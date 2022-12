Oostende is gewaarschuwd én op revanche belust in bekerduel op Union

Voor D’Arpino komt dit duel nog te vroeg. Katelaris heeft een lichte hielblessure en haakt af. Hornby hoeft geen ingreep te ondergaan en is slechts enkele matchen out.

vooraf, 11 uur 13. Union-Oostende x2. Union en KV Oostende ontmoeten elkaar 2 keer in 1 week. Vandaag spelen de 2 tegen elkaar in de 1/8e finale van de beker, tweede kerstdag volgt dezelfde affiche op de 18e speeldag van de Jupiler Pro League. Union staat tweede in de JPL, Oostende 14e. In de competitie werd het in oktober aan de kust 1-6. Oostende is gewaarschuwd én beducht op revanche. .