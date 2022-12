LIVE: KV Mechelen en Seraing leveren strijd op een zwaar veld, maar voorlopig geen goals

clock 47' tweede helft, minuut 47. De tweede helft is op gang gefloten. Wanneer valt de eerste goal? . De tweede helft is op gang gefloten Wanneer valt de eerste goal?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 20:45 rust, 20 uur 45. Rust. Beide ploegen moesten na enkele weken rust duidelijk hun draai nog vinden. De eerste 20 minuten van de match werd er veel rond getikt en waren de kansen bijgevolg schaars (eigenlijk waren er geen kansen). Halverwege de eerste helft kwam er dan toch wat schot in de zaak en konden zowel KV Mechelen als Seraing heel bescheiden iets creëren. Intussen werd het veld zwaarder, met glijpartijen tot gevolg. Voetballen werd ook moeilijker. In die omstandigheden leek KV Mechelen iets beter uit de verf te komen, met kansen van Schoofs en Storm. De thuisploeg was de betere ploeg. . Rust Beide ploegen moesten na enkele weken rust duidelijk hun draai nog vinden. De eerste 20 minuten van de match werd er veel rond getikt en waren de kansen bijgevolg schaars (eigenlijk waren er geen kansen). Halverwege de eerste helft kwam er dan toch wat schot in de zaak en konden zowel KV Mechelen als Seraing heel bescheiden iets creëren. Intussen werd het veld zwaarder, met glijpartijen tot gevolg. Voetballen werd ook moeilijker. In die omstandigheden leek KV Mechelen iets beter uit de verf te komen, met kansen van Schoofs en Storm. De thuisploeg was de betere ploeg.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 41' eerste helft, minuut 41. Nikola Storm hoog over. Sandy Walsh heeft een knappe voorzet in huis. Nikola Storm staat goed geplaatst aan de tweede paal, maar trapt in de stuit hoog over. Toch een meter of 2/3. Dit was een goede kans. En dat beseft hij. Mechelen heeft de voorbije 15 minuten duidelijk de bovenhand. . Nikola Storm hoog over Sandy Walsh heeft een knappe voorzet in huis. Nikola Storm staat goed geplaatst aan de tweede paal, maar trapt in de stuit hoog over. Toch een meter of 2/3. Dit was een goede kans. En dat beseft hij.

Mechelen heeft de voorbije 15 minuten duidelijk de bovenhand.

clock 38' Ook bij KV Mechelen stellen ze vast dat het lastig voetballen is. eerste helft, minuut 38. Ook bij KV Mechelen stellen ze vast dat het lastig voetballen is.

clock 36' eerste helft, minuut 36. KV Mechelen is de betere ploeg, al put het te weinig kansen uit het vele balbezit. Sporza-reporter Jeroen Van der Loop. KV Mechelen is de betere ploeg, al put het te weinig kansen uit het vele balbezit Sporza-reporter Jeroen Van der Loop

clock 27' eerste helft, minuut 27. Een mooi een-tweetje tussen Schoofs en Storm op links. Ze duiken de zestien in, maar de bal geraakt niet tot bij Da Cruz. Hier zat meer in. . Een mooi een-tweetje tussen Schoofs en Storm op links. Ze duiken de zestien in, maar de bal geraakt niet tot bij Da Cruz. Hier zat meer in.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Steeds meer glijpartijen. De zware regenval lijkt dan toch zijn invloed te hebben. Het veld begint er steeds zwaarder bij de liggen, spelers beginnen ook onderuit te glijden. Komen hier ook foutjes (en dus doelpunten) van? . Steeds meer glijpartijen De zware regenval lijkt dan toch zijn invloed te hebben. Het veld begint er steeds zwaarder bij de liggen, spelers beginnen ook onderuit te glijden. Komen hier ook foutjes (en dus doelpunten) van?

clock 22' eerste helft, minuut 22. Ook Seraing toont zich voor doel. Birger Verstraete lijdt balverlies. Vagner profiteert en schiet net naast van op het randje van de zestien. . Ook Seraing toont zich voor doel Birger Verstraete lijdt balverlies. Vagner profiteert en schiet net naast van op het randje van de zestien.



clock 21' eerste helft, minuut 21. Eindelijk opwinding. Rob Schoofs mikt een bal van op een meter of zestien net naast. Het schot gaat links voorbij doelman Timothy Martin. . Eindelijk opwinding Rob Schoofs mikt een bal van op een meter of zestien net naast. Het schot gaat links voorbij doelman Timothy Martin.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Veel hoekschoppen, maar geen kansen. Op het WK darts worden er voorlopig meer 180's geworpen dan dat er doelkansen zijn in deze match. Hoekschoppen, dat wel. Zelfs 3 kort na elkaar voor KV Mechelen. Maar daar bleef het bij. . Veel hoekschoppen, maar geen kansen Op het WK darts worden er voorlopig meer 180's geworpen dan dat er doelkansen zijn in deze match. Hoekschoppen, dat wel. Zelfs 3 kort na elkaar voor KV Mechelen. Maar daar bleef het bij.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Seraing probeert met lange ballen de spitsen te bereiken, maar daar hapert het telkens weer. En KV Mechelen dan? Dat heeft nog niks in elkaar kunnen puzzelen? . Seraing probeert met lange ballen de spitsen te bereiken, maar daar hapert het telkens weer. En KV Mechelen dan? Dat heeft nog niks in elkaar kunnen puzzelen?

clock 8' eerste helft, minuut 8. Was het een voorzet of was het een schot? Was het een voorzet of was het een schot? Sissoko probeert op een drassig veld voor het eerste gevaar te zorgen. Maar KVM-doelman Yannick Thoelen is niet onder de indruk. Beide ploegen doen het voorlopig rustig aan. . Was het een voorzet of was het een schot? Was het een voorzet of was het een schot? Sissoko probeert op een drassig veld voor het eerste gevaar te zorgen. Maar KVM-doelman Yannick Thoelen is niet onder de indruk. Beide ploegen doen het voorlopig rustig aan.

clock 7' eerste helft, minuut 7. De scheidsrechter van de avond is Alexandre Boucaut . De scheidsrechter van de avond is Alexandre Boucaut

clock 2' eerste helft, minuut 2. Bij Seraing staan er 7 basisspelers aan de kant. Met een 0 op 15 in de Jupiler Pro League moet Seraing op zoek naar licht in de duisternis. Vindt het vandaag een eerste lichtpuntje op het veld van KV Mechelen? Coach Legros wijzigt zijn ploeg op 7 plaatsen. . Bij Seraing staan er 7 basisspelers aan de kant Met een 0 op 15 in de Jupiler Pro League moet Seraing op zoek naar licht in de duisternis. Vindt het vandaag een eerste lichtpuntje op het veld van KV Mechelen? Coach Legros wijzigt zijn ploeg op 7 plaatsen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:01 De match is op gang gefloten. eerste helft, 20 uur 01. De match is op gang gefloten

clock 20:20 Steven Defour dirigeert en gesticuleert. vooraf, 20 uur 20. Steven Defour dirigeert en gesticuleert