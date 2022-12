LIVE: STVV loopt uit tot 1-3 na scherpe counter, kan Club Brugge hier nog van recupereren?

clock 74' tweede helft, minuut 74. Kans voor Meijer. Skov Olsen zet een mooie actie op op rechts en zet goed voor, maar Meijer kan niet profiteren. Hij geraakt net niet genoeg boven de bal en kopt hoog over. De tijd begint te dringen. . Kans voor Meijer Skov Olsen zet een mooie actie op op rechts en zet goed voor, maar Meijer kan niet profiteren. Hij geraakt net niet genoeg boven de bal en kopt hoog over. De tijd begint te dringen.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Club Brugge probeert nog met man en macht aan te vallen, maar STVV doet net het tegenovergestelde. Er zal een wonder nodig zijn om nog twee doelpunten te maken tegen De Kanaries, die als leeuwen verdedigen. . Club Brugge probeert nog met man en macht aan te vallen, maar STVV doet net het tegenovergestelde. Er zal een wonder nodig zijn om nog twee doelpunten te maken tegen De Kanaries, die als leeuwen verdedigen.



clock 70' tweede helft, minuut 70.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Dit zou wel eens de doodsteek kunnen zijn voor Club Brugge. . Johan De Caluwé. Dit zou wel eens de doodsteek kunnen zijn voor Club Brugge. Johan De Caluwé

clock 69' tweede helft, minuut 69. STVV komt zowaar op 1-3. Doelpunt van Hayashi na een mooie voorzet vanop de rechterflank. STVV profiteert dus optimaal van de ruimte die het krijgt. 1-3: wat kan Club Brugge nog op de mat leggen? . STVV komt zowaar op 1-3 Doelpunt van Hayashi na een mooie voorzet vanop de rechterflank. STVV profiteert dus optimaal van de ruimte die het krijgt. 1-3: wat kan Club Brugge nog op de mat leggen?

clock 69' tweede helft, minuut 69.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Een vrije trap van Nielsen komt in de handen van Schmidt terecht die meteen een counter opzet, maar de aanvallers van STVV kunnen er niet van profiteren. Dit zal vermoedelijk het spelbeeld worden van de laatste 25 minuten: Club Brugge dat drukt, STVV dat countert. . Een vrije trap van Nielsen komt in de handen van Schmidt terecht die meteen een counter opzet, maar de aanvallers van STVV kunnen er niet van profiteren. Dit zal vermoedelijk het spelbeeld worden van de laatste 25 minuten: Club Brugge dat drukt, STVV dat countert.

clock 63' tweede helft, minuut 63.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Club Brugge moet vol aan de bak om de kwartfinales te halen. . Johan De Caluwé. Club Brugge moet vol aan de bak om de kwartfinales te halen. Johan De Caluwé

clock 62' tweede helft, minuut 62. STVV op voorsprong! Vanaken glijdt uit, waardoor STVV snel kan counteren. De Kanaries profiteren optimaal en kunnen scoren via een afgeweken bal. Bruno schiet hard op de rug van Mechele en de bal vliegt buiten bereik van Mignolet binnen. . STVV op voorsprong! Vanaken glijdt uit, waardoor STVV snel kan counteren. De Kanaries profiteren optimaal en kunnen scoren via een afgeweken bal. Bruno schiet hard op de rug van Mechele en de bal vliegt buiten bereik van Mignolet binnen.

clock 62' tweede helft, minuut 62.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Er gebeurt voorlopig bitter weinig in de tweede helft. Club Brugge heeft grotendeels de bal, maar dwingt weinig tot geen kansen af. Het is dus wachten op een flits. Komt die er van invaller Skov Olsen zoals Lang in de eerste helft? . Er gebeurt voorlopig bitter weinig in de tweede helft. Club Brugge heeft grotendeels de bal, maar dwingt weinig tot geen kansen af. Het is dus wachten op een flits. Komt die er van invaller Skov Olsen zoals Lang in de eerste helft?

clock 53' tweede helft, minuut 53. Ik denk dat STVV alles bij mekaar er nog niet in geslaagd is de bal 10 of 15 seconden in de ploeg te houden. . Johan De Caluwé. Ik denk dat STVV alles bij mekaar er nog niet in geslaagd is de bal 10 of 15 seconden in de ploeg te houden. Johan De Caluwé

clock 52' tweede helft, minuut 52. Club Brugge neemt opnieuw de controle over de wedstrijd, maar we weten hoe dat voor de rust is afgelopen. Er zal meer nodig zijn dan enkel dat. . Club Brugge neemt opnieuw de controle over de wedstrijd, maar we weten hoe dat voor de rust is afgelopen. Er zal meer nodig zijn dan enkel dat.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Skov Olsen mag zijn kans wagen. Lang mocht na zijn doelpunt in de kleedkamer blijven en Skov Olsen zal proberen zijn taak even goed uit te voeren. Buchanan verhuist naar de linkerkant. . Skov Olsen mag zijn kans wagen Lang mocht na zijn doelpunt in de kleedkamer blijven en Skov Olsen zal proberen zijn taak even goed uit te voeren. Buchanan verhuist naar de linkerkant.

clock 46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft wordt op gang getrapt. STVV mag de tweede helft op gang trappen. Kunnen ze stunten op het veld van Club Brugge? Dan zullen ze alleszins beter voor de dag moeten komen dan in de eerste helft. . De tweede helft wordt op gang getrapt STVV mag de tweede helft op gang trappen. Kunnen ze stunten op het veld van Club Brugge? Dan zullen ze alleszins beter voor de dag moeten komen dan in de eerste helft.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 20:49 rust, 20 uur 49. Verrassende 1-1 na 45 minuten spelen. Club Brugge had de wedstrijd eigenlijk 45 minuten lang onder controle, maar kon toch niet met een voorsprong de rust in duiken. Lang kon na 17 minuten een individuele actie vervolgen met een doelpunt, maar iets over het half uur flaterde Mignolet waardoor STVV op 1-1 kwam. Club Brugge moet dus opnieuw aan de bak in de tweede helft. . Verrassende 1-1 na 45 minuten spelen Club Brugge had de wedstrijd eigenlijk 45 minuten lang onder controle, maar kon toch niet met een voorsprong de rust in duiken. Lang kon na 17 minuten een individuele actie vervolgen met een doelpunt, maar iets over het half uur flaterde Mignolet waardoor STVV op 1-1 kwam. Club Brugge moet dus opnieuw aan de bak in de tweede helft.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen