, Aster Nzeyimana verzorgt de interviews. Ook op Radio 1 kunt u terecht met commentaar van Bert Sterckx. .

clock 17:46

vooraf, 17 uur 46. We zullen top moeten zijn tegen Antwerp, maar ik denk niet in termen als "schrik hebben". Ons seizoen is al heel mooi tot nu toe en als we winnen zou het dat nog wat extra cachet geven. Wouter Vrancken (coach Genk).