Nog geen uitsluitsel over El Khannous, coach Vrancken: "Dit is een ander Anderlecht"

vooraf, 14 uur 59. Ik heb de oefenmatchen van Anderlecht gezien: dit is een andere ploeg geworden. Ze zetten nu met veel meer energie druk. We zullen ons moeten aanpassen. . Wouter Vrancken (coach Racing Genk).

clock 14:55

vooraf, 14 uur 55. Met of zonder Bilal El Khannouss? De laatste competitiematch van Racing Genk voor het WK was de verplaatsing naar Anderlecht. Genk was er heer en meester met Bilal El Khannous als absolute uitblinker. Het Marokkaanse goudhaantje trok daarna naar Qatar, waar Marokko op de 4e plaats eindigde. El Khannous en zijn ploegmaats worden dinsdagnamiddag gehuldigd in hun vaderland. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de smaakmaker woensdagavond in actie kan komen, maar Wouter Vrancken geeft de hoop nog niet op. "We laten het op ons afkomen", vertelde de Genkse T1. "We wachten af of hij op de bank kan plaatsnemen. Waarom zou dat niet kunnen?" "Het is vooral belangrijk dat hij onze principes kent. We staan dagelijks met hem in contact en Bilal wil graag." .