Stengs staat in Antwerpse basiself, Vertessen op de bank bij ongewijzigd Union

Yorbe Vertessen op de bank. Gustaf Nilsson maakte met een pegel nog het verschil tegen Charleroi, vanavond zal hij toch de hete adem van Yorbe Vertessen in zijn nek voelen. De 22-jarige spits - die wordt gehuurd van PSV - wacht zijn kans af op de bank.

Ongewijzigd Union. "Het loopt lekker", weet ook Karel Geraerts. Dus haalt hij een eeuwenoude spreuk van onder het stof: never change a winning team. Dezelfde 11 namen als tegen Charleroi, zijn vandaag opnieuw van de partij.

Dat Calvin Stengs erbij is, is voor Mark van Bommel een grote opluchting. De creatieve middenvelder is de productiefste van alle Antwerpenaren in de beker: goed voor 2 goals en 2 assists.

Parcours van Antwerp. Na een moeizame start in de beker, is Antwerp goed op dreef gekomen. Eerst had de ploeg van Mark van Bommel penalty's nodig om tweedeklasser SK Beveren uit te schakelen (2-2 n.v.). Daarna zette het makkelijk Standard (4-0) en leider Genk opzij (0-3).

Stengs gewoon aan aftrap. Twee wissels bij Antwerp in vergelijking met de wedstrijd tegen Anderlecht. Ritchie De Laet en nieuwkomer Girano Kerk verdwijnen naar de bank, Jelle Bataille en de zondag geelgeschorste Vincent Janssen nemen hun plek in. Zoals verwacht staat ook Calving Stengs aan de aftrap. Er hangt de Nederlander een schorsing boven het hoofd, maar Antwerp ging in beroep.

Zoals verwacht staat ook Calving Stengs aan de aftrap. Er hangt de Nederlander een schorsing boven het hoofd, maar Antwerp ging in beroep.

Indrukwekkende reeks. In de Belgische competitie weet Union niet meer wat verliezen is. Dat is geleden van toen leider Genk op bezoek kwam op 11 september. Daarna zette de vicekampioen een straffe reeks neer én schakelde het Cappellen, Oostende en Gent uit in de Beker. enkel een nederlaag tegen Union Berlijn in de Europa League stopte de stoomtrein af.

Daarna zette de vicekampioen een straffe reeks neer én schakelde het Cappellen, Oostende en Gent uit in de Beker. enkel een nederlaag tegen Union Berlijn in de Europa League stopte de stoomtrein af.

clock 17:59 vooraf, 17 uur 59. Union blijft het geweldig doen, maar wil meer: "Iedereen snakt naar een prijs". Union blijft het geweldig doen, maar wil meer: "Iedereen snakt naar een prijs"

Antwerp wordt een moeilijke klif, maar de finale halen zou wel een geweldige stap voorwaarts zijn voor de club. Ook voor de beleving. We wonnen in de competitie elk onze thuismatch tegen elkaar. Het zal dus afhangen van de vorm van de dag en details. Union-CEO Philippe Bormans.

De beker is momenteel de meest tastbare prijs en je voelt dat iedereen in deze club daarnaar snakt. In de competitie ligt een mogelijke prijs nog ver weg. De competitie moeten we momenteel zelfs een leuke bijkomstigheid noemen, want voor de play-offs is het eerst nog uitkijken naar de loting voor de Europa League. Union-CEO Philippe Bormans.

Live op Sporza. U kunt Union-Antwerp morgen live volgen op deze pagina met tekstupdates. Op Radio 1 geven Peter Vandenbempt en Eddy Snelders commentaar. Door een rechtenkwestie heeft Sporza niet de tv-rechten van de partij. Wij zenden donderdag Zulte Waregem-KV Mechelen uit.

Antwerp in beroep tegen straf Stengs, dus kan die spelen. Calvin Stengs van Antwerp,die zondag rood kreeg voor een slag tegen Anderlecht, kreeg gisteren een voorstel van 3 effectieve schorsingsdagen van het Bondsparket. Antwerp gaat daartegen in beroep en dat werkt opschortend. Stengs kan dus meedoen in de heenmatch van de halve finale. De zaak wordt nu vandaag/dinsdag behandeld door het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DPC). Het Bondsparket kan een zwaardere straf vorderen dan in zijn voorstel: dat omvatte 3 effectieve speeldagen, 1 met uitstel én 3.500 euro boete.



De zaak wordt nu vandaag/dinsdag behandeld door het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DPC). Het Bondsparket kan een zwaardere straf vorderen dan in zijn voorstel: dat omvatte 3 effectieve speeldagen, 1 met uitstel én 3.500 euro boete.

Kraker. Dé affiche in de halve finale van de Beker van België is het duel tussen Union en Antwerp. Union, de nummer 2 in de competitie, ontvangt eerst de nummer 3.