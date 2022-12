LIVE: OH Leuven en Kortrijk gaan vrank en vrij op zoek naar openingsgoal

OH Leuven en Kortrijk duiken de kleedkamer in voor de rust met 0-0 op het scorebord. Beide teams kregen elk 2 grote kansen, maar scoren lukte niet.

In de toegevoegde tijd kan Kortrijk een vrije trap voor doel gooien. Messaoudi kan koppen, maar zijn kopbal brengt OHL-doelman Cojocaru niet in verlegenheid.

Met de rust in zicht duwt OHL het gaspedaal nog een keer in. Maertens lanceert Tamari. Die komt naar binnen en mikt de bal naar de verste paal, maar een Kortrijkse voet ligt in de weg en zo hobbelt de bal net naast.

Wat een kans voor OH Leuven. Na een knappe collectieve aanval krijgt Patris een vrije schietkans van binnen de grote rechthoek, maar zijn schot zeilt hoog over.

Een mooie doorsteekpass van Tamari is net te hard voor Maertens, die met bal en al over de achterlijn glijdt. Gonzalez stond voor doel klaar om binnen te tikken.

