Trekt KV Mechelen de bekerfinale thuis over de streep tegen Zulte Waregem? Dury: "Redding is belangrijker"

vooraf, 06 uur 58. Essevee met 3 draws naar KVM. In de competitie staat Zulte Waregem op de 16e plaats en is zo de eerste van drie degradanten. De veilige 15e plaats (bezet door Eupen) is 3 punten verwijderd. Essevee speelde in de voorbije 3 duels 3 keer gelijk en dat tegen min of meer rechtstreekse concurrenten: 1-1 tegen Oostende, 1-1 op Seraing en 3-3 tegen Kortrijk. Coach Mbaye Leye wil weer met de zege aanknopen: "We kijken uit naar dit bekerduel. Het biedt ons de kans om zonder druk voor de winst te gaan. Een overwinning zou het geloof in ons kunnen versterken. We hebben niets te verliezen." .