LIVE: Union straft balverlies van KV Oostende af

Fase per fase

Fase per fase

clock 90' tweede helft, minuut 90. KV Oostende probeert een slotoffensief in elkaar te knutselen, maar Union trekt nu een stevige dijk op. Of keert het spook van de verlengingen toch terug? . KV Oostende probeert een slotoffensief in elkaar te knutselen, maar Union trekt nu een stevige dijk op. Of keert het spook van de verlengingen toch terug?

clock 87' tweede helft, minuut 87. Het doelpunt van Union mag toch aangerekend worden bij Boonen, die de bal knullig verspeelde diep op de helft van de thuisploeg. Centraal viel er iemand tegen de grond met krampen: het bewijst dat het beste bij KV Oostende er af was. . Het doelpunt van Union mag toch aangerekend worden bij Boonen, die de bal knullig verspeelde diep op de helft van de thuisploeg. Centraal viel er iemand tegen de grond met krampen: het bewijst dat het beste bij KV Oostende er af was.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Ik vraag me toch af of Oostende dit nog kan rechtzetten. . Eddy Botteldoorne (Radio 1). Ik vraag me toch af of Oostende dit nog kan rechtzetten. Eddy Botteldoorne (Radio 1)

clock 84' tweede helft, minuut 84.

clock 83' tweede helft, minuut 83. 2-1: Adingra flikt het! Daar is de verlossing! Oostende valt aan, maar Boonen verspeelt de bal. De zee gaat open aan de linkerkant en Adingra dropt de bal keurig in de verste hoek. . 2-1: Adingra flikt het! Daar is de verlossing! Oostende valt aan, maar Boonen verspeelt de bal. De zee gaat open aan de linkerkant en Adingra dropt de bal keurig in de verste hoek.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Bij KV Oostende lijkt het vet stilaan van de soep. De beste combinaties komen nu vrijwel uitsluitend van Union, maar Phillips hoeft geen (mirakel)saves te verrichten. . Bij KV Oostende lijkt het vet stilaan van de soep. De beste combinaties komen nu vrijwel uitsluitend van Union, maar Phillips hoeft geen (mirakel)saves te verrichten.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Te moeilijk voor Nilsson. Nieuwkoop stoomt door en zet hard en scherp voor tot bij Nilsson. De invaller staat voor een lastige opdracht en glijdt wat onhandig naast. Hier zat veel meer in. . Te moeilijk voor Nilsson Nieuwkoop stoomt door en zet hard en scherp voor tot bij Nilsson. De invaller staat voor een lastige opdracht en glijdt wat onhandig naast. Hier zat veel meer in.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Het slotkwartier loert om de hoek en we zijn benieuwd wie voor het eerst begint te rekenen. Union en KV Oostende maken er een aangename pot van, maar wie speculeert op overuren? . Het slotkwartier loert om de hoek en we zijn benieuwd wie voor het eerst begint te rekenen. Union en KV Oostende maken er een aangename pot van, maar wie speculeert op overuren?

clock 67' tweede helft, minuut 67. Voor het aantal pogingen na de rust hebben we extra handen nodig, al zijn de uitgespeelde kansen schaars en laat de afwerking te wensen over. Teuma neemt een vrijschop sluw tot bij Adingra, maar zijn krul is veel te slapjes. . Voor het aantal pogingen na de rust hebben we extra handen nodig, al zijn de uitgespeelde kansen schaars en laat de afwerking te wensen over. Teuma neemt een vrijschop sluw tot bij Adingra, maar zijn krul is veel te slapjes.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Het doelpunt kan echt langs beide kanten vallen. . Eddy Botteldoorne (Radio 1). Het doelpunt kan echt langs beide kanten vallen. Eddy Botteldoorne (Radio 1)

clock 65' tweede helft, minuut 65. Moris moet een Oostendse kopbal op een corner klemmen, maar er was ook een vlagsignaal. Het blijft hier bijzonder spannend. . Moris moet een Oostendse kopbal op een corner klemmen, maar er was ook een vlagsignaal. Het blijft hier bijzonder spannend.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Nieuwkoop rukt mee op en schept zo centraal ruimte voor Teuma. De aanvoerder trapt naast en dwingt Phillips niet tot een redding. . Nieuwkoop rukt mee op en schept zo centraal ruimte voor Teuma. De aanvoerder trapt naast en dwingt Phillips niet tot een redding.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Het spel blijft genietbaar op en neer golven. 2-1 of 1-2, wij durven het niet te voorspellen. . Het spel blijft genietbaar op en neer golven. 2-1 of 1-2, wij durven het niet te voorspellen.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Het lijkt een kwestie van minuten voor de 1-1 van het scorebord wordt getikt, zeker nu er ook op de andere velden gescoord wordt. De kopbal van Adingra mist hier dan weer precisie. . Het lijkt een kwestie van minuten voor de 1-1 van het scorebord wordt getikt, zeker nu er ook op de andere velden gescoord wordt. De kopbal van Adingra mist hier dan weer precisie.

clock 54' Moris redt Union. KV Oostende ligt nog altijd op de loer en bijna rinkelt de kassa. Moris moet zich onderscheiden op een botsende volley van Mebude. Dit had de 1-2 kunnen zijn. . tweede helft, minuut 54. crucial save Moris redt Union KV Oostende ligt nog altijd op de loer en bijna rinkelt de kassa. Moris moet zich onderscheiden op een botsende volley van Mebude. Dit had de 1-2 kunnen zijn.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Van der Heyden heeft een snelle interceptie in gedachten, maar leest net te traag. Hij heeft alleen maar been en geen bal: geel is zijn kerstgeschenk. . Van der Heyden heeft een snelle interceptie in gedachten, maar leest net te traag. Hij heeft alleen maar been en geen bal: geel is zijn kerstgeschenk.

clock 50' tweede helft, minuut 50. De bezoekers komen een eerste keer piepen. Er wordt duchtig gegesticuleerd na een heet standje in de zestien, maar de ref wuift alles weg. . De bezoekers komen een eerste keer piepen. Er wordt duchtig gegesticuleerd na een heet standje in de zestien, maar de ref wuift alles weg.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Niet voor het eerst dreigt Kandouss op een corner. Hij klopt aan de tweede paal op de deur, maar richt zijn kopbal niet binnen het kader. . Niet voor het eerst dreigt Kandouss op een corner. Hij klopt aan de tweede paal op de deur, maar richt zijn kopbal niet binnen het kader.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Lazare heeft een vliegende start in gedachten. Hij kapt zijn mannetje uit in de zestien, maar een maat bereiken zit er niet in. Union puurt er wel een zoveelste corner uit. . Lazare heeft een vliegende start in gedachten. Hij kapt zijn mannetje uit in de zestien, maar een maat bereiken zit er niet in. Union puurt er wel een zoveelste corner uit.