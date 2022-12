LIVE: Kan Bernd Storck Kortrijk een boost geven in bekerduel in Leuven?

clock 9' eerste helft, minuut 9. Na een hoekschop neemt Kadri de bal in één tijd op de slof. Zijn volley gaat maar net over, maar er was een duwfout op de doelman van OHL. . Na een hoekschop neemt Kadri de bal in één tijd op de slof. Zijn volley gaat maar net over, maar er was een duwfout op de doelman van OHL.

clock 8' eerste helft, minuut 8. De fans van OHL willen een strafschop voor een ingreep van Watanabe, maar daar wil ref Vergoote niets van weten.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Ricca en Avenatti duelleren om de bal.

clock 4' eerste helft, minuut 4.

clock 4' eerste helft, minuut 4. De eerste kans is voor Kortrijk. Bruno kan doorbreken op de linkerflank, maar zijn schot is te slap om Cojocaru te verontrusten.

clock 3' eerste helft, minuut 3. De natte grasmat geeft veel snelheid aan de bal en niet iedereen kan daar goed mee om.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Beide ploegen hebben er zin in vanavond. De eerste aanval van de thuisploeg loopt spaak na een mindere pass van Gonzalez, aan de overkant wordt een lage voorzet van Messaoudi weggewerkt.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:59 eerste helft, 19 uur 59. Aftrap! Scheidsrechter Jasper Vergoote heeft de achtste finale tussen OH Leuven en Kortrijk op gang gefloten.

clock 19:56 vooraf, 19 uur 56. De ploegen zijn op het veld verschenen, over enkele ogenblikken wordt er afgetrapt.

clock 19:51 vooraf, 19 uur 51. Een opvallende naam toch bij OHL op het wedstrijdblad is Siebe Schrijvers. Die is na maandenlang blessureleed weer fit en begint op de bank. De aanvallende middenvelder verlengde onlangs ook zijn contract in Leuven.

clock 19:42 vooraf, 19 uur 42. Marc Brys wil net als vorig jaar de kwartfinales halen met OH Leuven. "Ik merk dat de Croky Cup leeft bij de fans. We zullen hun steun nodig hebben om onze doelen te bereiken."

clock 19:41 vooraf, 19 uur 41. We hebben vier weken goed getraind en willen nu zien waar we staan. Als we brengen wat we in de voorbereiding hebben getoond, dan maken we een kans. Bernd Storck.

clock 19:40 De spelers van OHL maken zich klaar voor de opwarming. vooraf, 19 uur 40. De spelers van OHL maken zich klaar voor de opwarming

clock 19:21 vooraf, 19 uur 21.

clock 19:21 vooraf, 19 uur 21.

clock 11:26 vooraf, 11 uur 26. Door de zeges tegen Francs Borains en Seraing gingen we de WK-break met een goed gevoel in. Die positieve flow willen we doortrekken, te beginnen tegen Kortrijk. OHLeuven-coach Marc Brys.

clock 20-12-2022 20-12-2022.

clock 17:34 vooraf, 17 uur 34. Een goed resultaat in de beker zou een boost geven aan de groep en een goed resultaat zou belangrijk zijn, want we willen kerst vieren samen met onze supporters. Dat we op verplaatsing spelen? Het is belangrijker dat we maandag in de competitie thuis tegen Racing Genk spelen. Bernd Storck (coach KV Kortrijk).

3e trainer. Bij KV Kortrijk vatten ze deel 2 van dit voetbaljaar aan met een nieuwe leider. Bernd Storck is al de 3e trainer dit seizoen bij Kortrijk, dat het seizoen begon met Karim Belhocine als T1. Die werd in september opgevolgd door Adnan Custovic. De Bosniër kreeg op zijn beurt de bons om nu dus vervangen te worden door Storck.

clock 17:34 vooraf, 17 uur 34. 3e trainer. Bij KV Kortrijk vatten ze deel 2 van dit voetbaljaar aan met een nieuwe leider. Bernd Storck is al de 3e trainer dit seizoen bij Kortrijk, dat het seizoen begon met Karim Belhocine als T1. Die werd in september opgevolgd door Adnan Custovic. De Bosniër kreeg op zijn beurt de bons om nu dus vervangen te worden door Storck. . 3e trainer Bij KV Kortrijk vatten ze deel 2 van dit voetbaljaar aan met een nieuwe leider. Bernd Storck is al de 3e trainer dit seizoen bij Kortrijk, dat het seizoen begon met Karim Belhocine als T1. Die werd in september opgevolgd door Adnan Custovic. De Bosniër kreeg op zijn beurt de bons om nu dus vervangen te worden door Storck.