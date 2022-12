LIVE: OH Leuven zit in vieze papieren door achterstand en rode kaart

Fase per fase

clock 80' tweede helft, minuut 80. GOAL: 0-2. Invaller Keita trapt Kortrijk - behoudens mirakels - richting de kwartfinales. Bruno en Selemani stuitten op Cojocaru, maar Keita trapt de bal via de lat in doel: 0-2. . GOAL: 0-2 Invaller Keita trapt Kortrijk - behoudens mirakels - richting de kwartfinales. Bruno en Selemani stuitten op Cojocaru, maar Keita trapt de bal via de lat in doel: 0-2.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Nog 10 minuten reguliere speeltijd en Marc Brys brengt Holzhauser in de ploeg. . Nog 10 minuten reguliere speeltijd en Marc Brys brengt Holzhauser in de ploeg.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Loncar krult met zijn gave linker een vrije trap over de muur, maar ook net over het doel. OHL-doelman Cojocaru staat aan de grond genageld en ziet de bal een halve meter over de deklat vliegen. . Loncar krult met zijn gave linker een vrije trap over de muur, maar ook net over het doel. OHL-doelman Cojocaru staat aan de grond genageld en ziet de bal een halve meter over de deklat vliegen.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Bij een voorsprong kun je altijd ietsje meer, maar de inzet en werkkracht van Kortrijk valt echt op vanavond in Leuven. . Bij een voorsprong kun je altijd ietsje meer, maar de inzet en werkkracht van Kortrijk valt echt op vanavond in Leuven.

clock 74' tweede helft, minuut 74. OH Leuven staat nu voor een heel moeilijke opdracht: het moet met een man minder een achterstand wegwerken. Wat kan de ploeg van Marc Brys nog? . OH Leuven staat nu voor een heel moeilijke opdracht: het moet met een man minder een achterstand wegwerken. Wat kan de ploeg van Marc Brys nog?

clock 71' tweede helft, minuut 71. Rood: Mendyl. OH Leuven moet met zijn tienen voort. Ref Vergoote haalt de rode kaart boven voor Mendyl voor die tackle langs achteren. Avenatti krijgt geel voor het opstootje achteraf. . Rood: Mendyl OH Leuven moet met zijn tienen voort. Ref Vergoote haalt de rode kaart boven voor Mendyl voor die tackle langs achteren. Avenatti krijgt geel voor het opstootje achteraf.

clock 69' tweede helft, minuut 69. De poppetjes gaan aan het dansen na twee wilde tackles langs beide zijdes. De scheidsrechter en zijn assistenten moeten het brandje blussen. . De poppetjes gaan aan het dansen na twee wilde tackles langs beide zijdes. De scheidsrechter en zijn assistenten moeten het brandje blussen.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Massimo Bruno komt veel te laat met zijn ingreep en dat kost hem een gele kaart. De doelpuntenmaker heeft zich zelf geblesseerd en moet verzorging krijgen. . Massimo Bruno komt veel te laat met zijn ingreep en dat kost hem een gele kaart. De doelpuntenmaker heeft zich zelf geblesseerd en moet verzorging krijgen.

clock 66' tweede helft, minuut 66. OHL-coach Marc Brys grijpt in en gooit met Siebe Schrijvers en Jon Thorsteinsson twee verse krachten in de strijd. . OHL-coach Marc Brys grijpt in en gooit met Siebe Schrijvers en Jon Thorsteinsson twee verse krachten in de strijd.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Avenatti heeft een wereldgoal in gedachten, maar het schot van de Uruguayaan zoeft rakelings naast de winkelhaak. Bijna verdubbelde Kortrijk zijn voorsprong. . Avenatti heeft een wereldgoal in gedachten, maar het schot van de Uruguayaan zoeft rakelings naast de winkelhaak. Bijna verdubbelde Kortrijk zijn voorsprong.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Daar is Kortrijk opnieuw. Nu moet Cojocaru redding brengen op een schot van Messaoudi na een snelle counter. . Daar is Kortrijk opnieuw. Nu moet Cojocaru redding brengen op een schot van Messaoudi na een snelle counter.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Selemani is een gesel voor de verdediging van OH Leuven. Hij dolt met Vlietinck, maar zijn voorzet vindt geen ploegmaat. . Selemani is een gesel voor de verdediging van OH Leuven. Hij dolt met Vlietinck, maar zijn voorzet vindt geen ploegmaat.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Op een nieuwe tegenaanval van Kortrijk probeert Messaoudi zich vrij te maken voor een schot, maar zijn poging strandt op de kuiten van Pletinckx. . Op een nieuwe tegenaanval van Kortrijk probeert Messaoudi zich vrij te maken voor een schot, maar zijn poging strandt op de kuiten van Pletinckx.

clock 54' tweede helft, minuut 54.

clock 53' tweede helft, minuut 53. GOAL: 0-1. Massimo Bruno opent de score. Selemani legt de actie helemaal stil op de linkerflank, wacht op de infiltrerende Bruno en speelt hem op het juiste moment aan. Bruno verslaat Cojocaru met een hoog schot. . GOAL: 0-1 Massimo Bruno opent de score. Selemani legt de actie helemaal stil op de linkerflank, wacht op de infiltrerende Bruno en speelt hem op het juiste moment aan. Bruno verslaat Cojocaru met een hoog schot.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Ook Dessoleil komt in het boekje van scheidsrechter Vergoote te staan. De verdediger van Kortrijk krijgt een gele kaart onder de neus geduwd. . Ook Dessoleil komt in het boekje van scheidsrechter Vergoote te staan. De verdediger van Kortrijk krijgt een gele kaart onder de neus geduwd.

clock 52' tweede helft, minuut 52. OHL laat het liggen. Na een knappe aanval langs verschillende stationnetjes raakt de glijdende Gonzalez de bal verkeerd en Maertens knal de rebound hoog over. Tegen de gang van het spel in na de rust is de grootste kans voor de thuisploeg. . OHL laat het liggen Na een knappe aanval langs verschillende stationnetjes raakt de glijdende Gonzalez de bal verkeerd en Maertens knal de rebound hoog over. Tegen de gang van het spel in na de rust is de grootste kans voor de thuisploeg.

clock 50' tweede helft, minuut 50. De eerste gele kaart van de wedstrijd komt op naam van Patris. Die krijgt hij voor een trekfout op Bruno. . De eerste gele kaart van de wedstrijd komt op naam van Patris. Die krijgt hij voor een trekfout op Bruno.

clock 46' Redding. Selemani wil de bal over de muur borstelen, maar die springt goed op en de bal sterft in de muur. Het gevaar is nog niet geweken en Selemani haalt nog een keer hard uit, maar Cojocaru pakt uit met een knappe save en haalt de bal uit de bovenhoek. . tweede helft, minuut 46. crucial save Redding Selemani wil de bal over de muur borstelen, maar die springt goed op en de bal sterft in de muur. Het gevaar is nog niet geweken en Selemani haalt nog een keer hard uit, maar Cojocaru pakt uit met een knappe save en haalt de bal uit de bovenhoek.