Bekerfinale tussen KV Mechelen en Antwerp op de Heizel is helemaal uitverkocht

vooraf, 12 uur 02. Jonathan Lardot moet finale in goede banen leiden. Jonathan Lardot fluit zondag om 14.30 uur de bekerfinale. De 39-jarige scheidsrechter leidde in 2018 al de bekerfinale tussen Racing Genk en Standard (0-1). Dit seizoen floot hij 21 competitiematchen, waaronder 2 van Antwerp en 2 van KV Mechelen. .

POLL: Wie wint zondag Beker van België, Antwerp of KV Mechelen?

vooraf, 18 uur 34. Bekerfinale uitverkocht. Iets meer dan 2 weken voor de bekerfinale zijn alle tickets al de deur uit. KV Mechelen en Antwerp kregen er samen 40.000 toegewezen en die gingen als zoete broodjes over de toonbank. "Enkele weken geleden kondigden Malinwa en Antwerp samen de ticketregeling voor de finale van de Croky Cup 2023 aan. Nu brengen we ook samen het nieuws dat alle tickets verkocht zijn", klinkt het bij de clubs. De fans van Antwerp die geen ticket konden bemachtigen, kunnen de finale ook volgen op groot scherm in de Bosuil. .