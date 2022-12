LIVE: Union neemt het zonder Vanzeir op tegen KV Oostende

clock 8' eerste helft, minuut 8. De tribunes lopen nu toch vol en dat ondanks de regenval. Al lijkt het veld er niet onder te lijden. . De tribunes lopen nu toch vol en dat ondanks de regenval. Al lijkt het veld er niet onder te lijden.

6' eerste helft, minuut 6. We zien twee ploegen die er echt wel voor willen gaan. Eddy Botteldoorne (Radio 1).

6' eerste helft, minuut 6. Union reageert met een vrijschop van Teuma. De tenen van Nieuwkoop zijn niet lang genoeg.

5' eerste helft, minuut 5. Het begin van deze 1/8e finale is veelbelovend. Vooral KVO flirt met het openingsdoelpunt, maar Ambrose haalt de trekker niet over. Moris redt in twee tijden.

4' eerste helft, minuut 4. In de vorige ronde bracht Union een bezoekje aan Cappellen. De thuisploeg kwam na een halfuur zowaar op 1-0, maar het B-elftal van Union schoot tijdig wakker. Uiteindelijk werd het liefst 1-7.

2' Van een volkstoeloop was nog niet meteen sprake. eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:00 eerste helft, 20 uur. Aftrap. Het WK-liedje is uitgezongen. Union en KV Oostende nemen de Belgische pen weer in handen.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Beide ploegen zijn met veel vertrouwen teruggekeerd van hun stage. Eddy Botteldoorne (Radio 1).

19:31 Bij Oostende moet er nog flink gepuzzeld worden. vooraf, 19 uur 31.

19:05 vooraf, 19 uur 05. Union heeft de jongste jaren geen bekerreputatie. "We hebben nog niet veel succes geboekt en we doen er alles aan om ons te plaatsen", zegt Karel Geraerts. Dat onderstreept hij ook met zijn basisploeg: het is nagenoeg het type-elftal. Dennis Eckert vervangt Dante Vanzeir.

18:57 vooraf, 18 uur 57. Bij de thuisploeg zal Loïc Lapoussin ook niet spelen. Hij werd een tijdje geleden tegengehouden voor een alcoholcontrole, maar werkte niet mee. Union tilt zwaar aan zijn gedrag en Lapoussin bezoekt vandaag verkeersslachtoffers in het ziekenhuis als onderdeel van zijn sanctie.

18:53 vooraf, 18 uur 53. De spelers hebben enorm hard genoten van hun vakantie en hebben nadien heel hard gewerkt. Ik zag veel kwaliteit op stage. Ik heb ook positieve selectieproblemen en heb jongens moeten thuislaten, al is Dante Vanzeir nog afgevallen. Karel Geraerts (coach Union).

11:22 vooraf, 11 uur 22. Ziekenboeg Oostende. Voor D'Arpino komt dit duel nog te vroeg. Katelaris heeft een lichte hielblessure en haakt af. Hornby hoeft geen ingreep te ondergaan en is slechts enkele matchen out.

11:17 vooraf, 11 uur 17. 1-6. Op 16 oktober kreeg Oostende ervan langs in eigen huis. Vanzeir (0-1, 0-2), Sykes (0-3), Adingra (0-4), Boniface (1-5) en Puertas (1-6) zorgden voor 6 Brusselse goals. Ambrose kon kort voor tijd enkel de eer redden.

11:13 vooraf, 11 uur 13. Union-Oostende x2. Union en KV Oostende ontmoeten elkaar 2 keer in 1 week. Vandaag spelen de 2 tegen elkaar in de 1/8e finale van de beker, tweede kerstdag volgt dezelfde affiche op de 18e speeldag van de Jupiler Pro League. Union staat tweede in de JPL, Oostende 14e. In de competitie werd het in oktober aan de kust 1-6. Oostende is gewaarschuwd én beducht op revanche.



Union staat tweede in de JPL, Oostende 14e. In de competitie werd het in oktober aan de kust 1-6. Oostende is gewaarschuwd én beducht op revanche.