Kijk donderdag naar uitverkocht Antwerp-Union in halve finale Croky Cup: "Moeten winnen"

clock 22:05

vooraf, 22 uur 05. Van Bommel hoopt zondag op "finale avant la lettre". Antwerp-coach Mark van Bommel weet dat Union een van de beste ploegen is in Europa op de omschakeling. "Maar we staan defensief stabiel. In de laatste 5 wedstrijden hielden we 4 keer de 0 en kregen we 1 penalty tegen." "Uiteindelijk gaat het in voetbal om prijzen pakken. Het zou mooi zijn als we zondag een finale avant la lettre zouden kunnen spelen." De Nederlander doelt op de thuismatch tegen KV Mechelen in de competitie. Steven Defour en de zijnen verzekerden zich dinsdag van het eerste finaleticket. .