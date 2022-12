LIVE: KV Mechelen komt verdiend op voorsprong tegen Seraing en gaat op zoek naar meer

clock 84' tweede helft, minuut 84. Bij KV Mechelen mag de 16-jarige Soelle Soelle zijn kunnen laten zien. . Bij KV Mechelen mag de 16-jarige Soelle Soelle zijn kunnen laten zien.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Het had hier al lang 3-0 moeten zijn. Sporza-reporter Jeroen Van der Loop.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Twee keer Storm in 3 minuten. Nikola Storm met 2 dikke kansen in drie minuten. De eerste gaat richting de verre hoek, daarna kiest hij voor de korte hoek. Doelman Timothy Martin redt twee keer.



clock 72' tweede helft, minuut 72. Nog een wissel bij Seraing. Het nummer 11 Mfomo gaat eruit in ruil voor Poaty.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Mrabti mag eraf met een dikke merci. Ook voor Kerim Mrabti zit de match erop. De Zweed verlaat het veld met de glimlach en onder luid applaus. Hij mocht vandaag na 6 maanden blessureleed weer aantreden en is mogelijk de matchwinnaar. De douche zal deugd doen. Yonas Malede is zijn vervanger.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Seraing wisselt 2 spelers. Seraing moet iets ondernemen als het van deze avond nog iets wil maken. Conceiçao en Mvoue moeten eraf, Cachbach en Elisor vallen in. Zet deze wissel zoden aan de dijk?



clock 63' tweede helft, minuut 63. KV Mechelen wil meer! Een schot van Hairemans wordt geblokt in het strafschopgebied, al dan niet met arm. De rebound gaat over. We zitten niet in Qatar, ook niet in de Jupiler Pro League, maar in de Croky Cup. Daar is geen VAR en dus ook geen penalty volgens Boucaut.



clock 56' tweede helft, minuut 56. Daar is de 1-0 voor KV Mechelen: kopbalgoal van Mrabti. Da Cruz op rechts ziet Hairemans op de linkerflank met de armen zwaaien. Hairemans krijgt de bal aangereikt en schildert die netjes op het hoofd van Mrabti. De bal blijft nog even haperen in de modder, maar gaat toch (traag) binnen. Een verdiende voorsprong voor de thuisploeg.

clock 53' KVM-goalie Yannick Thoelen in de regen. tweede helft, minuut 53. KVM-goalie Yannick Thoelen in de regen

clock 52' tweede helft, minuut 52. KV Mechelen dicht bij de 1-0. Een grote kans van Mrabti na een knappe actie van Da Cruz. Maar Mrabti knalt van dichtbij in het zijnet.



clock 47' tweede helft, minuut 47. De tweede helft is op gang gefloten. Wanneer valt de eerste goal?

clock 20:45 rust, 20 uur 45. Rust. Beide ploegen moesten na enkele weken rust duidelijk hun draai nog vinden. De eerste 20 minuten van de match werd er veel rond getikt en waren de kansen bijgevolg schaars (eigenlijk waren er geen kansen). Halverwege de eerste helft kwam er dan toch wat schot in de zaak en konden zowel KV Mechelen als Seraing heel bescheiden iets creëren. Intussen werd het veld zwaarder, met glijpartijen tot gevolg. Voetballen werd ook moeilijker. In die omstandigheden leek KV Mechelen iets beter uit de verf te komen, met kansen van Schoofs en Storm. De thuisploeg was de betere ploeg.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Nikola Storm hoog over. Sandy Walsh heeft een knappe voorzet in huis. Nikola Storm staat goed geplaatst aan de tweede paal, maar trapt in de stuit hoog over. Toch een meter of 2/3. Dit was een goede kans. En dat beseft hij. Mechelen heeft de voorbije 15 minuten duidelijk de bovenhand.

clock 38' Ook bij KV Mechelen stellen ze vast dat het lastig voetballen is. eerste helft, minuut 38. Ook bij KV Mechelen stellen ze vast dat het lastig voetballen is.

clock 36' eerste helft, minuut 36. KV Mechelen is de betere ploeg, al put het te weinig kansen uit het vele balbezit. Sporza-reporter Jeroen Van der Loop.