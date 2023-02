LIVE: Brüls keert terug in de basiself van Zulte-Waregem voor cruciaal bekerduel tegen KV Mechelen

clock 6' eerste helft, minuut 6.

clock 4' eerste helft, minuut 4. De luchtmacht van Mechelen mag tot twee keer toe ten strijde trekken in de grote rechthoek van Bossut. Hairemans zwiept de bal - eerst op vrije trap en nadien op hoekschop - voor het doel. Maar voorlopig zonder succes. . De luchtmacht van Mechelen mag tot twee keer toe ten strijde trekken in de grote rechthoek van Bossut. Hairemans zwiept de bal - eerst op vrije trap en nadien op hoekschop - voor het doel. Maar voorlopig zonder succes.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Waarschuwinsschotje. Beide trainers lieten voor de wedstrijd optekenen dat ze vol voor de overwinning wilden gaan. Dat liet zowel Defour als Leye ook doorsijpelen in hun opstelling. Lang hebben we dan ook niet moeten wachten op de eerste bal tussen de balen. Man-in-vorm Nikola Storm legt een eerste keer aan vanuit de tweede lijn, maar Bossut is bij de pinken. . Waarschuwinsschotje Beide trainers lieten voor de wedstrijd optekenen dat ze vol voor de overwinning wilden gaan. Dat liet zowel Defour als Leye ook doorsijpelen in hun opstelling. Lang hebben we dan ook niet moeten wachten op de eerste bal tussen de balen. Man-in-vorm Nikola Storm legt een eerste keer aan vanuit de tweede lijn, maar Bossut is bij de pinken.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:47 eerste helft, 20 uur 47. START. KV Mechelen of toch Zulte Waregem: welke ploeg kan zijn seizoen goedmaken met een plekje in de bekerfinale? Volg de halve finale van de Croky Cup hier op de voet of luister naar Radio 1, waar Tom Boudeweel u vanuit het stadion updates zal geven. . START KV Mechelen of toch Zulte Waregem: welke ploeg kan zijn seizoen goedmaken met een plekje in de bekerfinale? Volg de halve finale van de Croky Cup hier op de voet of luister naar Radio 1, waar Tom Boudeweel u vanuit het stadion updates zal geven.

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. De volumeknop in het stadion wordt hier in één ruk naar rechts gedraaid. Achter de Kazerne maken ze zich in groten getale klaar voor de halve finale van de Croky Cup. Tom Boudeweel op Radio 1. De volumeknop in het stadion wordt hier in één ruk naar rechts gedraaid. Achter de Kazerne maken ze zich in groten getale klaar voor de halve finale van de Croky Cup. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. Zo ging het in de heenwedstrijd. KV Mechelen heeft in de heenwedstrijd een flinke optie genomen op de bekerfinale. Zulte Waregem kreeg nochtans voldoende kansen om de 1-2-nederlaag in eigen huis af te wenden, maar Nikola Storm maakte - met een doelpunt en een assist - het verschil voor de bezoekers. Lees het volledige verslag hieronder. . Zo ging het in de heenwedstrijd KV Mechelen heeft in de heenwedstrijd een flinke optie genomen op de bekerfinale. Zulte Waregem kreeg nochtans voldoende kansen om de 1-2-nederlaag in eigen huis af te wenden, maar Nikola Storm maakte - met een doelpunt en een assist - het verschil voor de bezoekers. Lees het volledige verslag hieronder.



clock 20:14 vooraf, 20 uur 14. Croky Cup KV Mechelen ziet de Heizel al opdoemen na felbevochten uitzege bij Zulte Waregem

clock 20:09 vooraf, 20 uur 09. Essevee met 3 draws naar KVM. In de competitie staat Zulte Waregem op de 16e plaats en is zo de eerste van drie degradanten. De veilige 15e plaats (bezet door Eupen) is 3 punten verwijderd. Essevee speelde in de voorbije 3 duels 3 keer gelijk en dat tegen min of meer rechtstreekse concurrenten: 1-1 tegen Oostende, 1-1 op Seraing en 3-3 tegen Kortrijk. Coach Mbaye Leye wil weer met de zege aanknopen: "We kijken uit naar dit bekerduel. Het biedt ons de kans om zonder druk voor de winst te gaan. Een overwinning zou het geloof in ons kunnen versterken. We hebben niets te verliezen." . Essevee met 3 draws naar KVM In de competitie staat Zulte Waregem op de 16e plaats en is zo de eerste van drie degradanten. De veilige 15e plaats (bezet door Eupen) is 3 punten verwijderd.



Essevee speelde in de voorbije 3 duels 3 keer gelijk en dat tegen min of meer rechtstreekse concurrenten: 1-1 tegen Oostende, 1-1 op Seraing en 3-3 tegen Kortrijk.



Coach Mbaye Leye wil weer met de zege aanknopen: "We kijken uit naar dit bekerduel. Het biedt ons de kans om zonder druk voor de winst te gaan. Een overwinning zou het geloof in ons kunnen versterken. We hebben niets te verliezen."



clock 20:02 vooraf, 20 uur 02. Zulte-Waregem heeft aanvallend heel wat troeven en is ook nog eens enorm gevaarlijk op stilstaande fasen. Zeker met Zinho Gano, die toch de man-in-vorm is. Daarnaast heeft Essevee ook nog Vossen achter de hand. Die kan steeds nét dat tikkeltje meer tegen ons. Opletten geblazen. Tim Matthys, sportief directeur KVM. Zulte-Waregem heeft aanvallend heel wat troeven en is ook nog eens enorm gevaarlijk op stilstaande fasen. Zeker met Zinho Gano, die toch de man-in-vorm is. Daarnaast heeft Essevee ook nog Vossen achter de hand. Die kan steeds nét dat tikkeltje meer tegen ons. Opletten geblazen. Tim Matthys, sportief directeur KVM

clock 20:00 Steven Defour stuurt zijn verwachte basiself op Zulte-Waregem af. vooraf, 20 uur . Steven Defour stuurt zijn verwachte basiself op Zulte-Waregem af.

clock 19:58 vooraf, 19 uur 58. Deze bekercampagne leeft echt in de groep. We hebben ook nog een belangrijke opdracht in de competitie, maar dat wil niet zeggen dat we ons zullen inhouden vandaag. Integendeel. Een bekerfinale zou een enorme boost geven aan de club. Tim Matthys, sportief directeur KVM. Deze bekercampagne leeft echt in de groep. We hebben ook nog een belangrijke opdracht in de competitie, maar dat wil niet zeggen dat we ons zullen inhouden vandaag. Integendeel. Een bekerfinale zou een enorme boost geven aan de club. Tim Matthys, sportief directeur KVM

clock 19:38 Na een schorsing in de reguliere competitiewedstrijd tegen de buren uit Kortrijk, keert wintertransfer en draaischijf Brüls opnieuw in de basis bij Zulte-Waregem. vooraf, 19 uur 38. Na een schorsing in de reguliere competitiewedstrijd tegen de buren uit Kortrijk, keert wintertransfer en draaischijf Brüls opnieuw in de basis bij Zulte-Waregem.

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36. Zonder Vormer maakt een groot verschil. Hij heeft een drive gegeven in de januarimaand. Toen hij uitviel, was dat wat mij betreft een heel grote handicap. Ik vind dat Brüls eronder lijdt, net als het hele team. Nu zie je weer een beetje het Zulte Waregem van 2022. Francky Dury. Zonder Vormer maakt een groot verschil. Hij heeft een drive gegeven in de januarimaand. Toen hij uitviel, was dat wat mij betreft een heel grote handicap. Ik vind dat Brüls eronder lijdt, net als het hele team. Nu zie je weer een beetje het Zulte Waregem van 2022. Francky Dury

clock 12:29 vooraf, 12 uur 29. Ik vind de redding voor Zulte Waregem veel belangrijker. Stel dat je doorgaat naar de finale, dan gaat er automatisch een beetje focus komen op de bekerfinale en dan ga je misschien een stukje het belangrijkste over het hoofd zien. . Francky Dury (oud-boegbeeld Zulte Waregem). Ik vind de redding voor Zulte Waregem veel belangrijker. Stel dat je doorgaat naar de finale, dan gaat er automatisch een beetje focus komen op de bekerfinale en dan ga je misschien een stukje het belangrijkste over het hoofd zien. Francky Dury (oud-boegbeeld Zulte Waregem)

clock 07:05 vooraf, 07 uur 05. Het behoud primeert, maar de halve finale tegen KV Mechelen is ook heel belangrijk voor ons. Als je zover raakt, moet je er alles aan doen om te winnen. Dat willen we niet alleen voor ons, maar ook voor de fans. Mbaye Leye (ZW-coach). Het behoud primeert, maar de halve finale tegen KV Mechelen is ook heel belangrijk voor ons. Als je zover raakt, moet je er alles aan doen om te winnen. Dat willen we niet alleen voor ons, maar ook voor de fans. Mbaye Leye (ZW-coach)

clock 06:56 vooraf, 06 uur 56. Risicomatch. De loketten voor de thuisfans gaan vandaag sneller dicht, die voor de bezoekers gaan zelfs niet open. Er is een combiregeling van kracht, de uitfans moeten met de voorziene supportersbussen naar Mechelen afzakken. . Risicomatch De loketten voor de thuisfans gaan vandaag sneller dicht, die voor de bezoekers gaan zelfs niet open. Er is een combiregeling van kracht, de uitfans moeten met de voorziene supportersbussen naar Mechelen afzakken.