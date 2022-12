Bernd Storck moet KV Kortrijk reanimeren: "Goed resultaat in beker zou ons boost geven"

Door de zeges tegen Francs Borains en Seraing gingen we de WK-break met een goed gevoel in. Die positieve flow willen we doortrekken, te beginnen tegen Kortrijk.

vooraf, 17 uur 34. Een goed resultaat in de beker zou een boost geven aan de groep en een goed resultaat zou belangrijk zijn, want we willen kerst vieren samen met onze supporters. Dat we op verplaatsing spelen? Het is belangrijker dat we maandag in de competitie thuis tegen Racing Genk spelen. . Bernd Storck (coach KV Kortrijk).