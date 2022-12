LIVE: Kan Cercle Brugge bekerhouder AA Gent in eigen stadion een peer stoven?

clock 8' eerste helft, minuut 8. Grote kans voor Cercle Brugge. Okumu werkt een bal slecht weg, waardoor Cercle kan counteren. Hotic krijgt de bal aangespeeld op de rand van de zestien en probeert in een tijd af te werken, maar mist net het doel. . Grote kans voor Cercle Brugge Okumu werkt een bal slecht weg, waardoor Cercle kan counteren. Hotic krijgt de bal aangespeeld op de rand van de zestien en probeert in een tijd af te werken, maar mist net het doel.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Na enkele dominante minuten van Gent, komt de wedstrijd een beetje tot rust. Cercle Brugge lijkt de organisatie teruggevonden te hebben, waardoor de wedstrijd iets meer op slot zit. . Na enkele dominante minuten van Gent, komt de wedstrijd een beetje tot rust. Cercle Brugge lijkt de organisatie teruggevonden te hebben, waardoor de wedstrijd iets meer op slot zit.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Eerste hoekschop voor Gent. Gent blijft doorduwen en combineert vlot. De eerste hoekschop is voor de thuisploeg. . Eerste hoekschop voor Gent Gent blijft doorduwen en combineert vlot. De eerste hoekschop is voor de thuisploeg.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Gent vliegt uit de startblokken. De wedstrijd is op gang getrapt. Gent duwt de bal meteen naar voor en toont zijn intenties. In de eerste minuut dwingen ze al een kans af, maar Warleson kan gemakkelijk redden. . Gent vliegt uit de startblokken De wedstrijd is op gang getrapt. Gent duwt de bal meteen naar voor en toont zijn intenties. In de eerste minuut dwingen ze al een kans af, maar Warleson kan gemakkelijk redden.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:54 eerste helft, 19 uur 54. Weinig verrassingen in de opstellingen. Beide ploegen beginnen met de verwachte basiself. Het is wel opvallend dat Davy Roef niet tussen de palen staat. Hij was immers dé bekerheld van Gent vorig seizoen. Misschien mag hij later in het toernooi zijn waarde tonen? . Weinig verrassingen in de opstellingen Beide ploegen beginnen met de verwachte basiself. Het is wel opvallend dat Davy Roef niet tussen de palen staat. Hij was immers dé bekerheld van Gent vorig seizoen. Misschien mag hij later in het toernooi zijn waarde tonen?

clock 19:51 Lage supportersopkomst voor het bekerduel. vooraf, 19 uur 51. Lage supportersopkomst voor het bekerduel

clock 19:07 vooraf, 19 uur 07.

clock 18:58 vooraf, 18 uur 58.

clock 11:29 vooraf, 11 uur 29. 2 ploegen in vorm (voor WK-break). Met Gent en Cercle ontmoeten 2 ploegen in vorm elkaar. Cercle won 6 van zijn laatste 7 matchen, AA Gent doet met 5 zeges op 7 duels bijna even goed. In de competitie begin oktober in Gent werd het 3-4. . 2 ploegen in vorm (voor WK-break) Met Gent en Cercle ontmoeten 2 ploegen in vorm elkaar. Cercle won 6 van zijn laatste 7 matchen, AA Gent doet met 5 zeges op 7 duels bijna even goed. In de competitie begin oktober in Gent werd het 3-4.

clock 20-12-2022 20-12-2022.

clock 17:12 vooraf, 17 uur 12. We nemen de bekercompetitie erg serieus. Dit is belangrijk voor Cercle Brugge. We worden beloond met een spectaculaire affiche. . Miron Muslic (coach Cercle Brugge). We nemen de bekercompetitie erg serieus. Dit is belangrijk voor Cercle Brugge. We worden beloond met een spectaculaire affiche. Miron Muslic (coach Cercle Brugge)

clock 17:10 vooraf, 17 uur 10.

clock 17:08 vooraf, 17 uur 08. Na het WK is er misschien wat voetbalmoeheid bij de voetbalfans. Een bekerduel op dinsdagavond tijdens de eindejaars- en examenperiode is ook geen cadeau, maar Hein Vanhaezebrouck hoopt toch op de steun van het thuispubliek. "Vorig seizoen schreven we een heel mooi bekerverhaal, maar ik hoop dat de supporters inzien dat je niet zomaar in de finale geraakt. We hebben hen dus niet alleen tijdens de finale nodig, maar ook op de weg ernaartoe." . Na het WK is er misschien wat voetbalmoeheid bij de voetbalfans. Een bekerduel op dinsdagavond tijdens de eindejaars- en examenperiode is ook geen cadeau, maar Hein Vanhaezebrouck hoopt toch op de steun van het thuispubliek. "Vorig seizoen schreven we een heel mooi bekerverhaal, maar ik hoop dat de supporters inzien dat je niet zomaar in de finale geraakt. We hebben hen dus niet alleen tijdens de finale nodig, maar ook op de weg ernaartoe."

clock 17:07 vooraf, 17 uur 07. Alles is verraderlijk in de beker. 1 misstap en je ligt eruit, dus we moeten er staan. Maakt niet uit of het tegen Cercle, Club of Deinze is. We hebben het thuisvoordeel, maar dat hadden we in de competitie ook en toen verloren we. We zijn dus gewaarschuwd. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent). Alles is verraderlijk in de beker. 1 misstap en je ligt eruit, dus we moeten er staan. Maakt niet uit of het tegen Cercle, Club of Deinze is. We hebben het thuisvoordeel, maar dat hadden we in de competitie ook en toen verloren we. We zijn dus gewaarschuwd. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent)

clock 17:07 vooraf, 17 uur 07.