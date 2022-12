LIVE: Neemt Union na de rust wel afstand van KV Oostende?

Fase per fase

Fase per fase

clock 50' tweede helft, minuut 50. De bezoekers komen een eerste keer piepen. Er wordt duchtig gegesticuleerd na een heet standje in de zestien, maar de ref wuift alles weg. . De bezoekers komen een eerste keer piepen. Er wordt duchtig gegesticuleerd na een heet standje in de zestien, maar de ref wuift alles weg.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Niet voor het eerst dreigt Kandouss op een corner. Hij klopt aan de tweede paal op de deur, maar richt zijn kopbal niet binnen het kader. . Niet voor het eerst dreigt Kandouss op een corner. Hij klopt aan de tweede paal op de deur, maar richt zijn kopbal niet binnen het kader.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Lazare heeft een vliegende start in gedachten. Hij kapt zijn mannetje uit in de zestien, maar een maat bereiken zit er niet in. Union puurt er wel een zoveelste corner uit. . Lazare heeft een vliegende start in gedachten. Hij kapt zijn mannetje uit in de zestien, maar een maat bereiken zit er niet in. Union puurt er wel een zoveelste corner uit.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:03 tweede helft, 21 uur 03. De 3.000 fans zien het eerste fluitsignaal van de tweede helft. Bij de bezoekers is er één wissel: Wylin maakt zijn entree. . De 3.000 fans zien het eerste fluitsignaal van de tweede helft. Bij de bezoekers is er één wissel: Wylin maakt zijn entree.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. We kunnen straks eigenlijk vanaf nul herbeginnen, maar wij hebben hier wel al 2 doelpunten gezien. . Eddy Botteldoorne (Radio 1). We kunnen straks eigenlijk vanaf nul herbeginnen, maar wij hebben hier wel al 2 doelpunten gezien. Eddy Botteldoorne (Radio 1)

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Na 45 + 2 minuten zoeken de 22 spelers de kleedkamers en verse handdoeken op. De wedstrijd begon voortvarend, maar het tweede deel was minder. Union verdiende misschien net iets meer dan de 1-1 halfweg. . Rust Na 45 + 2 minuten zoeken de 22 spelers de kleedkamers en verse handdoeken op. De wedstrijd begon voortvarend, maar het tweede deel was minder. Union verdiende misschien net iets meer dan de 1-1 halfweg.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Ndicka haalt de zeis boven en maait Boniface onderuit. De bonkige spits pikt dat niet, "de dader" krijgt geel. . Ndicka haalt de zeis boven en maait Boniface onderuit. De bonkige spits pikt dat niet, "de dader" krijgt geel.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Lazare heeft een kogel in zijn rechter, maar deze wilde trap komt er helemaal niet uit. Union gaat nog op zoek naar een bonus halfweg. . Lazare heeft een kogel in zijn rechter, maar deze wilde trap komt er helemaal niet uit. Union gaat nog op zoek naar een bonus halfweg.

clock 40' eerste helft, minuut 40. "Met deze stand kunnen we ons verzoenen bij de rust", zegt onze radioreporter in het Dudenpark. Nog 5 minuutjes. Of krijgen we een fikse lading extra tijd zoals op het WK? . "Met deze stand kunnen we ons verzoenen bij de rust", zegt onze radioreporter in het Dudenpark. Nog 5 minuutjes. Of krijgen we een fikse lading extra tijd zoals op het WK?

clock 39' eerste helft, minuut 39. Het gevaar van Union komt vooral vanaf rechts. Medley moet een 5e hoekschop toestaan. . Het gevaar van Union komt vooral vanaf rechts. Medley moet een 5e hoekschop toestaan.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Dat Union de bal krijgt, is weinig verrassend. De dubbele gordel van KV Oostende staat nu wel op punt en de thuisploeg moet met een vergrootglas op zoek naar wat ruimte. . Dat Union de bal krijgt, is weinig verrassend. De dubbele gordel van KV Oostende staat nu wel op punt en de thuisploeg moet met een vergrootglas op zoek naar wat ruimte.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Het is hier allemaal een beetje stilgevallen. . Eddy Botteldoorne (Radio 1). Het is hier allemaal een beetje stilgevallen. Eddy Botteldoorne (Radio 1)

clock 36' eerste helft, minuut 36. Union countert, maar Boniface drukt af voor niets. Er was al gevlagd voor buitenspel en hij trapte de kans ook gewoon naast. . Union countert, maar Boniface drukt af voor niets. Er was al gevlagd voor buitenspel en hij trapte de kans ook gewoon naast.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Doelpuntenmaker Ndicka gaat tegen de grond en heeft verzorging nodig. Hij zal zijn wedstrijd wel kunnen hervatten. . Doelpuntenmaker Ndicka gaat tegen de grond en heeft verzorging nodig. Hij zal zijn wedstrijd wel kunnen hervatten.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Het spel is een beetje verwaterd, het gevaar zwakt af. Op een hoekschop steekt de thuisploeg weer de neus aan het venster: Kandouss kopt naast. . Het spel is een beetje verwaterd, het gevaar zwakt af. Op een hoekschop steekt de thuisploeg weer de neus aan het venster: Kandouss kopt naast.

clock 29' eerste helft, minuut 29. We zijn een halfuurtje ver en de moedige fans in het Dudenpark laten de regen niet aan hun hart komen. De enige goals tijdens deze bekeravond zijn voorlopig in deze match gevallen. . We zijn een halfuurtje ver en de moedige fans in het Dudenpark laten de regen niet aan hun hart komen. De enige goals tijdens deze bekeravond zijn voorlopig in deze match gevallen.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Het scoutingswerk tijdens de winterbreak bleef voor beide teams beperkt, want maandag volgt al een tweede onderonsje in de eerste competitiematch na het WK. . Het scoutingswerk tijdens de winterbreak bleef voor beide teams beperkt, want maandag volgt al een tweede onderonsje in de eerste competitiematch na het WK.