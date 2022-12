LIVE: AA Gent ontsnapt aan achterstand na bal tegen de paal

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45' tweede helft, minuut 45. De tweede helft is begonnen. De tweede helft is van start gegaan. Kan de wedstrijd nu wel opengebroken worden?

clock 20:47 rust, 20 uur 47. Matige wedstrijd van Gent. Alhoewel Gent als favoriet aan deze wedstrijd startte, kon het eigenlijk bijna geen kansen afdwingen. De hoge druk van Cercle Brugge werd niet goed verteerd door de verdedigingslinie van Gent en zorgde voor een aantal scherpe counters van Hotic en co. Met name een bal van Deman vloog tegen de paal. Cercle kan dus tevreden de kleedkamer instappen, maar zal dit niveau wel moeten aanhouden als het een goed resultaat wil afdwingen in de Ghelamco arena.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 44' eerste helft, minuut 44. Er is geen gevaar geweest van AA Gent in de eerste helft, dat is eigenlijk de samenvatting van deze eerste helft. Cercle had zeker op voorsprong kunnen staan, want het dwong wel een aantal goeie kansen af. Tom Boudeweel.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Cercle neemt de controle over. Cercle heeft gestaag de controle over de wedstrijd overgenomen. Twee mogelijkheden voor de uitploeg gaan er niet in, maar tonen wel wie de plak zwaait in deze eerste helft. Een matige vertoning voorlopig van Gent in de Ghelamco arena.

clock 39' eerste helft, minuut 39. En opnieuw een kaart. Laforge laat er geen gras over groeien en geeft ook Samoise een gele kaart na een stevige interventie.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Gele kaart voor Castro-Montes en Samoise. Na een slechte terugspeelbal naar de verdediging kan Hotic een counter opzetten voor Cercle. Maar Castro-Montes wou dat koste wat het kost vermijden en maakt een fout om hem af te stoppen. De tweede gele kaart van de wedstrijd is voor de wingback van Gent.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Warleson moet ver uitkomen en kopt de bal over de zijlijn. Dat was nodig, want Cuypers was zijn rechtstreekse tegenstander kwijt.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Salah speelt Cuypers aan net voor de goal. Salah probeert op links af en toe de actie op te zetten en brengt de bal goed voor goal over de grond, maar Cuypers kan er net niet bij.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Odjidja-Ofoe probeert vanuit de tweede lijn, maar de aanvoerder kan met zijn linker Warleson niet in de problemen brengen.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Er is niet zoveel volk komen opdagen, ondanks de schappelijke ticketprijzen. Tom Boudeweel.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Gent profiteert bijna. Het hoge druk zetten van Cercle brengt ook risico's met zich mee. Als Gent snel en goed combineert, zijn ze heel snel in overtal vooraan. Het resulteert uiteindelijk in een ongevaarlijk schot van De Sart.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Vanhoutte wordt op de rand van de zestien tegen de grond geduwd en vraagt een fout, maar scheidsrechter Laforge gaat daar niet in mee.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Een schotje van Daland gaat ver over. Cercle blijft wel goed druk zetten en dwingt AA Gent snel te spelen, anders snoepen ze hen de bal af.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Rustige wedstrijd. Buiten de twee grote kansen voor Cercle Brugge is er nog niet veel noemenswaardig gebeurd in deze wedstrijd. Voorlopig worden er meer fouten gemaakt dan kansen gecreëerd.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Gent kon bijna op een diefje voorkomen, maar Torunarigha geraakte net niet aan de voorzet. Warleson kan de bal voor zijn neus wegsnoepen.

clock 19' eerste helft, minuut 19. De wedstrijd zit een beetje op slot, maar Cercle Brugge is goed aan het voetballen en op dit moment de betere ploeg. Tom Boudeweel.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Buitenspel. Een goeie vrije trap in de box, maar verschillende spelers van Cercle lopen buitenspel.