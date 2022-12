LIVE: Deinze krijgt na de rust loon naar werken, kan zwak Zulte Waregem reageren?

Fase per fase

clock 64' tweede helft, minuut 64. Nog een wissel bij Zulte Waregem, waar Offor Miroshi komt aflossen. . Nog een wissel bij Zulte Waregem, waar Offor Miroshi komt aflossen.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Deinze is op weg om voor het eerst in zijn geschiedenis de kwartfinales van de beker te bereiken. Bert Sterckx (Sporza). Deinze is op weg om voor het eerst in zijn geschiedenis de kwartfinales van de beker te bereiken. Bert Sterckx (Sporza)

clock 58' tweede helft, minuut 58. Knappe aanval van Deinze, die voetballend vanonder de Waregemse druk geraken en uiteindelijk ook spits Dansoko vinden. Zijn schot gaat maar een half metertje naast. . Knappe aanval van Deinze, die voetballend vanonder de Waregemse druk geraken en uiteindelijk ook spits Dansoko vinden. Zijn schot gaat maar een half metertje naast.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Er is plots toch een vuurtje gaan branden bij Zulte Waregem. Plots wordt de aanvalstrom toch geluid, zij het nog niet hard genoeg. . Er is plots toch een vuurtje gaan branden bij Zulte Waregem. Plots wordt de aanvalstrom toch geluid, zij het nog niet hard genoeg.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Geen penalty!? Bij Zulte Waregem barsten ze uit hun vel, want Ndour lijkt gehaakt te worden in het strafschopgebied, althans daar is hij zelf héél hard van overtuigd. De Cremer niet. Hij wuift de roep om een penalty weg. . Geen penalty!? Bij Zulte Waregem barsten ze uit hun vel, want Ndour lijkt gehaakt te worden in het strafschopgebied, althans daar is hij zelf héél hard van overtuigd. De Cremer niet. Hij wuift de roep om een penalty weg.

clock 51' Op de paal! De defensieve organisatie bij Zulte Waregem is echt bedroevend. Een gewaarschuwd man is er twee waard, maar niet dit Essevee, want Van Landschoot krijgt net als Balaj eerder een zee van ruimte. Ook hij probeert de bal te plaatsen: op de paal! . tweede helft, minuut 51. shot on goalpost Op de paal! De defensieve organisatie bij Zulte Waregem is echt bedroevend. Een gewaarschuwd man is er twee waard, maar niet dit Essevee, want Van Landschoot krijgt net als Balaj eerder een zee van ruimte. Ook hij probeert de bal te plaatsen: op de paal!

clock 47' tweede helft, minuut 47. GOAL: Balaj met de 1-0 voor Deinze. Deinze heeft dan toch waar het recht op heeft: een doelpunt. Bij Zulte Waregem waren ze Balaj helemaal uit het oog verloren. Die heeft alle tijd om zijn hoek uit te kiezen. . GOAL: Balaj met de 1-0 voor Deinze Deinze heeft dan toch waar het recht op heeft: een doelpunt. Bij Zulte Waregem waren ze Balaj helemaal uit het oog verloren. Die heeft alle tijd om zijn hoek uit te kiezen.

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. We beginnen er weer aan voor 45 nieuwe minuten en wie weet nog wel meer. Bij Zulte Waregem zijn Drambajev en Sangaré in de kleedkamer gebleven. Ciranni en Ramirez zijn de vervangers. . 2e helft We beginnen er weer aan voor 45 nieuwe minuten en wie weet nog wel meer. Bij Zulte Waregem zijn Drambajev en Sangaré in de kleedkamer gebleven. Ciranni en Ramirez zijn de vervangers.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45. Rust: 0-0. Na 45 weinig hoogstaande minuten blaast De Cremer op zijn fluitje voor de rust. Het was een hoekschoppenfestival, maar zonder echte headliners. Deinze was de enige ploeg met aanvallende intenties. Zulte Waregem was offensief ondermaats. . Rust: 0-0 Na 45 weinig hoogstaande minuten blaast De Cremer op zijn fluitje voor de rust. Het was een hoekschoppenfestival, maar zonder echte headliners. Deinze was de enige ploeg met aanvallende intenties. Zulte Waregem was offensief ondermaats.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Opnieuw heeft Zulte Waregem moeite om de hoekschop te verwerken. Het gaat ten koste van een nieuwe hoekschop, maar uiteindelijk lukt het toch om de druk weer even van de ketel te halen. . Opnieuw heeft Zulte Waregem moeite om de hoekschop te verwerken. Het gaat ten koste van een nieuwe hoekschop, maar uiteindelijk lukt het toch om de druk weer even van de ketel te halen.

clock 36' eerste helft, minuut 36. De meeste hete standjes komen er na stilstaande fases, zoals ook nu weer een vrijschop van Deinze die door Tambedou een tweetal meter naast zijn eigen doel wordt gekopt. . De meeste hete standjes komen er na stilstaande fases, zoals ook nu weer een vrijschop van Deinze die door Tambedou een tweetal meter naast zijn eigen doel wordt gekopt.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Op een hoekschop schieten de spelers van Deinze meer de lucht in dan richting doel. Afzwaaier na afzwaaier, maar het zorgt wel een klein beetje voor paniek in de Waregemse tent. . Op een hoekschop schieten de spelers van Deinze meer de lucht in dan richting doel. Afzwaaier na afzwaaier, maar het zorgt wel een klein beetje voor paniek in de Waregemse tent.

clock 33' Bossut gaat goed plat. Bossut mag als eerst op de koude, vochtige grasmat duiken op een niet al te moeilijk schot. . eerste helft, minuut 33. crucial save Bossut gaat goed plat Bossut mag als eerst op de koude, vochtige grasmat duiken op een niet al te moeilijk schot.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Deze match heeft een doelpunt nodig. Bert Sterckx (Sporza). Deze match heeft een doelpunt nodig. Bert Sterckx (Sporza)

