Kijk om 20.30 uur naar Zulte Waregem-KV Mechelen in beker, Bossut: "Redding is belangrijker"

Zulte Waregem-KV Mechelen was op 8 januari de eerste wedstrijd voor beide teams van 2023, op de 19e speeldag. 2-0 was de score: Rommens opende snel de score, KVM komt na de rust flink opzetten met wat kansen, onder andere Schoofs op de lat, maar na een overtreding op Vormer ging de bal op de stip. Gano velde het finale verdict.

vooraf, 11 uur 04. Generale repetitie vorige maand won ZW. Zulte Waregem-KV Mechelen was op 8 januari de eerste wedstrijd voor beide teams van 2023, op de 19e speeldag. 2-0 was de score: Rommens opende snel de score, KVM komt na de rust flink opzetten met wat kansen, onder andere Schoofs op de lat, maar na een overtreding op Vormer ging de bal op de stip. Gano velde het finale verdict. .

Coach Mbaye Leye zegt altijd zijn mening. Hij is oprecht en iedereen is gelijk voor de wet. Hij kan scherp uit de hoek komen, maar daarna lacht hij weer. De groep staat achter hem en dat voelt het bestuur aan.

vooraf, 17 uur 30. Coach Mbaye Leye zegt altijd zijn mening. Hij is oprecht en iedereen is gelijk voor de wet. Hij kan scherp uit de hoek komen, maar daarna lacht hij weer. De groep staat achter hem en dat voelt het bestuur aan. . Sammy Bossut (Zulte Waregem).

clock 17:29

vooraf, 17 uur 29. Zulte Waregem mag je als een bekerteam labelen. Sinds de terugkeer naar de hoogste klasse in 2005 speelde het 17 bekercampagnes. Het werd ofwel finalist, ofwel geraakte het nooit verder dan de kwartfinales. "Dan gaan we nu weer voor de finale", glimlacht Sammy Bossut, zelf al 17 jaar speler aan de Gaverbeek. De bekerwinst van 2017 bestempelt hij als zijn mooiste moment. "Mentaal waren we heel sterk en we gaven nooit op. In de penaltyreeks waren we geconcentreerd: we trapten goed en ik stopte er zelf 2. Dan voel je je mee de held." .