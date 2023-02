LIVESTREAM: KV Mechelen knalt uit de kleedkamer! Mrabti zorgt meteen voor de voorsprong

clock 54' Gele kaart voor Sandy Walsh van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 54 yellow card Sandy Walsh KV Mechelen

clock 53' tweede helft, minuut 53.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Vormer opnieuw dichtbij doelpunt. Na een potje pingpong voor de kooi van Coucke, kan Ruud Vormer de bal met zijn gladde knikker naar doel koppen. Het nummer 24 van Zulte Waregem heeft iets te veel gel gebruikt. Het leer glijdt zonder al te veel kracht van zijn kruin. Sandy Walsh kan het hobbelballetje van de lijn wegwerken. . Vormer opnieuw dichtbij doelpunt Na een potje pingpong voor de kooi van Coucke, kan Ruud Vormer de bal met zijn gladde knikker naar doel koppen. Het nummer 24 van Zulte Waregem heeft iets te veel gel gebruikt. Het leer glijdt zonder al te veel kracht van zijn kruin. Sandy Walsh kan het hobbelballetje van de lijn wegwerken.

clock 53' Gele kaart voor Abdoulaye Sissako van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 53 yellow card Abdoulaye Sissako Zulte Waregem

clock 52' tweede helft, minuut 52. Mrabti werkt mooie Mechelse aanval van dichtbij af: 1-2. Mrabti werkt mooie Mechelse aanval van dichtbij af: 1-2

clock 51' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 51 door Kerim Mrabti van KV Mechelen. 1, 2. goal Zulte Waregem KV Mechelen 57' 1 2

clock 48' tweede helft, minuut 48. Doelpunt KV Mechelen: 1-2! KV Mechelen tekent deze keer voor de droomstart. Na nog geen drie minuten spelen in de tweede helft kan Mrabti - op voorzet van Nikola Storm - de 2-1 op het scoreboard prikken. Het uitverkochte bezoekersvak ontploft. . Doelpunt KV Mechelen: 1-2! KV Mechelen tekent deze keer voor de droomstart. Na nog geen drie minuten spelen in de tweede helft kan Mrabti - op voorzet van Nikola Storm - de 2-1 op het scoreboard prikken. Het uitverkochte bezoekersvak ontploft.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:35 rust, 21 uur 35. RUST: 1-1. Zulte Waregem kende een droomstart door al na anderhalve minuut te scoren. KV Mechelen liet het hoofd niet hangen en monopoliseerde nadien het leer. Het verzilverde die dominantie met de gelijkmaker via Nikola Storm. Een verdiend gelijkspel, al liet Ruud Vormer net voor de rust de 2-1 onbegrijpelijk liggen. . RUST: 1-1 Zulte Waregem kende een droomstart door al na anderhalve minuut te scoren. KV Mechelen liet het hoofd niet hangen en monopoliseerde nadien het leer. Het verzilverde die dominantie met de gelijkmaker via Nikola Storm. Een verdiend gelijkspel, al liet Ruud Vormer net voor de rust de 2-1 onbegrijpelijk liggen.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 44' eerste helft, minuut 44. Vormer krijgt geweldige kans, maar mikt net naast. Vormer krijgt geweldige kans, maar mikt net naast

clock 43' eerste helft, minuut 43. Vormer laat 2-1 liggen. Ruud Vormer laat gigantische kans liggen om Zulte Waregem net voor de rust nog op voorsprong te brengen. Fadera bedient Vormer met een splijtende pass. Hij draait goed weg en komt zo oog in oog te staan met Coucke, maar zijn schotje met de buitenkant van de voet hobbelt naast. . Vormer laat 2-1 liggen Ruud Vormer laat gigantische kans liggen om Zulte Waregem net voor de rust nog op voorsprong te brengen. Fadera bedient Vormer met een splijtende pass. Hij draait goed weg en komt zo oog in oog te staan met Coucke, maar zijn schotje met de buitenkant van de voet hobbelt naast.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Vervanging bij Zulte Waregem, Karol Fila erin, Bent Sørmo eruit wissel substitution out Bent Sørmo substitution in Karol Fila

clock 39' eerste helft, minuut 39.

clock 37' 2e noodwissel. Ook Mbaye Leye moet in de eerste helft al noodgedwongen wisselen. Bent Sørmo moet geblesseerd naar de kant, Karol Fila mag zijn debuut maken voor Essevee. . eerste helft, minuut 37. injury 2e noodwissel Ook Mbaye Leye moet in de eerste helft al noodgedwongen wisselen. Bent Sørmo moet geblesseerd naar de kant, Karol Fila mag zijn debuut maken voor Essevee.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Schampschot Schoofs. Hairemans ziet zijn afgeweken voorzet voor de voeten van zijn maatje Schoofs vallen. Die neemt het leer in dank aan en draait in één tijd knap weg van een aanstormende Vormer. Na zijn pirouette legt Schoofs meteen aan, maar zijn knal kaatst weg op de kousen van kamikazeman Borja Lopez. . Schampschot Schoofs Hairemans ziet zijn afgeweken voorzet voor de voeten van zijn maatje Schoofs vallen. Die neemt het leer in dank aan en draait in één tijd knap weg van een aanstormende Vormer. Na zijn pirouette legt Schoofs meteen aan, maar zijn knal kaatst weg op de kousen van kamikazeman Borja Lopez.



clock 28' eerste helft, minuut 28. Je zag aan de lichaamstaal van verdediger Bent Sørmo dat hij de dribbel van Storm verwachtte, maar toch kon hij hem niet afstoppen. Knappe beweging. Peter Vandenbempt op Canvas. Je zag aan de lichaamstaal van verdediger Bent Sørmo dat hij de dribbel van Storm verwachtte, maar toch kon hij hem niet afstoppen. Knappe beweging. Peter Vandenbempt op Canvas

clock 26' eerste helft, minuut 26.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Storm knalt de gelijkmaker in doel: 1-1. Storm knalt de gelijkmaker in doel: 1-1

clock 25' eerste helft, minuut 25. Doelpunt KV Mechelen: 1-1! KV Mechelen voerde stelselmatig de druk op en heeft nu ook zijn gelijkmaker beet. Nikola Storm pakt uit met zijn gekende move : hij kapt zijn tegenstander naar binnen toe uit en plaatst de bal in de korte hoek. Bossut gaat plat, maar het leer glijdt net onder zijn handschoenen tegen het net. . Doelpunt KV Mechelen: 1-1! KV Mechelen voerde stelselmatig de druk op en heeft nu ook zijn gelijkmaker beet. Nikola Storm pakt uit met zijn gekende move: hij kapt zijn tegenstander naar binnen toe uit en plaatst de bal in de korte hoek. Bossut gaat plat, maar het leer glijdt net onder zijn handschoenen tegen het net.

clock 25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Nikola Storm van KV Mechelen. 1, 1. goal Zulte Waregem KV Mechelen 57' 1 1

clock 22' eerste helft, minuut 22.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Ciranni probeert Bolingoli te poorten, maar die staat pal. Het duo gaat dan maar even dansen en knuffelen. Tom Boudeweel op Radio 1. Ciranni probeert Bolingoli te poorten, maar die staat pal. Het duo gaat dan maar even dansen en knuffelen. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 17' eerste helft, minuut 17. Een eerste speldenprikje van de bezoekers. Ngoy toont zich bedrijvig op zijn flank en kan de bal in de gevarenzone schuiven. De verdediging van de thuisploeg staat aan de grond genageld, maar Brüls schiet ten hulp en knalt het leer de tribunes in. . Een eerste speldenprikje van de bezoekers. Ngoy toont zich bedrijvig op zijn flank en kan de bal in de gevarenzone schuiven. De verdediging van de thuisploeg staat aan de grond genageld, maar Brüls schiet ten hulp en knalt het leer de tribunes in.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Mechelen monopoliseert de bal, maar Zulte Waregem profiteert van zijn voorsprong om rustig de kaart van de tegenaanval te trekken. Met succes. Na balverlies op het geel-rode middenveld, kan Ndour opnieuw versnellen. Hij maakt de grote brug bij Lavalée, maar die trekt aan de noodrem. De verdediger van KVM komt zo meteen in het boekje. . Mechelen monopoliseert de bal, maar Zulte Waregem profiteert van zijn voorsprong om rustig de kaart van de tegenaanval te trekken. Met succes. Na balverlies op het geel-rode middenveld, kan Ndour opnieuw versnellen. Hij maakt de grote brug bij Lavalée, maar die trekt aan de noodrem. De verdediger van KVM komt zo meteen in het boekje.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Kopbal van Lopez gaat niet zo ver naast. Kopbal van Lopez gaat niet zo ver naast

clock 14' Gele kaart voor Dimitri Lavalée van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 14 yellow card Dimitri Lavalée KV Mechelen

clock 8' eerste helft, minuut 8. Brüls beukt iets te enthousiast in op Schoofs, die gretig tegen de grasmat gaat. Slim van Schoofs, die zo zelf achter de vrije trap - net buiten de grote rechthoek - mag gaan staan. Toch is het Hairemans die de bal voor de goal zwiept, maar zijn voorzet mist richting. Gevaar geweken. . Brüls beukt iets te enthousiast in op Schoofs, die gretig tegen de grasmat gaat. Slim van Schoofs, die zo zelf achter de vrije trap - net buiten de grote rechthoek - mag gaan staan. Toch is het Hairemans die de bal voor de goal zwiept, maar zijn voorzet mist richting. Gevaar geweken.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Vervanging bij KV Mechelen, David Bates erin, Jordi Vanlerberghe eruit wissel substitution out Jordi Vanlerberghe substitution in David Bates

clock 6' eerste helft, minuut 6.

clock 5' Vanlerberghe meteen out. Echt slechter kan een wedstrijd niet beginnen voor KV Mechelen. Bij de fase van het tegendoelpunt heeft Jordi Vanlerberghe zich meteen geblesseerd. De middenvelder van de bezoekers wordt prompt vervangen door Bates. Een zware tegenslag voor Vanlerberghe, die voor het eerste weer in de basis stond na blessureleed. . eerste helft, minuut 5. injury Vanlerberghe meteen out Echt slechter kan een wedstrijd niet beginnen voor KV Mechelen. Bij de fase van het tegendoelpunt heeft Jordi Vanlerberghe zich meteen geblesseerd. De middenvelder van de bezoekers wordt prompt vervangen door Bates. Een zware tegenslag voor Vanlerberghe, die voor het eerste weer in de basis stond na blessureleed.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Droomstart voor Zulte Waregem: Fadera tikt al na 2 minuten de 1-0 binnen. Droomstart voor Zulte Waregem: Fadera tikt al na 2 minuten de 1-0 binnen

clock 3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Alieu Fadera van Zulte Waregem. 1, 0. goal Zulte Waregem KV Mechelen 57' 1 0

clock 2' eerste helft, minuut 2. Doelpunt Zulte Waregem: 1-0! Een droomstart voor Zulte Waregem! Ndour zet zich in zijn eerste actie goed door langs de rechterflank en speelt de aanlopende Fadera goed aan voor de goal. Het nummer zeven van de thuisploeg lijkt de bal niet perfect te raken, maar zijn deviatie rolt toch langs de tweede paal binnen. . Doelpunt Zulte Waregem: 1-0! Een droomstart voor Zulte Waregem! Ndour zet zich in zijn eerste actie goed door langs de rechterflank en speelt de aanlopende Fadera goed aan voor de goal. Het nummer zeven van de thuisploeg lijkt de bal niet perfect te raken, maar zijn deviatie rolt toch langs de tweede paal binnen.



clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:46 vooraf, 20 uur 46. START. Zulte Waregem en KV Mechelen staan opnieuw op volle sterkte voor het onderlinge bekerduel. Volg de wedstrijd hier op de voet. Kijken kan op deze pagina of op Canvas. Luisteren via Radio 1. . START Zulte Waregem en KV Mechelen staan opnieuw op volle sterkte voor het onderlinge bekerduel. Volg de wedstrijd hier op de voet. Kijken kan op deze pagina of op Canvas. Luisteren via Radio 1.



clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. Zulte Waregem zit in een zeer goede flow. De transfers van Vormer en Brüls hebben voor stabiliteit in deze ploeg gezorgd. Franky Van der Elst. Zulte Waregem zit in een zeer goede flow. De transfers van Vormer en Brüls hebben voor stabiliteit in deze ploeg gezorgd. Franky Van der Elst

LIVESTREAM. Zulte Waregem ontvangt KV Mechelen voor de tweede halve finale van de Croky Cup.



clock 20:27 vooraf, 20 uur 27. Dat we dit seizoen nog niet verloren hebben van KV Mechelen? Dat maakt hen net gevaarlijk. Zij zullen revanche willen. . Sammy Bossut (Zulte Waregem). Dat we dit seizoen nog niet verloren hebben van KV Mechelen? Dat maakt hen net gevaarlijk. Zij zullen revanche willen. Sammy Bossut (Zulte Waregem)

clock 20:27 Herkent u hem nog: Luc Bosmans? Vier jaar geleden mocht de fervente supporter van KV Mechelen in de 1/8e finales van de beker nog invallen als lijnrechter bij de wedstrijd tegen Racing Genk. Hieronder meer. vooraf, 20 uur 27. Herkent u hem nog: Luc Bosmans? Vier jaar geleden mocht de fervente supporter van KV Mechelen in de 1/8e finales van de beker nog invallen als lijnrechter bij de wedstrijd tegen Racing Genk. Hieronder meer.

clock 20:12 vooraf, 20 uur 12. Generale repetitie vorige maand won ZW. Zulte Waregem-KV Mechelen was op 8 januari de eerste wedstrijd voor beide teams van 2023, op de 19e speeldag. 2-0 was de score: Rommens opende snel de score, KVM komt na de rust flink opzetten met wat kansen, onder andere Schoofs op de lat, maar na een overtreding op Vormer ging de bal op de stip. Gano velde het finale verdict. . Generale repetitie vorige maand won ZW Zulte Waregem-KV Mechelen was op 8 januari de eerste wedstrijd voor beide teams van 2023, op de 19e speeldag. 2-0 was de score: Rommens opende snel de score, KVM komt na de rust flink opzetten met wat kansen, onder andere Schoofs op de lat, maar na een overtreding op Vormer ging de bal op de stip. Gano velde het finale verdict.

clock 20:02 De bus van KV Mechelen is alvast over de Gaverbeek geraakt. vooraf, 20 uur 02. De bus van KV Mechelen is alvast over de Gaverbeek geraakt.

clock 20:00 vooraf, 20 uur . Coach Mbaye Leye zegt altijd zijn mening. Hij is oprecht en iedereen is gelijk voor de wet. Hij kan scherp uit de hoek komen, maar daarna lacht hij weer. De groep staat achter hem en dat voelt het bestuur aan. . Sammy Bossut (Zulte Waregem). Coach Mbaye Leye zegt altijd zijn mening. Hij is oprecht en iedereen is gelijk voor de wet. Hij kan scherp uit de hoek komen, maar daarna lacht hij weer. De groep staat achter hem en dat voelt het bestuur aan. Sammy Bossut (Zulte Waregem)

clock 19:49 Na een verplichte rustdag tegen Club Brugge, komt Ruud Vormer opnieuw in de ploeg bij Zulte Waregem. vooraf, 19 uur 49. Na een verplichte rustdag tegen Club Brugge, komt Ruud Vormer opnieuw in de ploeg bij Zulte Waregem.

clock 19:47 Steven Defour kan opnieuw rekenen op zijn vaste waarden in de aanval. Tegen Westerlo zaten Storm en Hairemans in de tribune, maar voor het bekerduel tegen Zulte Waregem staan de twee creatievelingen opnieuw tussen de lijnen. vooraf, 19 uur 47. Steven Defour kan opnieuw rekenen op zijn vaste waarden in de aanval. Tegen Westerlo zaten Storm en Hairemans in de tribune, maar voor het bekerduel tegen Zulte Waregem staan de twee creatievelingen opnieuw tussen de lijnen.

Live op Sporza. U kunt deze tweede halve finale op alle Sporza-kanalen live volgen. Hier met tekstupdates en met de livestream.



De tv-uitzending begint om 20.35 uur met Karl Vannieuwkerke als presentator en Gert Verheyen en Francky Van der Elst. Peter Vandenbempt geeft commentaar.



Op Radio 1 kunt u terecht met commentaar van Tom Boudeweel.

clock 15:25 KV Mechelen zal op steun kunnen rekenen. vooraf, 15 uur 25. KV Mechelen zal op steun kunnen rekenen.

clock 15:23 vooraf, 15 uur 23. Croky Cup RETRO 2x2: Zulte Waregem en KV Mechelen winnen allebei 2 bekers

clock 02-02-2023 02-02-2023.

clock 17:29 vooraf, 17 uur 29. RETRO: Zulte Waregem wint de beker in 2017 na penaltyreeks tegen KV Oostende. RETRO: Zulte Waregem wint de beker in 2017 na penaltyreeks tegen KV Oostende

clock 17:29 vooraf, 17 uur 29. Zulte Waregem mag je als een bekerteam labelen. Sinds de terugkeer naar de hoogste klasse in 2005 speelde het 17 bekercampagnes. Het werd ofwel finalist, ofwel geraakte het nooit verder dan de kwartfinales. "Dan gaan we nu weer voor de finale", glimlacht Sammy Bossut, zelf al 17 jaar speler aan de Gaverbeek. De bekerwinst van 2017 bestempelt hij als zijn mooiste moment. "Mentaal waren we heel sterk en we gaven nooit op. In de penaltyreeks waren we geconcentreerd: we trapten goed en ik stopte er zelf 2. Dan voel je je mee de held." . Zulte Waregem mag je als een bekerteam labelen. Sinds de terugkeer naar de hoogste klasse in 2005 speelde het 17 bekercampagnes. Het werd ofwel finalist, ofwel geraakte het nooit verder dan de kwartfinales. "Dan gaan we nu weer voor de finale", glimlacht Sammy Bossut, zelf al 17 jaar speler aan de Gaverbeek. De bekerwinst van 2017 bestempelt hij als zijn mooiste moment. "Mentaal waren we heel sterk en we gaven nooit op. In de penaltyreeks waren we geconcentreerd: we trapten goed en ik stopte er zelf 2. Dan voel je je mee de held."

clock 17:26 vooraf, 17 uur 26. Sammy Bossut: "Chapeau voor grote inspanning van de club deze winter". Sammy Bossut: "Chapeau voor grote inspanning van de club deze winter"

clock 17:25 vooraf, 17 uur 25. Zulte Waregem - KV Mechelen. Zulte Waregem zit nog altijd in de gevarenzone, maar de finale van de Beker van België zou een flinke opsteker kunnen betekeken. Clubmonument Sammy Bossut (37) geeft echter aan wat belangrijk is: "De redding", stelt hij duidelijk. "De beker is bijkomstig, al wil ik weer winnen. Meestrijden op twee fronten is leuk voor het vervolg van de competitie." . Zulte Waregem - KV Mechelen Zulte Waregem zit nog altijd in de gevarenzone, maar de finale van de Beker van België zou een flinke opsteker kunnen betekeken. Clubmonument Sammy Bossut (37) geeft echter aan wat belangrijk is: "De redding", stelt hij duidelijk. "De beker is bijkomstig, al wil ik weer winnen. Meestrijden op twee fronten is leuk voor het vervolg van de competitie."

clock 17:25 - Vooraf Vooraf, 17 uur 25

clock Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Bent Sørmo, Borja Lopez, Novatus Miroshi, Alessandro Ciranni, Christian Brüls, Abdoulaye Sissako, Ruud Vormer, Alieu Fadera, Alioune Ndour, Jelle Vossen Opstelling Zulte Waregem Sammy Bossut, Bent Sørmo, Borja Lopez, Novatus Miroshi, Alessandro Ciranni, Christian Brüls, Abdoulaye Sissako, Ruud Vormer, Alieu Fadera, Alioune Ndour, Jelle Vossen

clock Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Dimitri Lavalée, Boli Bolingoli Mbombo, Kerim Mrabti, Jordi Vanlerberghe, Birger Verstraete, Geoffry Hairemans, Rob Schoofs, Nikola Storm, Julien Ngoy Opstelling KV Mechelen Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Dimitri Lavalée, Boli Bolingoli Mbombo, Kerim Mrabti, Jordi Vanlerberghe, Birger Verstraete, Geoffry Hairemans, Rob Schoofs, Nikola Storm, Julien Ngoy