Houdt Deinze als laatste tweedeklasser stand in de beker? Volg straks match tegen Zulte Waregem

Bij Zulte Waregem heeft coach Mbaye Leye moeten improviseren door een overvolle ziekenboeg. Zo krijgt de 19-jarige Belg Cheick Thiam zijn debuut. De verdediger kwam dit seizoen uit voor Jong Essevee in de amateurreeksen. Geen al te grote verrassingen bij thuisploeg Deinze. De Spanjaard Almenara is nieuw op de rechterflank. Joachim Carcela (de neef van Mehdi) begint op de bank, net als de Canadese WK-ganger Liam Fraser.

Het was de voorbije dagen puzzelen, maar dat is nu eenmaal onze job. We zullen er alles aan doen om klaar te zijn. Voor een club als Zulte Waregem is de beker altijd een interessant verhaal. Daarnaast schotelde de loting ons ook nog eens een derby voor en dan weten we dat dit opnieuw een erg belangrijke afspraak is voor onze fans.

vooraf, 16 uur 39. "Geen ideale WK-break". "De WK-break is voor ons zeker niet ideaal verlopen”, vertelde Mbaye Leye dinsdag, 1 dag voor de bekermatch tegen Deinze. Zulte Waregem kent een ellendig seizoen in 1A en het intermezzo in Qatar bracht weinig beterschap. "We hadden een analyse gemaakt van de eerste seizoenshelft en probeerden de voorbije vier weken hard te werken aan de tekortkomingen die we hadden besproken." "Jammer genoeg was dat door vele zieken en geblesseerden niet eenvoudig. Vandaag tellen we nog steeds een aantal jongens die door ziekte of blessure geen deel kunnen uitmaken van de kern.” .