LIVESTREAM: Antwerp treurt om exit Alderweireld en brilscore na dominante eerste helft

clock 21:37 rust, 21 uur 37. Als je met een bonus naar hier komt, is het vooral belangrijk dat we geen doelpunt slikken in de eerste helft. Dat is gelukt. Lynen (Union). Als je met een bonus naar hier komt, is het vooral belangrijk dat we geen doelpunt slikken in de eerste helft. Dat is gelukt. Lynen (Union)

clock 21:34 rust, 21 uur 34. Brilscore na felbevochten helft. Aan strijd en intensiteit geen gebrek in de halve finale tussen Antwerp en Union. De thuisploeg greep de vicekampioen een halfuur bij de keel, maar kon zijn dominantie niet omzetten. Union knokte zich opnieuw in de partij. Echt gevaarlijk zijn, lukte nog niet. . Brilscore na felbevochten helft Aan strijd en intensiteit geen gebrek in de halve finale tussen Antwerp en Union. De thuisploeg greep de vicekampioen een halfuur bij de keel, maar kon zijn dominantie niet omzetten. Union knokte zich opnieuw in de partij. Echt gevaarlijk zijn, lukte nog niet.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Lynen twee keer. Een snedige tegenaanval van Union levert een dubbele schietkans op voor Lynen. Twee keer ligt een lichaamsdeel van een Antwerp-verdediger in de weg. . Lynen twee keer Een snedige tegenaanval van Union levert een dubbele schietkans op voor Lynen. Twee keer ligt een lichaamsdeel van een Antwerp-verdediger in de weg.

clock 45' Lapoussin niet koel. Een naïeve dribbel van Stengs, Lapoussin ontfutselt hem de bal aan de rand van de zestien. De winger van Union trapt te vroeg, dus kan Butez redding brengen. . eerste helft, minuut 45. blunder Lapoussin niet koel Een naïeve dribbel van Stengs, Lapoussin ontfutselt hem de bal aan de rand van de zestien. De winger van Union trapt te vroeg, dus kan Butez redding brengen.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Lapoussin profiteert niet van flater achteraan, ook Lynen kan niet scoren. Lapoussin profiteert niet van flater achteraan, ook Lynen kan niet scoren

clock 45' eerste helft, minuut 45. Vervanging bij Antwerp, Zeno Van Den Bosch erin, Toby Alderweireld eruit wissel substitution out Toby Alderweireld substitution in Zeno Van Den Bosch

clock 43' eerste helft, minuut 43. Alderweireld moet nog voor de rust naar de kant met een blessure. Alderweireld moet nog voor de rust naar de kant met een blessure

clock 42' Exit Alderweireld. Een vloek verlaat de lippen van Toby Alderweireld. De jarige kapitein verrekt een spier bij een schot in de draai. Einde wedstrijd. . eerste helft, minuut 42. injury Exit Alderweireld Een vloek verlaat de lippen van Toby Alderweireld. De jarige kapitein verrekt een spier bij een schot in de draai. Einde wedstrijd.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Kerk knalt. Een strakke hoekschop van Stengs zorgt paniek voor doel bij Union. Het leer verlaat het pak richting rechtervoet van Kerk. De Nederlander aarzelt niet en knalt straalhard richting doel, maar raakt niet verder dan de rug van een geel-blauwe speler. . Kerk knalt Een strakke hoekschop van Stengs zorgt paniek voor doel bij Union. Het leer verlaat het pak richting rechtervoet van Kerk. De Nederlander aarzelt niet en knalt straalhard richting doel, maar raakt niet verder dan de rug van een geel-blauwe speler.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Een potje pingpong voor de zestien van Union waar zelfs Jean-Michel Saive met grote ogen naar zou kijken. Het geharrewar levert Antwerp geen kans op, wel balbezit. . Een potje pingpong voor de zestien van Union waar zelfs Jean-Michel Saive met grote ogen naar zou kijken. Het geharrewar levert Antwerp geen kans op, wel balbezit.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Aalvlug, zelfs met de bal aan de voet. Antwerp heeft het moeilijk om Lazare te beteugelen op het middenveld. . Aalvlug, zelfs met de bal aan de voet. Antwerp heeft het moeilijk om Lazare te beteugelen op het middenveld.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Union wil vooral de 0 houden nadat het 8 goals slikte de afgelopen matchen. Filip Joos. Union wil vooral de 0 houden nadat het 8 goals slikte de afgelopen matchen. Filip Joos

clock 34' eerste helft, minuut 34. Union meldt zich voor het eerst langer dan enkele baltoetsen op de helft van Antwerp en wil het evenwicht herstellen. . Union meldt zich voor het eerst langer dan enkele baltoetsen op de helft van Antwerp en wil het evenwicht herstellen.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Van der Heyden doet zich flink pijn aan stompje van de hoekschopvlag. Van der Heyden doet zich flink pijn aan stompje van de hoekschopvlag

clock 31' Van der Heyden vs. cornervlag. Van der Heyden breekt na een duel de cornervlag en glijdt over een ijzeren veer die uit de grond steekt. Even vullen zijn pijnlijke kreten het stadion. . eerste helft, minuut 31. injury Van der Heyden vs. cornervlag Van der Heyden breekt na een duel de cornervlag en glijdt over een ijzeren veer die uit de grond steekt. Even vullen zijn pijnlijke kreten het stadion.

clock 29' Gele kaart voor Bart Nieuwkoop van Union tijdens eerste helft, minuut 29 yellow card Bart Nieuwkoop Union

clock 27' eerste helft, minuut 27. Balikwisha zet Nieuwkoop met een goede beweging te kijk. De late ingreep van de Nederlander brengt de kaartenstand op 1-1. . Balikwisha zet Nieuwkoop met een goede beweging te kijk. De late ingreep van de Nederlander brengt de kaartenstand op 1-1.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Van Bommel krijgt het even aan de stok met Lazare. Van Bommel krijgt het even aan de stok met Lazare

clock 23' Van Bommel speelt spelletjes. Lazare wil een bal over de zijlijn snel inwerpen, maar Mark van Bommel verhindert dat. Wanneer de middenvelder verhaal haalt, doet de coach alsof hij van niets weet. . eerste helft, minuut 23. interruption Van Bommel speelt spelletjes Lazare wil een bal over de zijlijn snel inwerpen, maar Mark van Bommel verhindert dat. Wanneer de middenvelder verhaal haalt, doet de coach alsof hij van niets weet.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Van der Heyden versiert de eerste kans voor Union. Van der Heyden versiert de eerste kans voor Union

clock 22' Gele kaart voor Jelle Bataille van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 22 yellow card Jelle Bataille Antwerp

clock 21' eerste helft, minuut 21. Van der Heyden te wild. Uit de kluts ontstaat plots een kans voor Union. Het schot van Lynen dwarrelt via het bos van Antwerp-benen bij Van der Heyden, die wild over trapt. . Van der Heyden te wild Uit de kluts ontstaat plots een kans voor Union. Het schot van Lynen dwarrelt via het bos van Antwerp-benen bij Van der Heyden, die wild over trapt.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Druk van Antwerp houdt aan. Druk van Antwerp houdt aan

clock 21' eerste helft, minuut 21. Bataille komt te laat met zijn tackle en krijgt de eerste gele kaart van de partij op zijn naam. . Bataille komt te laat met zijn tackle en krijgt de eerste gele kaart van de partij op zijn naam.

clock 19' Druk van Antwerp houdt aan. Vermeeren laat zijn tegenstander verweesd achter met een technisch hoogstandje. Balikwisha brengt de bal voor doel. De kopbal van Janssen gaat hoog en valt in de handen van Moris. . eerste helft, minuut 19. crucial save Druk van Antwerp houdt aan Vermeeren laat zijn tegenstander verweesd achter met een technisch hoogstandje. Balikwisha brengt de bal voor doel. De kopbal van Janssen gaat hoog en valt in de handen van Moris.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Union combineert voor het eerst. Een gevaarloos fantasietje in de zestien is het eindproduct. . Union combineert voor het eerst. Een gevaarloos fantasietje in de zestien is het eindproduct.

clock 15' eerste helft, minuut 15. "Voetballen, jongens. Voetballen!", roept Geraerts naar zijn spelers. De T1 ziet het openingskwartier met lede ogen aan. . "Voetballen, jongens. Voetballen!", roept Geraerts naar zijn spelers. De T1 ziet het openingskwartier met lede ogen aan.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Union kan zich niet uit de greep van Antwerp wrikken, dat de speelhelft van de bezoekers koloniseert. . Union kan zich niet uit de greep van Antwerp wrikken, dat de speelhelft van de bezoekers koloniseert.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Janssen laat eerste goeie kans liggen. Janssen laat eerste goeie kans liggen

clock 10' Janssen geparkeerd. Een lage voorzet is een kolfje naar de hand van Vincent Janssen, maar de spits staat te vast in zijn schoenen om het schot kracht mee te geven. Moris gaat goed plat. . eerste helft, minuut 10. crucial save Janssen geparkeerd Een lage voorzet is een kolfje naar de hand van Vincent Janssen, maar de spits staat te vast in zijn schoenen om het schot kracht mee te geven. Moris gaat goed plat.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Lapoussin maakt wat meters op zijn linkerflank. Dat zorgt voor wat ademruimte bij Union, tot hij zich te pletter loopt. . Lapoussin maakt wat meters op zijn linkerflank. Dat zorgt voor wat ademruimte bij Union, tot hij zich te pletter loopt.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Opnieuw Antwerp. Janssen viseert de benedenhoek. De Nederlandse spits moet zijn vizier nog wat scherpstellen. . Opnieuw Antwerp. Janssen viseert de benedenhoek. De Nederlandse spits moet zijn vizier nog wat scherpstellen.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Overhaast schot van Janssen. Overhaast schot van Janssen

clock 6' eerste helft, minuut 6. De jarige gaat achter een vrije trap staan. Stengs denkt er nog niet aan om Alderweireld de poging te ontnemen, maar het schot van de verdediger gaat hoog over. . De jarige gaat achter een vrije trap staan. Stengs denkt er nog niet aan om Alderweireld de poging te ontnemen, maar het schot van de verdediger gaat hoog over.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Na een eerste speldenprikje trekt Antwerp de kaart van het balbezit. De wet en het tempo worden gedicteerd door de thuisploeg. . Na een eerste speldenprikje trekt Antwerp de kaart van het balbezit. De wet en het tempo worden gedicteerd door de thuisploeg.

clock 2' eerste helft, minuut 2. In de openingsminuten verzamelt Union al drie overtredingen. Het wil duidelijk maken dat het zich niet zomaar laat intimideren. . In de openingsminuten verzamelt Union al drie overtredingen. Het wil duidelijk maken dat het zich niet zomaar laat intimideren.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Een felle start, met veel duels. Filip Joos. Een felle start, met veel duels. Filip Joos

clock 1' eerste helft, minuut 1. Antwerp stoomt meteen naar voren. Een vrije trap van Stengs is te laag, maar levert wel gevaar op in een tweede fase. Een strakke voorzet wordt vakkundig opgeruimd. . Antwerp stoomt meteen naar voren. Een vrije trap van Stengs is te laag, maar levert wel gevaar op in een tweede fase. Een strakke voorzet wordt vakkundig opgeruimd.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:46 eerste helft, 20 uur 46. Aftrap! De bal rolt in de Bosuil. Wie gaat naar de bekerfinale tegen KV Mechelen? . Aftrap! De bal rolt in de Bosuil. Wie gaat naar de bekerfinale tegen KV Mechelen?

clock 20:40 vooraf, 20 uur 40. "Een wedstrijd waar je als kleine jongen van droomt", beschrijft Mark van Bommel de partij van vandaag. Antwerp zet vol in op de bekerfinale. . "Een wedstrijd waar je als kleine jongen van droomt", beschrijft Mark van Bommel de partij van vandaag. Antwerp zet vol in op de bekerfinale.

clock 20:39 vooraf, 20 uur 39. Een volgepakte Bosuil is altijd indrukwekkend. Dat kan een impact hebben op de jongens, al lijkt Union me wel ervaren genoeg. Wesley Sonck. Een volgepakte Bosuil is altijd indrukwekkend. Dat kan een impact hebben op de jongens, al lijkt Union me wel ervaren genoeg. Wesley Sonck

clock 20:21 vooraf, 20 uur 21. Antwerp wil wat rechtzetten. Kapitein Toby Alderweireld voelde zich bekocht na de heenwedstrijd. Hij vond de scheidsrechter "niet op niveau" en liet zijn frustraties de vrije loop in een interview. Zorgen die perikelen voor extra motivatie vanavond? . Antwerp wil wat rechtzetten Kapitein Toby Alderweireld voelde zich bekocht na de heenwedstrijd. Hij vond de scheidsrechter "niet op niveau" en liet zijn frustraties de vrije loop in een interview. Zorgen die perikelen voor extra motivatie vanavond?

clock 20:20 vooraf, 20 uur 20. Union speelde met 12, maar dat is geen probleem. Wij pakken dat mee, het publiek pakt dat mee en over een maand zetten we dat recht. . Alderweireld na heenmatch. Union speelde met 12, maar dat is geen probleem. Wij pakken dat mee, het publiek pakt dat mee en over een maand zetten we dat recht. Alderweireld na heenmatch

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. Slechte generale repetitie. "Een slechte generale repetitie betekent een goede première", luidt een aloud gezegde. Maar zowel Antwerp als Union hebben er niet het beste weekend opzitten in de Jupiler Pro League. Union verloor met 4-2 in Westerlo , Antwerp raakte niet verder dan 1-1 in Leuven . . Slechte generale repetitie "Een slechte generale repetitie betekent een goede première", luidt een aloud gezegde. Maar zowel Antwerp als Union hebben er niet het beste weekend opzitten in de Jupiler Pro League. Union verloor met 4-2 in Westerlo, Antwerp raakte niet verder dan 1-1 in Leuven.

clock 20:10 vooraf, 20 uur 10. De supporters druppelen stilaan het stadion binnen en voorzien een ouderwetse bekersfeer tijdens de opwarming. . De supporters druppelen stilaan het stadion binnen en voorzien een ouderwetse bekersfeer tijdens de opwarming.

clock 20:08 Union heeft zijn fans alvast opgewarmd met een spot op sociale media:. vooraf, 20 uur 08. Union heeft zijn fans alvast opgewarmd met een spot op sociale media:

clock 19:48 Union sprokkelt weinig in competitie. Na de heenmatch tegen Antwerp won Union enkel nog tegen Zulte Waregem in de competitie. Tegen Club Brugge werd het 1-1, tegen Standard en Westerlo slikte de vicekampioen telkens 4 goals. Goed voor 4 op 12. Toch wil de coach niet van een vormdip spreken. . vooraf, 19 uur 48. statistics Union sprokkelt weinig in competitie Na de heenmatch tegen Antwerp won Union enkel nog tegen Zulte Waregem in de competitie. Tegen Club Brugge werd het 1-1, tegen Standard en Westerlo slikte de vicekampioen telkens 4 goals. Goed voor 4 op 12. Toch wil de coach niet van een vormdip spreken.

clock 19:47 vooraf, 19 uur 47. Ik zou niet van een dip spreken. We zijn niet dramatisch slecht, integendeel. . Karel Geraerts. Ik zou niet van een dip spreken. We zijn niet dramatisch slecht, integendeel. Karel Geraerts

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. Geraerts voert drie wissels door. Karel Geraerts beseft dat Union met een bonus naar Antwerp trekt en wil die niet zomaar te grabbel gooien. In de verdediging komt Van der Heyden op de plaats van Machida staan. Lapoussin vervangt Adringra en El Azzouzi komt het middenveld versterken, waardoor Nilsson op de bank blijft. . Geraerts voert drie wissels door Karel Geraerts beseft dat Union met een bonus naar Antwerp trekt en wil die niet zomaar te grabbel gooien. In de verdediging komt Van der Heyden op de plaats van Machida staan. Lapoussin vervangt Adringra en El Azzouzi komt het middenveld versterken, waardoor Nilsson op de bank blijft.

clock 19:40 De starters van Union:. vooraf, 19 uur 40. De starters van Union:

clock 19:38 34 kaarsjes. Toby Alderweireld blaast vandaag 34 kaarsjes uit. Als kers op de taart zou hij maar wat graag een zege meepikken vanavond. . vooraf, 19 uur 38. statistics 34 kaarsjes Toby Alderweireld blaast vandaag 34 kaarsjes uit. Als kers op de taart zou hij maar wat graag een zege meepikken vanavond.

clock 19:32 vooraf, 19 uur 32. Alderweireld van tribune naar basis. Toby Alderweireld en Ritchie De Laet amuseerden zich nog kostelijk in de tribunes van Leuven afgelopen weekend, vanavond moeten ze vol aan de bak bij Antwerp. Op het middenveld verdwijnt Keita voor Stengs. De aanval van The Great Old blijft ongewijzigd met Balikwisha en Nederlanders Kerk en Janssen. . Alderweireld van tribune naar basis Toby Alderweireld en Ritchie De Laet amuseerden zich nog kostelijk in de tribunes van Leuven afgelopen weekend, vanavond moeten ze vol aan de bak bij Antwerp. Op het middenveld verdwijnt Keita voor Stengs. De aanval van The Great Old blijft ongewijzigd met Balikwisha en Nederlanders Kerk en Janssen.

clock 19:30 De basiself van Antwerp:. vooraf, 19 uur 30. De basiself van Antwerp:

clock 19:27 vooraf, 19 uur 27. Aan motivatie geen gebrek. Toby Alderweireld heeft er geen geheim van gemaakt dat hij droomt van een trip richting Heizel met zijn ploeg, van zijn stad. De man die ervaring heeft in Champions League-finales kan zich duidelijk nog opladen voor een bekeravontuur met Antwerp. Of dat vanavond eindigt, is maar de vraag. . Aan motivatie geen gebrek Toby Alderweireld heeft er geen geheim van gemaakt dat hij droomt van een trip richting Heizel met zijn ploeg, van zijn stad. De man die ervaring heeft in Champions League-finales kan zich duidelijk nog opladen voor een bekeravontuur met Antwerp. Of dat vanavond eindigt, is maar de vraag.

clock 19:27 Op de Bosuil telt Antwerp af naar de aftrap:. vooraf, 19 uur 27. Op de Bosuil telt Antwerp af naar de aftrap:

clock 15:27 vooraf, 15 uur 27. Herbekijk een samenvatting van de heenmatch. Herbekijk een samenvatting van de heenmatch

clock 22:05 vooraf, 22 uur 05. Van Bommel hoopt zondag op "finale avant la lettre". Antwerp-coach Mark van Bommel weet dat Union een van de beste ploegen is in Europa op de omschakeling. "Maar we staan defensief stabiel. In de laatste 5 wedstrijden hielden we 4 keer de 0 en kregen we 1 penalty tegen." "Uiteindelijk gaat het in voetbal om prijzen pakken. Het zou mooi zijn als we zondag een finale avant la lettre zouden kunnen spelen." De Nederlander doelt op de thuismatch tegen KV Mechelen in de competitie. Steven Defour en de zijnen verzekerden zich dinsdag van het eerste finaleticket. . Van Bommel hoopt zondag op "finale avant la lettre" Antwerp-coach Mark van Bommel weet dat Union een van de beste ploegen is in Europa op de omschakeling. "Maar we staan defensief stabiel. In de laatste 5 wedstrijden hielden we 4 keer de 0 en kregen we 1 penalty tegen."



clock 22:04 vooraf, 22 uur 04. De opdracht is duidelijk: we moeten winnen. Het is een voordeel van de 2e match thuis te spelen. Antwerp-coach Mark van Bommel. De opdracht is duidelijk: we moeten winnen. Het is een voordeel van de 2e match thuis te spelen. Antwerp-coach Mark van Bommel

clock 21:53 vooraf, 21 uur 53. Bekijk de uitgebreide samenvatting van Union-Antwerp (1-0). Bekijk de uitgebreide samenvatting van Union-Antwerp (1-0)

clock 21:00 vooraf, 21 uur . Live op Sporza. U kunt de tweede halve finale bekijken op Canvas en in onze livestream. De uitzending begint vanaf 20.35 uur. Presentator Maarten Vangramberen ontvangt Wesley Sonck en Imke Courtois in de studio, het commentaar is van Filip Joos, Aster Nzeyimana verzorgt de interviews. Op deze pagina kunt u naast kijken ook lezen wat er op het veld en daarrond gebeurt. Voorts is ook Radio 1 er live bij. . Live op Sporza U kunt de tweede halve finale bekijken op Canvas en in onze livestream. De uitzending begint vanaf 20.35 uur. Presentator Maarten Vangramberen ontvangt Wesley Sonck en Imke Courtois in de studio, het commentaar is van Filip Joos, Aster Nzeyimana verzorgt de interviews.



Op deze pagina kunt u naast kijken ook lezen wat er op het veld en daarrond gebeurt. Voorts is ook Radio 1 er live bij.

clock 14:11 vooraf, 14 uur 11. Zo verliep de heenwedstrijd:. De eerste wedstrijd van de halve finale werd een maand geleden gespeeld. Hieronder kan u nog eens lezen hoe Union toen met het kleinste verschil won. . Zo verliep de heenwedstrijd: De eerste wedstrijd van de halve finale werd een maand geleden gespeeld. Hieronder kan u nog eens lezen hoe Union toen met het kleinste verschil won.

clock 14:11 vooraf, 14 uur 11. Croky Cup Nieuwkoop kopt Union een stapje dichter bij de bekerfinale

clock 14:09 Union is klaar voor de verplaatsing naar Antwerp. vooraf, 14 uur 09. Union is klaar voor de verplaatsing naar Antwerp.

clock Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, William Pacho, Toby Alderweireld, Jelle Bataille, Gyrano Kerk, Arthur Vermeeren, Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp, Michel Ange Balikwisha, Vincent Janssen Opstelling Antwerp Jean Butez, Ritchie De Laet, William Pacho, Toby Alderweireld, Jelle Bataille, Gyrano Kerk, Arthur Vermeeren, Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp, Michel Ange Balikwisha, Vincent Janssen

clock Opstelling Union. Anthony Moris, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Bart Nieuwkoop, Lazare Amani, Senne Lynen, Oussama El Azzouzi, Loic Lapoussin, Teddy Teuma, Victor Boniface Opstelling Union Anthony Moris, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Bart Nieuwkoop, Lazare Amani, Senne Lynen, Oussama El Azzouzi, Loic Lapoussin, Teddy Teuma, Victor Boniface