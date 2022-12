LIVE: KV Mechelen krijgt tegen Seraing unieke kans om kwartfinale beker te bereiken

clock 8' eerste helft, minuut 8. Was het een voorzet of was het een schot? Was het een voorzet of was het een schot? Sissoko probeert op een drassig veld voor het eerste gevaar te zorgen. Maar KVM-doelman Yannick Thoelen is niet onder de indruk. Beide ploegen doen het voorlopig rustig aan. . Was het een voorzet of was het een schot? Was het een voorzet of was het een schot? Sissoko probeert op een drassig veld voor het eerste gevaar te zorgen. Maar KVM-doelman Yannick Thoelen is niet onder de indruk. Beide ploegen doen het voorlopig rustig aan.

clock 7' eerste helft, minuut 7. De scheidsrechter van de avond is Alexandre Boucaut . De scheidsrechter van de avond is Alexandre Boucaut

clock 2' eerste helft, minuut 2. Bij Seraing staan er 7 basisspelers aan de kant. Met een 0 op 15 in de Jupiler Pro League moet Seraing op zoek naar licht in de duisternis. Vindt het vandaag een eerste lichtpuntje op het veld van KV Mechelen? Coach Legros wijzigt zijn ploeg op 7 plaatsen. . Bij Seraing staan er 7 basisspelers aan de kant Met een 0 op 15 in de Jupiler Pro League moet Seraing op zoek naar licht in de duisternis. Vindt het vandaag een eerste lichtpuntje op het veld van KV Mechelen? Coach Legros wijzigt zijn ploeg op 7 plaatsen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:01 De match is op gang gefloten. eerste helft, 20 uur 01. De match is op gang gefloten

clock 19:56 vooraf, 19 uur 56. Veel wijzigingen bij KV Mechelen. Dimitri Lavalée komt terug uit blessure en Kerim Mrabti mag na 6 maanden aan de zijlijn (blessure) weer het veld op bij KV Mechelen. Geoffy Hairemans mag ook starten bij de basiself. Moeten aan de kant: Peyre, Bolingoli en doelman Coucke. . Veel wijzigingen bij KV Mechelen Dimitri Lavalée komt terug uit blessure en Kerim Mrabti mag na 6 maanden aan de zijlijn (blessure) weer het veld op bij KV Mechelen. Geoffy Hairemans mag ook starten bij de basiself. Moeten aan de kant: Peyre, Bolingoli en doelman Coucke.

clock 19:54 vooraf, 19 uur 54. Geen fanfare op het veld. Voor de traditionele fanfare was het veel te nat op het veld. Zij speelden hun deuntjes naast het veld onder een afdak. . Geen fanfare op het veld Voor de traditionele fanfare was het veel te nat op het veld. Zij speelden hun deuntjes naast het veld onder een afdak.

clock 19:37 vooraf, 19 uur 37. We hadden geen inloopperiode, dus ik hoop dat het meteen goed is vanavond. Tegen Seraing zijn we thuis al verloren, ik ga ervan uit dat het eergevoel van mijn spelers naar boven komt. Steven Defour. We hadden geen inloopperiode, dus ik hoop dat het meteen goed is vanavond. Tegen Seraing zijn we thuis al verloren, ik ga ervan uit dat het eergevoel van mijn spelers naar boven komt. Steven Defour

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36. We hebben de voorbije periode aangepakt zoals een voorbereiding op het seizoen. Hopelijk werpt dat zijn vruchten af. . Steven Defour. We hebben de voorbije periode aangepakt zoals een voorbereiding op het seizoen. Hopelijk werpt dat zijn vruchten af. Steven Defour

clock 19:27 De opstellingen: Kerim Mrabti maakt zijn opwachting na 6 maanden afwezigheid. vooraf, 19 uur 27. De opstellingen: Kerim Mrabti maakt zijn opwachting na 6 maanden afwezigheid

clock 19:13 Bij KV Mechelen is het de eerste match van Gunther Van Handenhoven als T3. vooraf, 19 uur 13. Bij KV Mechelen is het de eerste match van Gunther Van Handenhoven als T3

clock 19:12 Van het zonnige Qatar naar een drassige Croky Cup. Het zal aanpassen zijn. vooraf, 19 uur 12. Van het zonnige Qatar naar een drassige Croky Cup. Het zal aanpassen zijn

clock 19:11 vooraf, 19 uur 11. KV Mechelen heeft onder coach Steven Defour een nieuwe, gunstige wind gekregen. Seraing zit in de hoek waar de klappen vallen met 5 competitienederlagen op een rij. De rode lantaarn verraste in de vorige bekerronde wel in Charleroi. Wat wordt het vandaag in Mechelen? . KV Mechelen heeft onder coach Steven Defour een nieuwe, gunstige wind gekregen. Seraing zit in de hoek waar de klappen vallen met 5 competitienederlagen op een rij. De rode lantaarn verraste in de vorige bekerronde wel in Charleroi. Wat wordt het vandaag in Mechelen?

clock 11:47 vooraf, 11 uur 47. Mechelen is altijd een lastige verplaatsing, maar we moeten in staat zijn om het die ploeg moeilijk te maken. Seraing-coach Jean-Sébastien Legros. Mechelen is altijd een lastige verplaatsing, maar we moeten in staat zijn om het die ploeg moeilijk te maken. Seraing-coach Jean-Sébastien Legros

clock 11:46 vooraf, 11 uur 46.

clock 11:42 vooraf, 11 uur 42. Seraing laatste. Seraing heeft in de competitie al 5 keer op een rij verloren en is zo helemaal onderaan de tabel beland. Vlak voor de WK-break kreeg het een 5-0 om de oren in Leuven. Ook STVV, Union, Gent en Cercle waren te sterk. Zijn laatste competitiepunt pakte Seraing meer dan 2 maanden geleden in Westerlo. De laatste JPL-zege dateert van eind september uitgerekend bij grote broer Standard. Maar in de beker stuntte Seraing in de 1/16e finales op het veld van Charleroi. De ploeg uit Luik stond tot 10 minuten voor het einde 0-1 achter, maar dwong verlengingen af en zegevierde finaal met 4-1. . Seraing laatste Seraing heeft in de competitie al 5 keer op een rij verloren en is zo helemaal onderaan de tabel beland. Vlak voor de WK-break kreeg het een 5-0 om de oren in Leuven.



Ook STVV, Union, Gent en Cercle waren te sterk. Zijn laatste competitiepunt pakte Seraing meer dan 2 maanden geleden in Westerlo. De laatste JPL-zege dateert van eind september uitgerekend bij grote broer Standard.



Maar in de beker stuntte Seraing in de 1/16e finales op het veld van Charleroi. De ploeg uit Luik stond tot 10 minuten voor het einde 0-1 achter, maar dwong verlengingen af en zegevierde finaal met 4-1.