Volg straks de bekerfinale LIVE: "Antwerp is torenhoog favoriet tegen KV Mechelen"

clock 12:00 vooraf, 12 uur . De sfeer zit goed bij de fans van KV Mechelen. De sfeer zit goed bij de fans van KV Mechelen

clock 11:50 vooraf, 11 uur 50. De harde kern van Antwerp verzamelt voor de opera in Antwerpen.

clock 11:03 vooraf, 11 uur 03. Live op Sporza. U hoeft vanmiddag geen bal te missen van de bekerfinale. Op deze pagina houden we u op de hoogte met tekstupdates. Meteen na de wedstrijd kunt u naar de doelpunten en andere fases kijken. In Sporza op Radio 1 brengt Peter Vandenbempt rechtstreeks verslag uit. . Live op Sporza U hoeft vanmiddag geen bal te missen van de bekerfinale.

clock 10:55 vooraf, 10 uur 55. Bekijk de goals uit Antwerp - KV Mechelen 5-0. Bekijk de goals uit Antwerp - KV Mechelen 5-0

clock 10:55 vooraf, 10 uur 55. 5-0 in de competitie. Begin vorige maand was KV Mechelen de speelbal van Antwerp in de Jupiler Pro League. Ekkelenkamp (2x), Kerk (2x) en Balikwisha maakten op de Bosuil gehakt van de bezoekers. Kijk hieronder naar de doelpunten. . 5-0 in de competitie Begin vorige maand was KV Mechelen de speelbal van Antwerp in de Jupiler Pro League.

clock 10:39 vooraf, 10 uur 39. Analist en ex-doelman: "Antwerp is torenhoog favoriet". Voor Wim De Coninck is het zo klaar als een klontje. "Antwerp is torenhoog favoriet", stelt de analist en ex-doelman van The Great Old. "Omdat ze in de competitie met 5-0 gewonnen hebben. En vooral omdat het bijzonder moeilijk is om tegen het team te scoren. Antwerp is de koning van de clean sheets." "Op weg naar de Heizel hebben ze met Union, Genk en Standard drie sterke ploegen uitgeschakeld. Mechelen heeft een makkelijker parcours kunnen lopen." "Alles wijst dus in de richting van Antwerp", stelt De Coninck, "maar een bekerfinale blijft gevaarlijk. Vanuit een egelstelling kan je ook de finale winnen." "Tegen Gent en tegen Anderlecht heeft KV Mechelen vertrouwen getankt. De wedstrijden ervoor leek het alsof het team geen zin meer had om te voetballen. Vooral de winst op Anderlecht zal een boost gegeven hebben." . Analist en ex-doelman: "Antwerp is torenhoog favoriet" Voor Wim De Coninck is het zo klaar als een klontje. "Antwerp is torenhoog favoriet", stelt de analist en ex-doelman van The Great Old.

clock 10:30 vooraf, 10 uur 30. 4e beker voor Antwerp? Of de 3e voor KV Mechelen? Tijd voor een jaarlijkse hoogdag voor het voetbal! KV Mechelen en Antwerp nemen het deze namiddag (om 14.30 uur) tegen elkaar op in de finale van de Beker van België. Favoriet Antwerp gaat in zijn vijfde finale op jacht naar een vierde beker. KV Mechelen hoopt in een zevende finale een derde eindzege te pakken. De fans van beide teams zijn voltallig op post in Brussel. Meer dan 40.000 fans zullen de finale in het Koning Boudewijnstadion bijwonen. . 4e beker voor Antwerp? Of de 3e voor KV Mechelen? Tijd voor een jaarlijkse hoogdag voor het voetbal! KV Mechelen en Antwerp nemen het deze namiddag (om 14.30 uur) tegen elkaar op in de finale van de Beker van België.

clock 17:52 vooraf, 17 uur 52. Het Koning Boudewijnstadion is er klaar voor.

clock 17:52 vooraf, 17 uur 52. De stoeltjes van het nationale stadion hebben allemaal een opfrisbeurt gekregen.

clock 12:02 vooraf, 12 uur 02. Jonathan Lardot moet finale in goede banen leiden. Jonathan Lardot fluit zondag om 14.30 uur de bekerfinale. De 39-jarige scheidsrechter leidde in 2018 al de bekerfinale tussen Racing Genk en Standard (0-1). Dit seizoen floot hij 21 competitiematchen, waaronder 2 van Antwerp en 2 van KV Mechelen. . Jonathan Lardot moet finale in goede banen leiden Jonathan Lardot fluit zondag om 14.30 uur de bekerfinale. De 39-jarige scheidsrechter leidde in 2018 al de bekerfinale tussen Racing Genk en Standard (0-1).

clock 18:34 vooraf, 18 uur 34. Bekerfinale uitverkocht. Iets meer dan 2 weken voor de bekerfinale zijn alle tickets al de deur uit. KV Mechelen en Antwerp kregen er samen 40.000 toegewezen en die gingen als zoete broodjes over de toonbank. "Enkele weken geleden kondigden Malinwa en Antwerp samen de ticketregeling voor de finale van de Croky Cup 2023 aan. Nu brengen we ook samen het nieuws dat alle tickets verkocht zijn", klinkt het bij de clubs. De fans van Antwerp die geen ticket konden bemachtigen, kunnen de finale ook volgen op groot scherm in de Bosuil. . Bekerfinale uitverkocht Iets meer dan 2 weken voor de bekerfinale zijn alle tickets al de deur uit. KV Mechelen en Antwerp kregen er samen 40.000 toegewezen en die gingen als zoete broodjes over de toonbank.



