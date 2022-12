Doet geplaagd Seraing bekerstunt tegen KV Mechelen over?

Mechelen is altijd een lastige verplaatsing, maar we moeten in staat zijn om het die ploeg moeilijk te maken.

vooraf, 11 uur 47. Mechelen is altijd een lastige verplaatsing, maar we moeten in staat zijn om het die ploeg moeilijk te maken. Seraing-coach Jean-Sébastien Legros.

vooraf, 11 uur 42. Seraing laatste. Seraing heeft in de competitie al 5 keer op een rij verloren en is zo helemaal onderaan de tabel beland. Vlak voor de WK-break kreeg het een 5-0 om de oren in Leuven. Ook STVV, Union, Gent en Cercle waren te sterk. Zijn laatste competitiepunt pakte Seraing meer dan 2 maanden geleden in Westerlo. De laatste JPL-zege dateert van eind september uitgerekend bij grote broer Standard. Maar in de beker stuntte Seraing in de 1/16e finales op het veld van Charleroi. De ploeg uit Luik stond tot 10 minuten voor het einde 0-1 achter, maar dwong verlengingen af en zegevierde finaal met 4-1. .