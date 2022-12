LIVESTREAM: Antwerp heeft alles onder controle in de bekermatch tegen Standard

clock 21:35 rust, 21 uur 35. rust: 1-0. Antwerp zoekt de warme en droge kleedkamers op met een kleine voorsprong. Die is geheel gerechtvaardigd. Standard eiste de openingsminuten op, daarna nam de thuisploeg over. Onder impuls van een sterke Stengs dwong Antwerp snel enkele kansen af. Op het kwartier draaide Bataille de 1-0 binnen. Op aangeven van Stengs draaide hij de bal in de verste hoek, zijn eerste doelpunt in het shirt van Antwerp. Frey, Valencia en invaller Muja probeerden de score uit te diepen. Standard kon daar bitter weinig tegenover zetten. . rust: 1-0 Antwerp zoekt de warme en droge kleedkamers op met een kleine voorsprong. Die is geheel gerechtvaardigd.

Standard eiste de openingsminuten op, daarna nam de thuisploeg over. Onder impuls van een sterke Stengs dwong Antwerp snel enkele kansen af.

Op het kwartier draaide Bataille de 1-0 binnen. Op aangeven van Stengs draaide hij de bal in de verste hoek, zijn eerste doelpunt in het shirt van Antwerp.

Frey, Valencia en invaller Muja probeerden de score uit te diepen. Standard kon daar bitter weinig tegenover zetten.

clock 21:35 rust, 21 uur 35. Het werd tijd dat ik een keer scoorde. Jelle Bataille. Het werd tijd dat ik een keer scoorde. Jelle Bataille

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Canak hoog over. Standard besluit de eerste helft met een poging. Canak schiet hoog over. . Canak hoog over Standard besluit de eerste helft met een poging. Canak schiet hoog over.

clock 45' eerste helft, minuut 45. +3 minuten. Nog 3 minuten en de toeschouwers in Antwerpen kunnen nakaarten over de eerste helft. . +3 minuten Nog 3 minuten en de toeschouwers in Antwerpen kunnen nakaarten over de eerste helft.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Frey kan counteren, maar de Zwitser duwt de bal te ver voor zich uit. Weg kans voor Antwerp. . Frey kan counteren, maar de Zwitser duwt de bal te ver voor zich uit. Weg kans voor Antwerp.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Dragus met de fopduik in de 16 van Antwerp. Boterberg laat hem een gele kaart zien. . Dragus met de fopduik in de 16 van Antwerp. Boterberg laat hem een gele kaart zien.

clock 36' Bodart goed plat. Valencia neemt Bodart onder vuur. De bal vliegt centraal op de goalie van Standard af, die gaat goed plat. . eerste helft, minuut 36. crucial save Bodart goed plat Valencia neemt Bodart onder vuur. De bal vliegt centraal op de goalie van Standard af, die gaat goed plat.

clock 35' eerste helft, minuut 35. De voorsprong voor Antwerp is zeker verdiend. De thuisploeg geeft ook niks weg. Bert Sterckx in Sporza op Radio 1. De voorsprong voor Antwerp is zeker verdiend. De thuisploeg geeft ook niks weg. Bert Sterckx in Sporza op Radio 1

clock 34' eerste helft, minuut 34. Standard komt er een keer uit, maar de ervaren verdedigers van Antwerp voorkomen dat Butez de bal te zien krijgt. . Standard komt er een keer uit, maar de ervaren verdedigers van Antwerp voorkomen dat Butez de bal te zien krijgt.

clock 30' eerste helft, minuut 30. WK-ganger in de tribunes. De regisseur neemt Vincent Janssen in beeld. De Nederlandse international zit hoog en droog in de tribunes van Antwerp. Op het WK speelde hij twee matchen: tegen Senegal (2-0) en tegen Qatar (2-0). . WK-ganger in de tribunes De regisseur neemt Vincent Janssen in beeld. De Nederlandse international zit hoog en droog in de tribunes van Antwerp. Op het WK speelde hij twee matchen: tegen Senegal (2-0) en tegen Qatar (2-0).

clock 29' eerste helft, minuut 29. Bataille snoept Standard de bal af, Muja kan net niet profiteren. . Bataille snoept Standard de bal af, Muja kan net niet profiteren.

clock 27' eerste helft, minuut 27.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Geel voor Dussenne na hands. "Hij is niet Messi", knipoogt Filip Joos. . Geel voor Dussenne na hands. "Hij is niet Messi", knipoogt Filip Joos.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Frey draait al vallend de bal over het doel. Frey draait al vallend de bal over het doel

clock 22' eerste helft, minuut 22. Frey over. Antwerp heeft de wedstrijd in handen. Nu is het Frey die zijn kans gaat. Al vallend draait hij de bal over het doel van Standard. . Frey over Antwerp heeft de wedstrijd in handen. Nu is het Frey die zijn kans gaat. Al vallend draait hij de bal over het doel van Standard.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Antwerp is helemaal los. Filip Joos. Antwerp is helemaal los. Filip Joos

clock 19' eerste helft, minuut 19. Poging van invaller Muja gaat net naast. Poging van invaller Muja gaat net naast

clock 19' eerste helft, minuut 19. Muja naast. Invaller Muja viseert ook de rechterhoek van het doel. Zijn poging gaat net naast. . Muja naast Invaller Muja viseert ook de rechterhoek van het doel. Zijn poging gaat net naast.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Bataille werkt de eerste van de avond binnen: 1-0! Bataille werkt de eerste van de avond binnen: 1-0!

clock 15' eerste helft, minuut 15. GOAL: Bataille 1-0. Bataille werkt de eerste van de avond (en de eerste in Antwerp-shirt) binnen. Hij zoekt naar zijn rechter... om de bal in de verste hoek te draaien. . GOAL: Bataille 1-0 Bataille werkt de eerste van de avond (en de eerste in Antwerp-shirt) binnen. Hij zoekt naar zijn rechter... om de bal in de verste hoek te draaien.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Muja in het zijnet. Arbnor Muja laat zich meteen zien. Met zijn linker trapt hij de bal in het zijnet. Niet veel later centert de flankaanvaller, Bodart onderschept. . Muja in het zijnet Arbnor Muja laat zich meteen zien. Met zijn linker trapt hij de bal in het zijnet.

Niet veel later centert de flankaanvaller, Bodart onderschept.

clock 10' eerste helft, minuut 10. De jonge Kosovaar Muja komt Scott vervangen. Zijn eerste match als basisspeler heeft niet lang geduurd. Ekkelenkamp staat nog wel op het terrein. Hij bijt door. . De jonge Kosovaar Muja komt Scott vervangen. Zijn eerste match als basisspeler heeft niet lang geduurd.

Ekkelenkamp staat nog wel op het terrein. Hij bijt door.

clock 7' Scott plat op de buik, Ekkelenkamp grijpt naar z'n enkel. Problemen voor Antwerp? Zonder een tegenstander in de buurt gaat Scott plat op de buik. Iets verderop grijpt Ekkelenkamp naar zijn enkel. De Nederlander heeft zich verslikt in een schotje. . eerste helft, minuut 7. injury Scott plat op de buik, Ekkelenkamp grijpt naar z'n enkel Problemen voor Antwerp? Zonder een tegenstander in de buurt gaat Scott plat op de buik. Iets verderop grijpt Ekkelenkamp naar zijn enkel. De Nederlander heeft zich verslikt in een schotje.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Nieuwe hoekschop voor Standard na goed werk van Canak. Butez plukt. . Nieuwe hoekschop voor Standard na goed werk van Canak. Butez plukt.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Eerste doelgevaar? Neen. Valencia kan een hoge bal niet ontmijnen. Hoekschop voor Standard, maar die levert niks op. . Eerste doelgevaar? Neen.

Valencia kan een hoge bal niet ontmijnen. Hoekschop voor Standard, maar die levert niks op.

clock 1' eerste helft, minuut 1. aftrap. Stipt op tijd fluit scheidsrechter Boterberg de bekerwedstrijd op gang. . aftrap Stipt op tijd fluit scheidsrechter Boterberg de bekerwedstrijd op gang.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:44 vooraf, 20 uur 44. Antwerp-aanvoerder Alderweireld wint de toss. Hij laat de tegenstander de match op gang trappen. . Antwerp-aanvoerder Alderweireld wint de toss. Hij laat de tegenstander de match op gang trappen.

clock 20:43 vooraf, 20 uur 43. Welkom op een sfeervolle Bosuil. Filip Joos. Welkom op een sfeervolle Bosuil. Filip Joos

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. Kijk nu live. De uitzending begint. Kijk op deze pagina naar de livestream, op een ander scherm zapt u naar Canvas. Filip Joos verzorgt het commentaar vanuit Deurne-Noord, Eddy Demarez staat langs de lijn voor interviews. Ruben Van Gucht praat het geheel aan mekaar met zijn gasten Gert Verheyen en Antwerp-icoon Patrick "Patje" Goots. Veel kijkplezier! . Kijk nu live De uitzending begint. Kijk op deze pagina naar de livestream, op een ander scherm zapt u naar Canvas.

Filip Joos verzorgt het commentaar vanuit Deurne-Noord, Eddy Demarez staat langs de lijn voor interviews. Ruben Van Gucht praat het geheel aan mekaar met zijn gasten Gert Verheyen en Antwerp-icoon Patrick "Patje" Goots.

Veel kijkplezier!

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. De winterzon van vorig weekend heeft plaatsgemaakt voor knetsnat weer. De regen komt bij bakken uit de hemel. . De winterzon van vorig weekend heeft plaatsgemaakt voor knetsnat weer. De regen komt bij bakken uit de hemel.

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. In de 1/16e finales hebben zowel Antwerp als Standard zich moeten inspannen tegen teams uit 1B. Antwerp had strafschoppen nodig in Beveren (2-4), Standard hield het bij 1 doelpunt op bezoek bij Dender (0-1). . In de 1/16e finales hebben zowel Antwerp als Standard zich moeten inspannen tegen teams uit 1B. Antwerp had strafschoppen nodig in Beveren (2-4), Standard hield het bij 1 doelpunt op bezoek bij Dender (0-1).

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. Croky Cup BEKIJK: Balikwisha verlost Standard in de beker tegen Dender

clock 20:24 vooraf, 20 uur 24. Croky Cup BEKIJK: Antwerp komt met schrik vrij tegen SK Beveren na vroege rode kaart en penaltyreeks

clock 20:22 vooraf, 20 uur 22. competitie: Standard - Antwerp 3-0. Standard doet het seizoen goed in de toppers. Twee maanden geleden rekende het in de competitie ijskoud af met Antwerp. Na nog geen 10 minuten stond de 3-0-eindstand al op het bord. Balikwisha, Dagus en Canak maakten de doelpunten. Ze staan vanavond alledrie in de basis. . competitie: Standard - Antwerp 3-0 Standard doet het seizoen goed in de toppers. Twee maanden geleden rekende het in de competitie ijskoud af met Antwerp. Na nog geen 10 minuten stond de 3-0-eindstand al op het bord.

Balikwisha, Dagus en Canak maakten de doelpunten. Ze staan vanavond alledrie in de basis.

clock 20:22 vooraf, 20 uur 22. Jupiler Pro League Waanzinnig openingsoffensief Standard slaat Antwerp in 9 minuten knock-out

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. Zijn geschorst voor deze match: Janssen (Antwerp), Raskin en Zinckernagel (Standard). . Zijn geschorst voor deze match: Janssen (Antwerp), Raskin en Zinckernagel (Standard).

clock 20:00 vooraf, 20 uur . Eddy Demarez: "Meer dan 13.000 toeschouwers". Eddy Demarez: "Meer dan 13.000 toeschouwers"

clock 19:55 vooraf, 19 uur 55. Enkel een Balikwisha bij Standard. Vanavond konden de broers Balikwisha tegenover mekaar staan, maar enkel die van Standard (William) staat op het wedstrijdblad. Zijn jongere broer Michel-Ange, nummer 10 bij Antwerp, is niet fit geraakt. Zoek vanavond ook niet naar Nicolas Raskim of de Marokkaanse WK-ganger Selim Amallah bij Standard. De twee zijn allebei uit de gratie geraakt in Luik, Raskin is ook nog eens geschorst voor deze wedstrijd. . Enkel een Balikwisha bij Standard Vanavond konden de broers Balikwisha tegenover mekaar staan, maar enkel die van Standard (William) staat op het wedstrijdblad. Zijn jongere broer Michel-Ange, nummer 10 bij Antwerp, is niet fit geraakt.

Zoek vanavond ook niet naar Nicolas Raskim of de Marokkaanse WK-ganger Selim Amallah bij Standard. De twee zijn allebei uit de gratie geraakt in Luik, Raskin is ook nog eens geschorst voor deze wedstrijd.

clock 19:50 Het team van Standard:. vooraf, 19 uur 50. Het team van Standard:

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. Antwerp met 17-jarige middenvelder. Antwerp-coach Mark van Bommel heeft moeten puzzelen. Vooral op het middenveld zit de thuisploeg er niet warmpjes in. Haroun, Gerkens en Yusuf hebben de match niet gehaald, het verhaal van Nainggolan * kent u. Zo komt Van Bommel uit bij jeugdspeler Arthur Vermeeren. In de vorige ronde mocht hij beginnen tegen Beveren (6-4, na strafschoppen), nu krijgt de 17-jarige middenvelder opnieuw zijn kans. Ook de jonge Duitser Christopher Scott (20) mag zich vanavond bewijzen. * afgeserveerd . Antwerp met 17-jarige middenvelder Antwerp-coach Mark van Bommel heeft moeten puzzelen. Vooral op het middenveld zit de thuisploeg er niet warmpjes in.

Haroun, Gerkens en Yusuf hebben de match niet gehaald, het verhaal van Nainggolan * kent u.

Zo komt Van Bommel uit bij jeugdspeler Arthur Vermeeren. In de vorige ronde mocht hij beginnen tegen Beveren (6-4, na strafschoppen), nu krijgt de 17-jarige middenvelder opnieuw zijn kans.

Ook de jonge Duitser Christopher Scott (20) mag zich vanavond bewijzen.

* afgeserveerd

clock 19:33 De opstelling van de thuisploeg, met Rode Duivel en aanvoerder Toby Alderweireld in de basis. vooraf, 19 uur 33. De opstelling van de thuisploeg, met Rode Duivel en aanvoerder Toby Alderweireld in de basis.

clock 15:53 vooraf, 15 uur 53.

clock 20-12-2022 20-12-2022.

clock 17:21 vooraf, 17 uur 21. Een bekerwedstrijd is altijd speciaal: fantastische dingen, rare dingen... Alles of niets. Antwerp-Standard bij kunstlicht: wat wil je nog meer? Mark van Bommel (coach Antwerp). Een bekerwedstrijd is altijd speciaal: fantastische dingen, rare dingen... Alles of niets. Antwerp-Standard bij kunstlicht: wat wil je nog meer? Mark van Bommel (coach Antwerp)

clock 17:21 vooraf, 17 uur 21.